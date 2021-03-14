10 самых дорогих сериалов, где каждая серия — шедевр

В центре сюжета Парк развлечений, расположенный в футуристическом мире и населенный андроидами. За определенную плату состоятельные люди могут делать в этом месте что угодно, не опасаясь возмездия. Сериал задает многие интересные вопросы: следует ли к роботам относиться, как к людям, и нужно ли им сопереживать; нужно ли считать тех, кто мучает андроидов, настоящими преступниками; способны ли роботы не только думать, но и чувствовать. Сериал прекрасно подойдет для тех, кто не любит отключать мозги во время просмотра.

Потрясающие визуальные эффекты, впечатляющий актерский состав, отстроенные декорации и детализированные костюмы — на все это студия тратила около 10 млн долларов за эпизод.