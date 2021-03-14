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10 самых дорогих сериалов, где каждая серия — шедевр

10 самых дорогих сериалов, где каждая серия — шедевр (11 фото)

Автор:
14 марта 2021 13:12
Сообщество : Кино
Метки: кассовые сборы   сериалы   шедевры   
3650
11
Ранее продюсеры редко рисковали вкладывать большие деньги в телевизионные сериалы. Причина проста – сериалы не приносили такой же прибыли, как фильмы, снятые специально для кинотеатров. Большие бюджеты получали только самые успешные проекты. Появление стриминговых сервисов значительно изменило ситуацию. Теперь сериалы способны действительно приносить своим создателям немалые деньги, а значит, выросли и их бюджеты.
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Метки: кассовые сборы   сериалы   шедевры   
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2k
Дмитр Стар 8 часов назад
всё никак не могу себя заставить начать смотреть игру престолов.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Помню Друзей смотрел и скорую помощь. Сейчас врятли бы смотрел. Обожал и обожаю "секретные материалы" Скалли и Малдер. Начинал смотреть "Последний человек на земле" первые серии особенно момент когда он показывал дом и женится предложил юморные части.
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1k
Михаил 4 часа назад
"Очень странные дела" - первый сезон весьма неплох, много интересных завязок, о которых "забыли" во втором и третьем сезонах. Второй сезон изрядно захромал, третий смотришь чисто по инерции.
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Сериалы не смотрю ,но у меня есть дружбан,который как сядет на уши сериалы пересказывать - это пипец. По другим темам,приближенным к жизни он беседу поддержать не может.Там он полный ноль.
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6k
B0n 6 часов назад
Ни в одном из вышеперечисленных сериалов нет такого, чтобы каждая серия была шедевром. Тупой копипаст. Кроме этого многие издания сильно переоценены по результатам отечественной "возрастной" площадки.
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187
JJg B0n 14 минут назад
А в каком есть? Чтоб каждая серия - шедевр..
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B0n JJg 12 минут назад
Ни в каком. Нет, если дрочить на какую-то тему без конца, а потом выходит сериал, то тут без вариантов.
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6k
B0n 10 минут назад
Всё зависит от восприятия мира того пузатого малыша, который жмакает на лайки в КиноПоиске.
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3k
Vladimir Taranovich 7 часов назад
«Глухарь»
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20k
BillyBonzz 7 часов назад
"Тихий океан" (Pasific) - бомбический сериал. Мне еще нравится "Братья по оружию".
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1k
Sam BillyBonzz 5 часов назад
Там есть эпизод про штурм острова Кыска?
Там в 1943 году матрасы дали жару япам!!! Сами, правда потеряли более 300 человек, зато ни один японец не пострадал
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20k
BillyBonzz Sam 2 часа назад
Нет, наверное, нет. Там показана битва за Гуадалканал, Пилелиу, Павуву, Окинаву, Иводзиму.
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16k
Flying Dutchmen. 7 часов назад
Не стоит путать сериалы, где большая часть стоимости серии, уходит на гонорары актерам, и сериалы, где стоимость серии определяется именно затратами на ее производство, а не гонорарами...
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68
Сергей 7 часов назад
сериалы прикольные. Только Отжиг, Тихий океан, Корона мне не зашли.
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11k
alexis 7 часов назад
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8k
Alexander 8 часов назад
Ни один сериал не смотрел, а про большинство, даже, и не слышал. Странно, но сих пор от любопытства не умер...
А что, наши уже ничего не снимают?
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11k
alexis Alexander 7 часов назад
Ещё хуже.
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33k
Гёз Уленшпигель 8 часов назад
Тихий океан БЕЗ ВОПРОСОВ! Ладно любителям "Игры престолов". НО! ГДЕ "КЛАН СОПРАНО"??? Где "ФАРГО"?, где "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"!!!???
Т.е автор сам накрапал это дерьмо, сам всё расставил согласно своим вкусам? Минус, без разговоров!
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68
Сергей Гёз Уленшпигель 7 часов назад
в посте речь не о лучших, а о самых дорогих. Читаете, что перечисленные вами сериалы по сумме затрат могут входить в этот список, сделайте дополнение к статье или запилите свою.
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20k
BillyBonzz Гёз Уленшпигель 7 часов назад
еще Narcos (Барыги), El Chapo(Коротышка), Во все тяжкие.
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2k
Стоша 8 часов назад
назвал кучу шлака шедевром, но забыл лучший сериал?
Ссылка www.youtube.com
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17k
Andrey 8 часов назад
Где "Воронины", "Папины дочки", "Ивановы-Ивановы"? Представлен какой то малобюджетный шлак...
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9k
Александр 8 часов назад
Малкольм в центре внимания
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7k
Cornho 8 часов назад
Смотрел только "Скорую помощь".
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3k
3BE3DA4ET 9 часов назад
В дополнению к The Pacific, обязательно нужно смотреть "Братья по оружию" и "Поколение убийц".
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