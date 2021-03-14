10 самых дорогих сериалов, где каждая серия — шедевр

3650
11
Ранее продюсеры редко рисковали вкладывать большие деньги в телевизионные сериалы. Причина проста – сериалы не приносили такой же прибыли, как фильмы, снятые специально для кинотеатров. Большие бюджеты получали только самые успешные проекты. Появление стриминговых сервисов значительно изменило ситуацию. Теперь сериалы способны действительно приносить своим создателям немалые деньги, а значит, выросли и их бюджеты.
В один день восемь незнакомцев обнаруживают, что они телепатически связаны друг с другом. Эти люди живут в разных частях света, они имеют разные политические взгляды и мировоззрение. Сериал поднимает темы сексуальности, религии, гендера, политических взглядов.
Дороговизна производства связана с тем, что серии снимались в разных странах. А значит, съемочной команде пришлось много путешествовать. Каждый эпизод оценивается примерно в 9 млн долларов. Хотя сериал имел хорошие отзывы от зрителей и критиков, после завершения второго сезона его закрыли. Скорее всего дело в том, что соотношение затрат и прибыли не устроило продюсеров.
Дороговизна производства связана с тем, что серии снимались в разных странах. А значит, съемочной команде пришлось много путешествовать. Каждый эпизод оценивается примерно в 9 млн долларов. Хотя сериал имел хорошие отзывы от зрителей и критиков, после завершения второго сезона его закрыли. Скорее всего дело в том, что соотношение затрат и прибыли не устроило продюсеров.
×
Первая серия увидела свет в 1994 году. За 10 лет существования «Друзья» стали культовым сериалом, известным по всему миру. В центре сюжета жизни шестерых друзей – уникальных и интересных личностей, взаимодействие которых порождает немало комических ситуаций.
Почему же сериал стал один из самых дорогих в истории? Здесь нет дорогих декораций, костюмов и спецэффектов. Большая часть бюджета (который рос параллельно рейтингам сериала) пошла на зарплаты главным актерам. За 10 лет, на протяжении которых снимался сериал, они стали настоящими звездами. В 2002 году гонорар каждого из главных актеров составлял около 1 млн долларов за 1 эпизод, а каждая серия стоила около 10 млн долларов в производстве.
Почему же сериал стал один из самых дорогих в истории? Здесь нет дорогих декораций, костюмов и спецэффектов. Большая часть бюджета (который рос параллельно рейтингам сериала) пошла на зарплаты главным актерам. За 10 лет, на протяжении которых снимался сериал, они стали настоящими звездами. В 2002 году гонорар каждого из главных актеров составлял около 1 млн долларов за 1 эпизод, а каждая серия стоила около 10 млн долларов в производстве.
В центре сюжета Парк развлечений, расположенный в футуристическом мире и населенный андроидами. За определенную плату состоятельные люди могут делать в этом месте что угодно, не опасаясь возмездия. Сериал задает многие интересные вопросы: следует ли к роботам относиться, как к людям, и нужно ли им сопереживать; нужно ли считать тех, кто мучает андроидов, настоящими преступниками; способны ли роботы не только думать, но и чувствовать. Сериал прекрасно подойдет для тех, кто не любит отключать мозги во время просмотра.
Потрясающие визуальные эффекты, впечатляющий актерский состав, отстроенные декорации и детализированные костюмы — на все это студия тратила около 10 млн долларов за эпизод.
Потрясающие визуальные эффекты, впечатляющий актерский состав, отстроенные декорации и детализированные костюмы — на все это студия тратила около 10 млн долларов за эпизод.
События сериала происходят в Америке в 1983 году. Таинственным образом исчезает двенадцатилетний подросток. За его поиски берется не только полиция, но и друзья мальчика. Им придется столкнуться с таинственной правительственной организацией, которая вовсе не желает раскрывать свои тайны.
Этот сериал захватывает сюжетом, прекрасной актерской игрой, а еще он наполнен ностальгией и отсылками к поп-культуре. Данный сериал любят критики, он получил множество наград, да и зрительский интерес не падает уже на протяжении трех сезонов. Значительная часть бюджета уходит на создание визуальных эффектов. На данный момент на съемки одного эпизода тратится около 10 млн долларов.
Этот сериал захватывает сюжетом, прекрасной актерской игрой, а еще он наполнен ностальгией и отсылками к поп-культуре. Данный сериал любят критики, он получил множество наград, да и зрительский интерес не падает уже на протяжении трех сезонов. Значительная часть бюджета уходит на создание визуальных эффектов. На данный момент на съемки одного эпизода тратится около 10 млн долларов.
События сериала происходят в 1970 году в Бронксе. Темнокожие подростки, которые обожают музыку, собираются покорить не только свой город, но и весь мир. Это музыкальная драма, которая рассказывает про путь к славе группы талантливых молодых людей. В сериале звучит много прекрасной музыки, а за путем главных героев интересно наблюдать.
Стриминговая площадка вложила в съемки первого эпизода 11 млн долларов. Проект был очень амбициозным и дорогостоящим. Большая часть средств ушла на покупку прав на использование мировых музыкальных хитов. Но, к сожалению, сериал не оправдал надежд продюсеров, и его закрыли после первого сезона.
Стриминговая площадка вложила в съемки первого эпизода 11 млн долларов. Проект был очень амбициозным и дорогостоящим. Большая часть средств ушла на покупку прав на использование мировых музыкальных хитов. Но, к сожалению, сериал не оправдал надежд продюсеров, и его закрыли после первого сезона.
Сериал рассказывает о сотрудниках и пациентах одной из клиник Чикаго. Здесь большое внимание уделяется взаимоотношениям пациентов и врачей, членов медицинского персонала между собой, личной жизни главных героев сериала. Поднимаются социальные проблемы, раскрываются темы СПИДа и ВИЧ, самоубийств, абортов, необходимости эвтаназии. За время своего существования сериал получил огромное количество наград.
Всего было отснято 15 сезонов. Огромные рейтинги привели к тому, что бюджет каждой серии в 1998 году достигал около 13 млн долларов. Основная часть бюджета ушла на зарплаты главным героям, которые к тому моменту стали голливудскими звездами.
Всего было отснято 15 сезонов. Огромные рейтинги привели к тому, что бюджет каждой серии в 1998 году достигал около 13 млн долларов. Основная часть бюджета ушла на зарплаты главным героям, которые к тому моменту стали голливудскими звездами.
Несмотря на большую прибыль, которая принесла новая трилогия «Звездных войн», зрители не могли не отметить, насколько явно упало качество картин франшизы. Смена режиссёров, переписывание сценариев, отсутствие четкой линии развития франшизы чуть не свели «Звездные войны» в могилу. Но тут появился он… «Мандалорец». Сериал, к которому изначально относились со скепсисом. Сериал, который спас всю франшизу.
Мандалорец – это одинокий стрелок, который путешествует по галактике и работает по найму. Его приключениям и посвящен весь сериал, который может похвастаться потрясающими визуальными эффектами, хорошим сценарием, запоминающимися и харизматичными главными героями. Конечно, съемки столь амбициозного проекта обошлись студии совсем не дешево. Каждый эпизод стоит около 15 млн долларов, которые легко окупаются, учитывая невероятную популярность сериала.
Мандалорец – это одинокий стрелок, который путешествует по галактике и работает по найму. Его приключениям и посвящен весь сериал, который может похвастаться потрясающими визуальными эффектами, хорошим сценарием, запоминающимися и харизматичными главными героями. Конечно, съемки столь амбициозного проекта обошлись студии совсем не дешево. Каждый эпизод стоит около 15 млн долларов, которые легко окупаются, учитывая невероятную популярность сериала.
«Игра престолов» — сериал-феномен, который заработал колоссальную популярность по всему миру. Съемки первого сезона обошлись создателям в 60 миллионов долларов. А съемки последних сезонов перешагнули финансовую планку в 100 миллионов. В центре повествования судьбы множества разных героев, которых сюжет то и дело сталкивает между собой. Политические интриги, предательства, гражданская война и драконы. Сюжет, который держит в напряжении до самого конца.
Сериал крайне дорогой в производстве. В нем есть массовые батальные сцены, огромное количество костюмов, уникальные декорации, неимоверное количество привлеченной массовки. Главные актеры, за время съемок в сериале, стали настоящими звездами, а потому и их гонорары росли с каждым сезоном. Все затраты стоили того – сериал принес огромное количество удовольствия зрителям, и немалые прибыли своим создателям. Единственное, что добавило ложку дегтя, – это финал, который разочаровал многих зрителей. И все-таки «Игру престолов» должен увидеть каждый.
Сериал крайне дорогой в производстве. В нем есть массовые батальные сцены, огромное количество костюмов, уникальные декорации, неимоверное количество привлеченной массовки. Главные актеры, за время съемок в сериале, стали настоящими звездами, а потому и их гонорары росли с каждым сезоном. Все затраты стоили того – сериал принес огромное количество удовольствия зрителям, и немалые прибыли своим создателям. Единственное, что добавило ложку дегтя, – это финал, который разочаровал многих зрителей. И все-таки «Игру престолов» должен увидеть каждый.
Сериал, который любим зрителями и критиками, расскажет про годы правления королевы Великой Британии Елизаветы II. На данный момент отснято 4 сезона, которые стабильно собирают огромное количество наград за режиссуру, визуальные эффекты и актерскую игру.
Стоимость каждой серии оценивается примерно в 15 млн долларов. Такой огромный бюджет ушел на воссоздание точных декораций, костюмы и зарплаты актёрам первой величины. Планка качества не падает уже который сезон. Данный сериал обязателен для просмотра всем, кто любит исторические картины с прекрасной картинкой и интересным сюжетом.
Стоимость каждой серии оценивается примерно в 15 млн долларов. Такой огромный бюджет ушел на воссоздание точных декораций, костюмы и зарплаты актёрам первой величины. Планка качества не падает уже который сезон. Данный сериал обязателен для просмотра всем, кто любит исторические картины с прекрасной картинкой и интересным сюжетом.
Это самый дорогой сериал из всех снятых на данный момент, если брать в расчет стоимость каждого эпизода. Одна серия обошлась студии более чем в 20 млн долларов. В сериале всего 10 серий, каждая из которых отснята на высочайшем уровне.
«Тихий океан» повествует о боях в Тихом океане, которые пришлись на Вторую мировую войну. Одним из продюсеров был Стивен Спилберг, который решил подойти к съёмкам с настоящим размахом. Больше всего денег ушло на воссоздание боев. Поэтому с визуальной точки зрения сериал выглядит замечательно, да и сюжет держит в напряжении до самого конца.
«Тихий океан» повествует о боях в Тихом океане, которые пришлись на Вторую мировую войну. Одним из продюсеров был Стивен Спилберг, который решил подойти к съёмкам с настоящим размахом. Больше всего денег ушло на воссоздание боев. Поэтому с визуальной точки зрения сериал выглядит замечательно, да и сюжет держит в напряжении до самого конца.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своем детстве и многочисленных арестах
- 10 добротных сериалов для тех, кто обожает ужасы
- Самый уютный и добрый сериал детства
- 17 новых сериалов, которые выходят в январе 2021 года
- Фанат прогулялся по местам съемок сериала "Очень странные дела"
Метки: кассовые сборы сериалы шедевры
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Там в 1943 году матрасы дали жару япам!!! Сами, правда потеряли более 300 человек, зато ни один японец не пострадал
А что, наши уже ничего не снимают?
Т.е автор сам накрапал это дерьмо, сам всё расставил согласно своим вкусам? Минус, без разговоров!