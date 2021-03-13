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С Днем Рождения, Констанция!

С Днем Рождения, Констанция! (6 фото)

Автор:
13 марта 2021 14:22
Метки: Алфёрова   актриса   день роджения   
328
6
Сегодня день рождения Констанции советского кино – Ирины Алферовой
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Метки: Алфёрова   актриса   день роджения   
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ох Констанция


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10k
Антон Семёныч KOSTELLO 2 часа назад
Повзрослела...
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21k
Ваня 2 часа назад
даже с возрастом очень хорошо выглядит... не помню кто сказал - стареть нужно красиво... с днем рождения!!!
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13k
seller-k 2 часа назад
Да знаю, знаю

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40k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ну с днюхой тогда!
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