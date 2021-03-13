С Днем Рождения, Констанция!

Также Ирина Алферова играла в сказе "Василий Буслаев", политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить…", мелодраме "Ночные забавы", российско-французском фильме "Лиса Алиса" и еще нескольких десятках кинолент, популярных не только у отечественного зрителя. Кстати, она участвовала и в клипе певца Александра Серова на песню "Ещё раз о любви".



В театре Ирина Алферова служила сначала в легендарном "Ленкоме", а с 1993 года и по сей день - в театре "Школа современной пьесы".



Ирина Алфёрова трижды была замужем, воспитала родную дочь Ксению и троих приемных детей. В жизни Ирины Ивановны были разные периоды, в том числе и тяжелые, но она никогда не теряла своей женственности и элегантности.