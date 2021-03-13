С Днем Рождения, Констанция!

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Сегодня день рождения Констанции советского кино – Ирины Алферовой
Ирина Алферова родом из Новосибирска. В столице Западной Сибири 13 марта 1951 года появилась на свет будущая известная актриса театра и кино, Народная артистка России (с 2007 года).
Как ни удивительно, семья Ирины была не актерской, а юридической. Но она уже в детстве почувствовала тягу к искусству, в старших классах занималась в театральной студии при Доме учёных в новосибирском Академгородке. После средней школы отправилась "покорять Москву" и с первой же попытки поступила в ГИТИС, который и окончила в 1972 году.
Как ни удивительно, семья Ирины была не актерской, а юридической. Но она уже в детстве почувствовала тягу к искусству, в старших классах занималась в театральной студии при Доме учёных в новосибирском Академгородке. После средней школы отправилась "покорять Москву" и с первой же попытки поступила в ГИТИС, который и окончила в 1972 году.
Первой ролью молодой актрисы стала Даша в телеэпопее "Хождение по мукам" 1977 года. А второй – воистину звездная Констанция в мюзикле Георгий Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетёра" 1978 года. Любопытно, что режиссер хотел снимать не Алферову, а Евгению Симонову, но руководство "Госкино" настояло на кандидатуре Ирины, и уже несколько поколений зрителей ему за это благодарны.
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Ирина Алферова была замужем (в одном из браков) за артистом Александром Абдуловым. Их называли самой красивой парой советского кино. Вместе блестящие супруги снимались в мелодрамах "С любимыми не расставайтесь" 1979 года и "Предчувствие любви" 1982 года. Уже в зрелые годы, давно расставшись, они снова исполнили роли супругов Волобуевых в детективной мелодраме "Капкан" 2007 года. Это была последняя роль Александра Абдулова.
Также Ирина Алферова играла в сказе "Василий Буслаев", политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить…", мелодраме "Ночные забавы", российско-французском фильме "Лиса Алиса" и еще нескольких десятках кинолент, популярных не только у отечественного зрителя. Кстати, она участвовала и в клипе певца Александра Серова на песню "Ещё раз о любви".
В театре Ирина Алферова служила сначала в легендарном "Ленкоме", а с 1993 года и по сей день - в театре "Школа современной пьесы".
Ирина Алфёрова трижды была замужем, воспитала родную дочь Ксению и троих приемных детей. В жизни Ирины Ивановны были разные периоды, в том числе и тяжелые, но она никогда не теряла своей женственности и элегантности.
В театре Ирина Алферова служила сначала в легендарном "Ленкоме", а с 1993 года и по сей день - в театре "Школа современной пьесы".
Ирина Алфёрова трижды была замужем, воспитала родную дочь Ксению и троих приемных детей. В жизни Ирины Ивановны были разные периоды, в том числе и тяжелые, но она никогда не теряла своей женственности и элегантности.
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Метки: Алфёрова актриса день роджения
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