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Кинотест: узнайте фильм по одному кадру

Кинотест: узнайте фильм по одному кадру

Автор:
12 марта 2021 10:13
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Фильмы 80   Фильмы 90-х   кинотесты   тест   фильмы   
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Тест составлен на основе фильмов, выпущенных в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века.
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая
Бегущий по лезвию
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Карнавал
Самая обаятельная и привлекательная
Москва слезам не верит
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Никита
Неукротимый
За шкуру полицейского
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Танго и Кэш
Обратная тяга
Нечто
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Слишком красивая для тебя
Странное место для встречи
Вид на жительство
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Игры патриотов
Свидетель
Презумпция невиновности
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Перепутанные наследники
Монахини в бегах
Недостающие звенья
Кадр из фильма
Кадр из фильма
К-9: Собачья работа
Секретный агент Ройс
Красивая жизнь
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Дорогая Елена Сергеевна
Интердевочка
Курьер
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Спортлото-82
Не может быть!
Белые росы
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Терминатор
Терминатор 2: Судный день
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Безумно влюбленный
Блеф
Укрощение строптивого

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.

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Метки: Тесты   Фильмы 80   Фильмы 90-х   кинотесты   тест   фильмы   
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7  комментариев
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1k
ретроград синопессен Полчаса назад
11 из 12. Споткнулся на "Играх патриотов"
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Sergey Nike 10 минут назад
Источник: media.giphy.com 12 из 12! Невероятно! Вы ответили верно на абсолютно все вопросы. Откройте секрет... Как так?
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19k
Сергей Шишкин Час назад
10 из 12
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Максим 2 часа назад
9 из 12, но не гадая, знал только К-9, хотя фильм особо не нравится.
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
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