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Обидеть и задеть этим постом никого не хочу! Просто кадры с просторов российского интернета, на которых происходит что-то забавное, странное или нелепое.
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А автора в детстве кто-то обидел,
Обидели сильно видать раз плюётся,
Опущенным с русскими вечно неймётся .