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Умом Россию не понять: колоритные кадры с просторов РФ, обнажающие русскую душу

Умом Россию не понять: колоритные кадры с просторов РФ, обнажающие русскую душу (19 фото)

Автор:
13 марта 2021 07:24
Сообщество : Юмор
Метки: ВТФ   колоритные кадры   фото из России   что здесь происходит   
2551
19
Обидеть и задеть этим постом никого не хочу! Просто кадры с просторов российского интернета, на которых происходит что-то забавное, странное или нелепое.
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Метки: ВТФ   колоритные кадры   фото из России   что здесь происходит   
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5  комментариев
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27k
Acu900 2 часа назад
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Ссылка youtu.be
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295
• ‿ 5 минут назад
Всё (пост)совкое пространство нынешних леваков в одном посте. Куда же делись все комментаторы дэбилы/патриоты из "сообщества СССР"?
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10k
Taximaxi 15 минут назад
Русской души обнажённой не видел,
А автора в детстве кто-то обидел,
Обидели сильно видать раз плюётся,
Опущенным с русскими вечно неймётся .
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118k
arek14 Полчаса назад
Вся Россия в одном фото.
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6k
Ф Ив 54 минуты назад
Последняя не в бровь, а в глаз. Сколько раз приходилось видеть подобное. Ведь это именно нарочно сделали. Этим ****, которые так делают ноги бы переломать. Не понимают люди что и для них в том числе делают.
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