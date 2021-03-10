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Сообщество Без кота и жизнь не та 834 поста • 367 подписчиков подписаться
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Кот показал, кто в доме хозяин

Кот показал, кто в доме хозяин (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 08:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   
374
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Если о вашу голову трется кот, это вовсе не означает, что он испытывает к вам симпатию. Герой данного видео убедился в этом на собственном примере.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   
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Атеист Час назад
Когда котяра трется, значит метит объект "свой", а тут он для закрепления результата дополнительный прием использовал!))
Теперь чувак точно раб котика.
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Бу 47 минут назад
Хахахах
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