Кот показал, кто в доме хозяин

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Если о вашу голову трется кот, это вовсе не означает, что он испытывает к вам симпатию. Герой данного видео убедился в этом на собственном примере.
Нашел нужное место и оставил "черную метку".
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Теперь чувак точно раб котика.