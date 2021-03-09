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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 марта 2021 22:57
Метки: история   ретро   фото   
955
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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33k
Игорь 41 секунду назад
Много раз видел фото снегохода BMW, но так и не понял, как он поворачивает.
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это Горбачева специально измеряли?
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33k
Игорь Доктор Джонс Минуту назад
Что-то мне Корейский полуостров напоминает...
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