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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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4.
Пережидание пыльной бури, 1983 год, Раджастхан, Индия
Автор фото — Стив Маккари. Тот самый, который в 1984 году сделал снимок афганской девочки — самое знаменитое изображение с обложки журнала National Geographic за всю историю.
5.
Михаил Горбачев, Егор Лигачев, Андрей Громыко, Борис Ельцин и другие, аплодируют на открытии 27–го съезда КПСС. СССР. 25 февраля 1986 года
17.
Пособие для художников, как рисовать родимое пятно Михаила Горбачева, автор — художественный редактор издательства ЦК КПСС Никита Голованов. 1985
20.
Футуристический автобус Viberti Monotral Golden Dolphin итальянской компании Viberti, построенный в единственном экземпляре, мог развивать скорость до 200 км-ч. Дебютировал на Женевском автосалоне в 1956 г.
21.
9-летняя Эвелин Валентайн получила более 21 000 открыток и подарков, во время борьбы с ревматической лихорадкой, 1944 год.
22.
Рядовой B. Кyрилoв. Один из первыx сoлдат, вошедшиx в Выборг, рухнул на булыжную мoстoвyю города oт изнемoжения и зaснул после целого дня боeв. 20 июня 1944 годa
39.
Дети гуляют среди британского патруля во время беспорядков в Лондондерри, Северная Ирландия, 1981 г.
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