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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
08 марта 2021 22:44
Метки: история   ретро   фото   
367
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня посвящается СССР.
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ни то ни другое: генеральский водила пользуется служебной техникой начальника - вон, и тачка сзади стоит))
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17k
babuby Полчаса назад
КУлинарного!
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3k
VL Полчаса назад
Автор, спасибо за фото. Но сборка Су76 не во время 2й мировой, а во время ВОВ. Хорош эти либерастские закидоны применять. И форма Кожедуба явно не соответствует 64 году.
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113
Змій Горинич Час назад
Хорошая подборка, но одна фотография не соответствует описанию
"Три бойца, конец 1979 года Трое сотрудников ГРУ СССР в Афганистане, из так называемого легендарного "мусбата".
Это Черные Аисты" были созданы для борьбы с войсками СССР на территории Афганистана.
Это подразделение было подготовлено на территории Пакистана спецслужбами США и НАТО.
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3k
RALEXXX Час назад
"Автомобиль «Чайка» на советской выставке в Нью-Йорке в 1957 году"
Характерное советское очковтирательство. Американцы должны были так понимать, что эти "Чайки" в широкой и доступной продаже и граждане СССР расекают в этих "Чайках" по стране.
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