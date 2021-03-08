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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня посвящается СССР.
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На картошке. Эх весёлое студенческое время! Днём картофан, вечером бухашка, гитары, амор (и глазами так ы-ы-ы)
15.
За хлебом послали. Удивительно, но буханки не пощипаны. Я в деревне пока из магазина шёл успевал поотщипывать корочку. Хлебушек горячий, ароматный, зажаристый.
22.
Три бойца, конец 1979 года Трое сотрудников ГРУ СССР в Афганистане, из так называемого легендарного "мусбата".
25.
Николай Караченцов, Олег Янковский и Александр Абдулов, распределение ролей в театре Ленком, Москва, 1986 год
26.
Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида, Москва, 1961 год
Какими глазами она на него смотрит. За такой взгляд можно многое отдать
27.
Подросток электросварщик Алексей Елов, выполняющий по 3 нормы в смену, в цеху по сборке САУ СУ-76, Горьковский автомобильный завод, Вторая мировая
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16.11.1959 Детский писатель Корней Иванович Чуковский во время встречи со своими юными читателями в детской библиотеке в Переделкино
Авторский пост
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"Три бойца, конец 1979 года Трое сотрудников ГРУ СССР в Афганистане, из так называемого легендарного "мусбата".
Это Черные Аисты" были созданы для борьбы с войсками СССР на территории Афганистана.
Это подразделение было подготовлено на территории Пакистана спецслужбами США и НАТО.
Характерное советское очковтирательство. Американцы должны были так понимать, что эти "Чайки" в широкой и доступной продаже и граждане СССР расекают в этих "Чайках" по стране.