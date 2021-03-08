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Размышлизмы про женщин

Размышлизмы про женщин (24 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:22
Метки: Размышлизмы   афоризмы   истории   пара демотиваторов.   
1726
24

"В любимом человеке нравятся даже недостатки,а в нелюбимом раздражают даже достоинства."Омар Хайям.

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Метки: Размышлизмы   афоризмы   истории   пара демотиваторов.   
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Андрей 4 часа назад

Как-то феминистка пожаловалась, что принимать на работу людей, основываясь только на знаниях предмета и профессиональной подготовке - это гендерный шовинизм, потому что в таком случае все должности будут заняты мужчинами.
А погладить себе одежду мне проще самому (на срочной научен), потому что жена обставляет этот процесс кучей условий: доставь и поставь гладильную доску и утюг, принеси мне туда то, что тебе нужно погладить и вешалки для этого, нет, не три рубашки, а две, а джинсы можно не гладить и т.п. Про готовить - тут мы на равных, а за постирать - при современных стиральных машинах - вообще не смешно: она до сих пор не знает, чем программы отличаются и как можно регулировать температуру, отжим и ставить таймер, всё стирает на одной и той же программе.
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