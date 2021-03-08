Размышлизмы про женщин

1726
24
"В любимом человеке нравятся даже недостатки,а в нелюбимом раздражают даже достоинства."Омар Хайям.
×
"Похвалы хороши, комплименты тоже прекрасны, но любовь — это последняя и драгоценнейшая награда, какую только способен завоевать человек своим характером или своими достоинствами."
— Марк Твен
Источник:
Еще крутые истории!
- Бывшая жена миллиардера вышла замуж за учителя
- Короткие истории
- После похищения человека супруги скрылись на побережье, открыли сеть отелей, разбогатели и были пойманы
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Как-то феминистка пожаловалась, что принимать на работу людей, основываясь только на знаниях предмета и профессиональной подготовке - это гендерный шовинизм, потому что в таком случае все должности будут заняты мужчинами.
А погладить себе одежду мне проще самому (на срочной научен), потому что жена обставляет этот процесс кучей условий: доставь и поставь гладильную доску и утюг, принеси мне туда то, что тебе нужно погладить и вешалки для этого, нет, не три рубашки, а две, а джинсы можно не гладить и т.п. Про готовить - тут мы на равных, а за постирать - при современных стиральных машинах - вообще не смешно: она до сих пор не знает, чем программы отличаются и как можно регулировать температуру, отжим и ставить таймер, всё стирает на одной и той же программе.