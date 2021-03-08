Учёные из современной России, которых знают во всём мире

При разговоре о российской науке мы обычно вспоминаем времена СССР. Но нам остаётся не только ностальгировать по прошлому, и даже сегодня есть кем похвастаться. Многие наши соотечественники известны далеко за пределами нашей страны. В этом материале вы узнаете про учёных из современной России, известных на весь мир!
1.Григорий Перельман
Российский математик, решивший одну из 7 задач тысячелетия – математических проблем, остающихся без ответа уже много лет. Он стал первым, кто доказал гипотезу Пуанкаре.
Казалось бы, любой бы обрадовался международной славе и признанию. Однако Перельман отказался в миллион долларов за решение задачи тысячелетия, а впоследствии ушёл из института и оборвал связи с коллегами. Также он отказался стать членом Российской академии наук.
Главная причина отказа от премии – несогласие с организованным математическим сообществом. Перельман считает вклад других учёных в доказательство гипотезы Пуанкаре не меньшим, а потому слава и награда не должны принадлежать только ему.
Сегодня математик ведет отшельнический образ жизни. Он редко выходит из своей квартиры и практически не общается с людьми. Учёный живет довольно скромно и при этом считает, что у него есть всё необходимое для жизни.
2. Юрий Оганесян
Периодическая таблица химических элементов или таблица Менделеева – базовый закон химии, её фундамент. Она описывает и структурирует все химические элементы.
В природе вещества тяжелее урана не существуют, так как являются нестабильными. Поэтому их создают искусственно в специальных ускорителях. Это дорого и сложно, так как шанс получения сверхтяжёлого элемента очень низкий.
В XXI веке в периодическую таблицу добавились четыре элемента. 3 из них были синтезированы в Институте ядерных исследований под руководством Юрия Оганесяна, одного из лидирующих специалистов в области экспериментальной физики.
Оганесян – исследователь с мировым именем, продвинувший ядерную физику далеко вперёд. Он стал вторым учёным в мире, в честь которого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева – Оганесон. Это даже круче, чем Нобелевская премия!
3. Артем Оганов
Российский химик-кристаллограф. В 1997 году с отличием закончил геологический факультет МГУ и уехал практиковаться за границу. Оганов долго работал в Британии, Швейцарии и США. Получив множество наград, учёный вернулся в Россию и продолжает работать.
Оганов и его команда разработали вычислительный алгоритм, который может предсказать кристаллическую решётку любого химического соединения. Тем самым можно заранее узнать свойства материала, не получая его.
Это значительно упрощает исследования, так как вместо слепых экспериментов учёные сразу получают нужные вещества. Программа USPEX помогла открыть новые лекарства, материалы на основе графена и даже вещества, способные существовать только при огромном давлении.
Журнал Forbes включил Оганова в список 10 самых влиятельных учёных российского происхождения.
4. Андрей Гейм и Константин Новосёлов
В 2010 году физики Гейм и Новосёлов получили Нобелевскую премию за создание графена – модификации углерода с особой структурой. Его толщина составляет всего 1 атом, и он обладает чрезвычайно высокой прочностью, огромной электро- и теплопроводностью.
Миллиарды слоев графена образуют графит. Именно он является основой любого карандаша. Гейму и Новосёлову удалось отделить слои графита друг от друга, хотя раньше это считалось невозможным из-за хрупкости материала. Так они и получили графен..
5. Алексей Старобинский
Один из создателей современной теории происхождения Вселенной. Он описал процессы физического состояния Вселенной на ранней стадии Большого взрыва, вместе со Стивеном Хокингом изучал физику чёрных дыр.
В 2014 году Старобинский вместе с Андреем Линде стал лауреатом международной премии Кавли – награды за выдающиеся открытия в области астрофизики, нанотехнологий и неврологи с призом в 1 миллион долларов.
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