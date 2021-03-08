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Учёные из современной России, которых знают во всём мире

Учёные из современной России, которых знают во всём мире (6 фото)

Автор:
08 марта 2021 00:36
Метки: интересно   наука   ученые   
235
6

При разговоре о российской науке мы обычно вспоминаем времена СССР. Но нам остаётся не только ностальгировать по прошлому, и даже сегодня есть кем похвастаться. Многие наши соотечественники известны далеко за пределами нашей страны. В этом материале вы узнаете про учёных из современной России, известных на весь мир!

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Метки: интересно   наука   ученые   
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4  комментария
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16k
Ego sum qui sum 5 часов назад
но к сожалению, эту дуру знают на порядок больше людей
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14k
Alex 48 минут назад
Посмотрите на ютьюбе лекции Артема Оганова это очень интересно , замечательный расказчик и ученый!
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1
,Сергей 3 часа назад
Не густо…
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4k
Бу 4 часа назад
Всего лишь несколько человек.
(
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