Учёные из современной России, которых знают во всём мире

1.Григорий Перельман

Российский математик, решивший одну из 7 задач тысячелетия – математических проблем, остающихся без ответа уже много лет. Он стал первым, кто доказал гипотезу Пуанкаре.

Казалось бы, любой бы обрадовался международной славе и признанию. Однако Перельман отказался в миллион долларов за решение задачи тысячелетия, а впоследствии ушёл из института и оборвал связи с коллегами. Также он отказался стать членом Российской академии наук.

Главная причина отказа от премии – несогласие с организованным математическим сообществом. Перельман считает вклад других учёных в доказательство гипотезы Пуанкаре не меньшим, а потому слава и награда не должны принадлежать только ему.

Сегодня математик ведет отшельнический образ жизни. Он редко выходит из своей квартиры и практически не общается с людьми. Учёный живет довольно скромно и при этом считает, что у него есть всё необходимое для жизни.