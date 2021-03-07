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Советские “стиралки”

Советские “стиралки” (27 фото)

Автор:
07 марта 2021 16:36
Метки: быт   семья   техника   
844
27
Фактически эра освобожденного от стирки человечества началась в 1910-м, когда, как писал «Огонек», американский инженер А. Фишер запатентовал свое устройство, названное «электрической прачкой». Уже в 1925-м в СССР появились первые бытовые стиральные машины…
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Метки: быт   семья   техника   
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4k
TirAn 5 часов назад
"Вятка атомат" у нас проработала лет 15. ++ что подключаласт к холодной и горячей воде
"Сибирь" была в Бичевинке (см Яндекскарты), когда не было горячей воды, нагревал в ней воду ТЭНом с ПЛ и подключал к душу. или выливал в ванну
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919
vit34 12 минут назад
Очень любил таймер выставить и слушать))) И люлей за это получал.
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28k
LEPA Час назад
Вспоминаю как родители маялись с Сибирью. День стирки,это был ДЕНЬ с большой буквы Д. Много нервов и разлитой по коридору воды. Потом мы с женой купили Индезит,а родители Канди. Я до сих пор вижу счастливое мамино лицо. Кстати,примитивная итальянская машинка работает уже более 20-ти лет.
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8k
basja61 LEPA Час назад
С 1975 г Сибирь отработала честно.Лет 5 назад списал .
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28k
LEPA basja61 59 минут назад
Это не работа,это каторга для баб.
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21k
Ваня Час назад
стиралка "донбасс" с 1957 года по 2010-е включительно... у меня у тещи в гараже три стоят рабочие, летом стираю самое страшное грязное, спецовки и все подобное...
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11k
alexis 2 часа назад
Игрушки пока ни кто не видит, ну подготовка кота в космос в центрифуге.
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1k
Homer 2 часа назад
О! "Сибирь" с центрифугой для отжима - это что-то! Была такая... При отжиме белья держали всей семьёй, чтоб не ускакала вдаль... Но труд по стирке, конечно, знатно облегчала.
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1k
an-bask 3 часа назад
у меня такая, до сих пор работает.
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1k
Bosk 3 часа назад
Ребристый шланг от "Риги" оссобенно мне запомнился с детства, в маминых руках это была хорошая мотивация))).
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8k
Павел 5 часов назад
Ещё были стиралки-малютки.
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46k
Albert GER 5 часов назад
А где машинка "Киргизия"???
Такая была у бабушки. Потом досталась родителям. Потом мне. Когда уехал в Германию, подарил другу. Она мож и сегодня где-то стирает...
Безубойная вещь)))
С мотора от стиралок я делал электромясорубки на работе и продавал.
За Счёт этого у меня доча выжила. Лекарства покупал, когда коллапс произошёл в начале 90ых. Потом я с*ыбался с Казахстана.
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8k
basja61 Albert GER Час назад
Движок на заточной станок.
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2k
Outcast 6 часов назад
Автоматические машинки появились вместе с микроэлектроникой. Сам принцип автомата стоит на том что электроника управляет заливом воды, температурой, сливом и отжимом. Про 49 год явное враньё.
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28k
bgv Outcast 4 часа назад
даже индезиты 90-х годов имели обычную релейную схему управления с шаговым задающим устройством.
никакие микропроцессоры там нахрен не уперлись.
Данной схеме уже лет 200 ,причем для её работы даже двигатель не нужен, можно обойтись пружиной , как в таймерах электропечей.
вот примеры подобной штуки
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109
робт 6 часов назад
все так любят 3.14здеть про американские патенты, какбэ тонко намекая на копипасту, но забывают приложить собственно сам патент, который вообще даже рядом не стоял с тем что представлено в советских машинках активаторного типа...

а выглядело это так...
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