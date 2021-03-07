Советские “стиралки”

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Фактически эра освобожденного от стирки человечества началась в 1910-м, когда, как писал «Огонек», американский инженер А. Фишер запатентовал свое устройство, названное «электрической прачкой». Уже в 1925-м в СССР появились первые бытовые стиральные машины…
Одним из пионеров стирального машиностроения стал Рижский завод РЭС. Машинки «ЭАЯ-2» и «ЭАЯ-3», появившиеся в магазинах в начале 50-х , стоили 600 рублей , при себестоимости в 1500 — настоящее чудо социалистической экономики.
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Стиральные машины второго поколения, «Рига-54», больше всего напоминали робота R2D2 из киноэпоса «Звёздные войны». В животе «робота» помещалось до 2,5 кг сухого белья.
Следующая модель, «Рига-55», полностью копировала знаменитую шведскую «Хускварну», которую главный инженер РЭС привёз с выставки в Москве.
Первая стиральная машина с таймером, выпущенная в СССР, — «Вятка» сошла с конвейера завода в Кирове лишь в 1966 году. Её техническое решение не поражало воображение — это был огромный бак с винтом в днище. Электромотор крутил винт, и бельё стиралось.
Из «наворотов» в машине присутствовал постоянно ломавшийся таймер. Единственное, что можно было делать с его помощью — задавать продолжительность стирки .
Наливать и сливать воду из «Вятки» нужно было вручную, но единая армия трудящихся была рада и этому. Сказать, что стиральные машины были дефицитом, значит ничего не сказать — первые «Вятки» продавались только в Москве и только по записи: в очереди стояли 3 — 5 лет.
Наливать и сливать воду из «Вятки» нужно было вручную, но единая армия трудящихся была рада и этому. Сказать, что стиральные машины были дефицитом, значит ничего не сказать — первые «Вятки» продавались только в Москве и только по записи: в очереди стояли 3 — 5 лет.
Стиральная машина «волга 8». Миллионы советских женщин стирали вещи с её помощью. А вот отжимными валиками почти никто не пользовался
Первая советская стиральная машина-полуавтомат появилась несколькими годами позже. Вопреки расхожему мнению это произошло вовсе не в Кирове, а в городе Чебоксары. Изготовлена она была на заводе имени Чапаева.
Первая советская стиральная машина-полуавтомат появилась несколькими годами позже. Вопреки расхожему мнению это произошло вовсе не в Кирове, а в городе Чебоксары. Изготовлена она была на заводе имени Чапаева.
Понятно, что для предприятия с таким названием стиральные машины были побочным продуктом. Называлось это чудо советской техники «Волга-8». Между прочим, некоторые экземпляры этой стиральной машины дожили и до наших дней.
Потихоньку производство стиральных машин в СССР развивалось, но с технической точки зрения эти агрегаты были в основном весьма примитивны.
«Главное достоинство отечественных „Вяток“ — простой механизм.
«Главное достоинство отечественных „Вяток“ — простой механизм.
Любую вышедшую из строя деталь можно самому быстро и недорого отремонтировать», — писал в одном из номеров тех лет «Огонёк». Были в Советском Союзе и другие стиральные машины: «Ока», «Сибирь», «Заря», «Урал» — всех уже и не вспомнишь.
Потом на смену валикам пришли центрифуги, ими уже было можно пользоваться для отжима. Наиболее известный вариант это машинки марки ЗВИ.
А в начале 70-х появились первые Эврики. Это был громадный шаг вперед, если позабыть про то что первая полностью автоматическая “стиралка” появилась в 1949 году, догадайтесь где...
Эврики обладали рядом преимуществ. Во первых это была барабанная машина, во вторых был реализован отжим без выемки белья, также автоматически осуществлялся слив по таймеру. Но заливать воду надо было по прежнему вручную... Ох сколько раз я заливал бедных соседей позабыв отключить воду... Хуже было только когда соскочил сливной шланг...
Знакомство наших соотечественников с автоматической стиральной машиной состоялось ближе к концу 70-х годов прошлого века. Тогда на предприятии в Кирове по лицензии итальянской фирмы «Мерлони Элетродоместичи» был построен завод, приступивший к выпуску «Вяток-автомат» — сестёр-близняшек машин «Аристон».
Знакомство наших соотечественников с автоматической стиральной машиной состоялось ближе к концу 70-х годов прошлого века. Тогда на предприятии в Кирове по лицензии итальянской фирмы «Мерлони Элетродоместичи» был построен завод, приступивший к выпуску «Вяток-автомат» — сестёр-близняшек машин «Аристон».
Помню, когда в начале 80-х у соседей появилась машинка «Вятка-автомат», на неё приходили смотреть чуть ли не со всего подъезда.
В 1980 году выпущена пробная модель «Вятка-автомат-12» (число 12 означает количество программ), а 23 февраля 1981 года была произведена первая партия — 100 машин. Розничная стоимость была 495 рублей, сумма по тем временам очень большая. Затем стоимость стиральной машины уменьшилась до 400 руб.
На советском телевидении появилась одна из первых реклам в которой рекламировали Вятку автомат. Из-за своей высокой цены в застойное время продавались свободно, но что бы ее купить надо было предъявить справку из ЖЭКа о соответствии электрической проводки нормам потребляемой мощности. Этим нормам соответствовали дома построенные после 1978 года.
Ну а потом на рынок пришли западные производители...
Ну а потом на рынок пришли западные производители...
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"Сибирь" была в Бичевинке (см Яндекскарты), когда не было горячей воды, нагревал в ней воду ТЭНом с ПЛ и подключал к душу. или выливал в ванну
Такая была у бабушки. Потом досталась родителям. Потом мне. Когда уехал в Германию, подарил другу. Она мож и сегодня где-то стирает...
Безубойная вещь)))
С мотора от стиралок я делал электромясорубки на работе и продавал.
За Счёт этого у меня доча выжила. Лекарства покупал, когда коллапс произошёл в начале 90ых. Потом я с*ыбался с Казахстана.
никакие микропроцессоры там нахрен не уперлись.
Данной схеме уже лет 200 ,причем для её работы даже двигатель не нужен, можно обойтись пружиной , как в таймерах электропечей.
вот примеры подобной штуки
а выглядело это так...