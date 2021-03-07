Советские “стиралки”

Из «наворотов» в машине присутствовал постоянно ломавшийся таймер. Единственное, что можно было делать с его помощью — задавать продолжительность стирки .



Наливать и сливать воду из «Вятки» нужно было вручную, но единая армия трудящихся была рада и этому. Сказать, что стиральные машины были дефицитом, значит ничего не сказать — первые «Вятки» продавались только в Москве и только по записи: в очереди стояли 3 — 5 лет.