Машина времени инженера Тимофеева конечно же не на транзисторах, а на радиолампах. Он пытается через косинусы вычислить почему пропадает накал пятой лампы. Причем Тимофеева зовут Николай Иванович, а Зинаида ласково называет его Кока. У Гайдая он становится Александром Сергеевичем-от образа Шурика уже не уйти.

Инженер Тимофеев теряет сознание не от удара током высокого напряжения, а засыпает от утомления поиском ошибки в алгоритме работы машины времени.