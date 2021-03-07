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Что поменял Гайдай от начального варианта "Иван Васильевич меняет профессию"?

Что поменял Гайдай от начального варианта "Иван Васильевич меняет профессию"? (10 фото + 1 гиф)

Автор:
07 марта 2021 12:20
Метки: интересно   кино   факты   
1003
11

Восхищаясь изумительной комедией великого Гайдая мы часто забываем, что сценарий написал не менее великий гений-Михаил Булгаков. Причем написал в середине 30х годов! Через 40 лет Гайдай, для экранизации, вносит лишь незначительные изменения в первоначальный вариант, а именно:

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Метки: интересно   кино   факты   
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Сцена с передачей Кемской волости самое главное различие в корне меняющие характеры героев и замысел автора. В книге подчеркивается негативная натура вора-домушника, а в фильме ему придается некоторое благородство.
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21k
Ваня 36 минут назад
что тут обсуждать и книга хороша, и фильм на века...
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1k
Goomba 46 минут назад
Булгаковым в 1934 году была написана пьеса "Блаженство" или "Сон инженера Рейна", где изобретатель попадает в будущее. Но при настройке машины времени на секунду оказывается в царских палатах. На репетициях актерам очень нравился этот небольшой эпизод со стрельцами и "Гой-да! Демоны!", что и сподвигло Михаила Афанасьевича на "Ивана Васильевича". Ну, а гениальный Гайдай предложил современную трактовку - фильм, который можно смотреть бесконечное число раз.
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14
Maksim Maksimoff 2 часа назад
"... меня терзают смутные сомненья..."(С)
Друзья мои! Проясните ситуацию. В детстве я пять (!!!) раз смотрел этот фильм и, почему то, в память врезалось, что фильм был ПОЛНОСТЬЮ ЦВЕТНЫМ. Сей час же показывают какой то "симбиоз" из чёрно-белого ( настоящее) и цветного (прошлое). Кто помнит этот фильм, когда он шёл ещё по кинотеатрам и клубам?
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10k
[email protected] Maksim Maksimoff 2 часа назад
Задумка Гайдая: именно "симбиоз" цвета и чёрно-белого... Так и было.
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14
Maksim Maksimoff [email protected] 2 часа назад
спасибо. Полезу на антресоль искать кассету с этим фильмом.
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6k
Ф Ив Maksim Maksimoff 2 часа назад
В данном случае сочетание черно-белого и цветного применяется для максимально четкого разделения яви (черно-белая часть фильма) и сна Шурика (цветная).
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17k
Андрей Иванов Maksim Maksimoff Час назад
Так и было. Реалность - ч\б, а сны цветные. Просто реальность менее запоминается
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