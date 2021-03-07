Восхищаясь изумительной комедией великого Гайдая мы часто забываем, что сценарий написал не менее великий гений-Михаил Булгаков. Причем написал в середине 30х годов! Через 40 лет Гайдай, для экранизации, вносит лишь незначительные изменения в первоначальный вариант, а именно:
У Булгакова события разворачиваются в коммунальной квартире и оперу "Псковитянка" показывают не по телевизору, а передают через репродуктор, висящий на стене коридора
Машина времени инженера Тимофеева конечно же не на транзисторах, а на радиолампах. Он пытается через косинусы вычислить почему пропадает накал пятой лампы. Причем Тимофеева зовут Николай Иванович, а Зинаида ласково называет его Кока. У Гайдая он становится Александром Сергеевичем-от образа Шурика уже не уйти.
Инженер Тимофеев теряет сознание не от удара током высокого напряжения, а засыпает от утомления поиском ошибки в алгоритме работы машины времени.
Шпак работает не зубным врачом, а в отделе междугородних перевозок и Милославский звонит к нему женским голосом из его же комнаты, обнаружив записанный служебный номер телефона. Список украденного гораздо скромнее: часы с цепочкой, портсигар, костюм в полоску и .....патефон, ибо магнитофонов еще не было)
У управдома Бунша отец был князем, но он доказывает, что появился на свет в результате романа мамаши с кучером Пантелеем. При этом не признает отчество Пантелеевич, т.к. по документам он Иван Васильевич.
Следующее изменение, это выход из строя машины времени: не бердыш стрельца, воткнувшись в аппарат сжигает транзисторы, а управдом Бунша выключает машину ключом, вытаскивает ключ и его уносит в прошлое в царские палаты. Инженеру Тимофееву приходится бежать не за транзистором, а к слесарю для изготовления нового ключа.
Пока Тимофеев ищет слесаря, Иоанн Грозный сидит в комнате и слышит из коридора ворчания Ульяны Андреевны, ищущей Бунша. Царю это надоело и он перекрестил дверь комнаты- голос Ульяны тут же пропал.
Восхищенный Иоанн: Что крест животворящий делает! (Пьет чарку.)
В сцене встречи Ивана Грозного с Якиным и Зиной царь более щедр на комплимент: "Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна… Чего же тебе надо, собака?!" и кроме шубы с царского плеча жалует еще и вотчину в Костроме.
Немного иначе заканчивается встреча с шведским послом: Милославский, с молчаливого согласия Бунша, отдает Кемскую волость шведам:
"Да об чем разговор? Да пущай забирают на здоровье!… Господи, я думал, что!… Забирайте, забирайте, царь согласен. Гут."
После шведского посла, оставшегося без рыцарского ордена, приходит патриарх выразить восхищение чудесному освобождению царя от демонов. Милославский благодарит его за пламенную речь, обнимает и у патриарха с груди пропадает панагия
При возвращении из прошлого Милославский сообщает Иоанну Грозному, что они Кемскую волость отдали шведам. Иоанн в гневе выдает: "Шведам – Кемь? Да как же вы смели, щучьи вы дети?!"
С приходом Зинаиды , Тимофеев просыпается и выясняется, что все это был сон, но в этот момент входит Шпак и сообщает, что его действительно обокрали.
Вот и все расхождения сценария фильма с пьесой Михаила Булгакова. Все остальное попало в фильм без изменений. Картину вне всяких сомнений можно назвать очень удачным симбиозом безграничной фантазии Булгакова с искрометной эксцентрикой Гайдая. Мы уже смотрели этот фильм сотни раз, но он по прежнему нами любим.
Сейчас нет цензуры, творческих ограничений, да и свободы завались... Снимается сотни картин ежегодно, но нет среди них фильмов, которые хотелось бы посмотреть хотя бы второй раз - парадокс....
Источник:
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Друзья мои! Проясните ситуацию. В детстве я пять (!!!) раз смотрел этот фильм и, почему то, в память врезалось, что фильм был ПОЛНОСТЬЮ ЦВЕТНЫМ. Сей час же показывают какой то "симбиоз" из чёрно-белого ( настоящее) и цветного (прошлое). Кто помнит этот фильм, когда он шёл ещё по кинотеатрам и клубам?