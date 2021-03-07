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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:19
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2810
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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68  комментариев
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4k
Tatyana 2 часа назад
Комментарий к фото
Даже не знаю, которая симпатичнее. Наверное та, что справа.
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2k
Vladimir Taranovich 5 минут назад
Комментарий к фото
Та все норм, но в магазе можно было б и не прикалываться так)))
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2k
Vladimir Taranovich 6 минут назад
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Ночью с фонариком прийдешь, то, возможно, потом и в город с недельку выходить не будешь, не то, что на болота
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233
Mazafacka 8 минут назад
Комментарий к фото
А может альцгеймер((
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233
Mazafacka 11 минут назад
Комментарий к фото
Мне кажется или лысый из браузера у нас популярнее и известнее пригожина? Я, например, раньше не знал как выглядит пригожин))))
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2k
Vladimir Taranovich 13 минут назад
Комментарий к фото
Было более логично, если б они так водку продавали
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11k
Андрей Ватрушкин 13 минут назад
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Если разговор про врачей, то врачи это могущественная секта, повязанная клятвой Гиппократа. Под видом выписки вам лекарства, они общаются с такой же сектой аптекарей. Что они пишут друг другу, не знаю как спецслужбы, а простой обыватель не разбирает, наверняка что то тайное и вредоносное. Вы выступаете в роли гонца-письмоносца.
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1k
Евгения Ефимова 14 минут назад
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Главное, чтобы верблюд упаси боже не чихнул.
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2k
Vladimir Taranovich 14 минут назад
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«Так, теперь разделяем наши свечи от чужих! 10, 9, 8, 7, 6....Пуск!»
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9k
Василий Сургайло 16 минут назад
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А ты сама – козел,
А ты сама – дурак,
Сама зачем привел
В дом алкашей #%$ак
Сама ты импотент,
И ты сама дебил,
Сама собачий хрен,
Сама мне жизнь сгубил.
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2k
Vladimir Taranovich 19 минут назад
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Я трансы - чудо-юдо
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2k
Vladimir Taranovich 20 минут назад
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Это был несчастный случай
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11k
Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
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2k
Vladimir Taranovich Андрей Ватрушкин 12 минут назад
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Блины-плохой пример)))
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11k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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Еще древние египтяне общались смайл-стикерным письмом, а древние (не нынешние) шумеры - символьными смайлами.
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30k
Korolev Полчаса назад
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Именно кассирше и нужно выказывать своё негодование...
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12k
Сергей 37 минут назад
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А с пикселями у рта-курящие.
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26k
Aqueronte 41 минуту назад
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Зачем вообще заводить это трясущееся существо, на неё даже смотреть жалко. В её взгляде написано: прибейте меня кто-нибудь
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26k
Aqueronte 43 минуты назад
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Выглядит как будто ему нижнюю челюсть отстрелили.
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26k
Aqueronte 44 минуты назад
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Маму её набил
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2k
stb22 44 минуты назад
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С утятами.
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5k
Летучий Мыш stb22 39 минут назад
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Это цыпочки себе губы накачали)
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11k
Андрей Ватрушкин 48 минут назад
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А кто ненавидят собак, в следующей жизни будут кошками.
Ссылка youtu.be
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