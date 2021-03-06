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Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в марте 1971 года.
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3 марта 1971 года. Голландская актриса Виллеке ван Аммельрой перед премьерой фильма «Мира», в котором она играет главную роль.
9.
марта 1971 года. Бразильский поп-музыкант Серджио Мендес и его группа: жена Грасинья Лепораче (слева) и американская певица Карен Филипп.
12.
6 марта 1971 года. Амстердам. Министр социального развития и здравоохранения встречается с активистами молодежного крыла Антиреволюционной партии (Anti-Revolutionaire Partij).
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8 марта 1971 года вышел Love it to Death - третий альбом Элиса Купера. Это обратная сторона конверта.
16.
9 марта 1971 года. Актриса Флоринда Болкан на пресс-конференции, посвященной фильму «Ящерица в женской коже».
22.
Март 1971 года. Британский музыкант Сид Барретт даёт интервью журналисту из Melody Maker. Фото Barrie Wentzell.
35.
21 марта 1971 года. Канада. Девушка дает интервью по теме «Я пробовала наркотики». Фото Reg Innell.
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24 марта 1971 года. Матч первого круга чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Сборная СССР - сборная Чехословакии. Итог: ничья - 3:3.
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Март 1971 года. Лейтенант Уильям Келли.
В этом же месяце Келли признают виновным в убийстве 22 мирных жителей и осудят на пожизненное заключение. В августе 1971 года пожизненное заменят на 20 лет. На самом деле Келли просидит три с половиной года под домашним арестом и в 1974 году будет помилован.
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28 марта 1971 года - премьера американского фильма «Отрыв» (Taking Off). Первый американский фильм Милоша Формана.
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31 марта 1971 года. Cessna A-37 Dragonfly - штурмовик американского производства в составе Южно-вьетнамских ВВС.
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31 марта 1971 - премьера итало-французского фильма «Перед тем, как опустится ночь» (Juste avant la nuit).
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21 марта 1971 года. Великобритания. Эротические фотомодели сестры-близнецы Мадлен и Мэри Коллинсон.
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