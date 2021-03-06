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Ретро фотографии

Ретро фотографии (65 фото)

Автор:
06 марта 2021 21:10
Метки: история   ретро   фото   
771
65
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в марте 1971 года.
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
1971 год. Я.
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SolomonA 3 часа назад
"Sic transit gloria mundi".. О большинстве из этих людей я даже никогда не слышал, хотя наверняка они были известными в свое время...
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979
him67 3 часа назад
Что-то на фото 62 машины в Лондоне не по той стороне дороги ездят... Это действительно в Лондоне?
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