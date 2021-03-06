49.

В этом же месяце Келли признают виновным в убийстве 22 мирных жителей и осудят на пожизненное заключение. В августе 1971 года пожизненное заменят на 20 лет. На самом деле Келли просидит три с половиной года под домашним арестом и в 1974 году будет помилован.