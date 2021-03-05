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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:42
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2613
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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31  комментарий
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4k
Tatyana 2 часа назад
Комментарий к фото
Скажу больше: брюнетки красятся в блондинок и наоборот. Толстые мечтают похудеть, а дрищики - набрать вес. Коротышки подрости, а длинные стать короче. Женщины вечно собой недовольны. Зато мужчины всегда неотразимы!
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1k
DerDimon 18 минут назад
Комментарий к фото
Много соли вредно! (с)
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700
Лучший Друг DerDimon 9 минут назад
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Соль это белая смерть
Так сахар белая смерть
Сахар это сладкая смерть
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904
Андрей Лобанов 18 минут назад
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Комментарий к фото
были в прошлой жизни бобрами значицца
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10k
Karelian Ego sum qui sum 5 минут назад
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Выдрами, причем морскими.
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6k
Majul Полчаса назад
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Герои 3 похоже ))
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87
Gunter 50 минут назад
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Бумеранг в действии
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
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Ну, тогда у рояля-фортепиано и чугунная плита тоже горизонтально находится

з.ы. вернее чугунная рама...
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
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За время полета Гагарина произошло около сотни отказов и проблем с оборудованием, каждое из которых грозило летальным исходом...
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
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Я женщинам не доверяю,
Они коварны и хитры,
Они на ногти клеят ногти,
Рисуют брови на бровях.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
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Вчера где-то писали, что это для самолета.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Комментарий к фото
Монахин
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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А как же сратьтерьер?
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10k
Karelian Юрий Николаевич 5 минут назад
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Этот не борется, первое место и так его.
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35k
dima423 2 часа назад
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ну хз китаяночка эта по моему красивее)
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12k
Роберт Шекли dima423 Полчаса назад
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Обе норм
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6k
Артём dima423 21 минуту назад
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На фоне Кэти Перри это не сложно.
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295
Krakozjabra 2 часа назад
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Такими?)
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4k
Tatyana 2 часа назад
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Очки с большими диоптриями и любая женщина - обладает огромными глазами.
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4k
Tatyana 2 часа назад
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Прикольно. Я бы купила билет в Австралии.
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11k
Андрей Ватрушкин Tatyana 2 часа назад
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Кто не дает, покупай.
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220
dranvlad Tatyana 2 часа назад
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Или в Австралию?
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14k
Alex 2 часа назад
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Капустка Мама это конечно хорошо , но в доме надо иметь и мясные закуски...
"Кроликов В"
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669
labus 2 часа назад
понедельник
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4k
Tatyana 2 часа назад
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Эту фразу в фильме про Жукова, сказала Розанова: "Квашена капустка - хороша закуска. И подавать не стыдно, и сожрут - не жалко".
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20k
BillyBonzz Tatyana 2 часа назад
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эту фразу, я слышал еще при СССР, лет за 20 с лишним до выхода этого фильма про Жукова
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