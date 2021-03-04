Добро пожаловать на тур "Кольцо всевластья"

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Художник и иллюстратор Антон Яковлев, известный под псевдонимом Tony Sart, уже много лет работает в игровой индустрии.
Он создает различные иллюстрации, промо-арт, композиции, художественные концепты. Начинал он в компании по производству мобильных игр, а затем перешел на фриланс, чтобы заняться более значимыми и сложными проектами.
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