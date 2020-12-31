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Как выглядели бы персонажи "Властелина колец", будь они собаками

Как выглядели бы персонажи "Властелина колец", будь они собаками (18 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Собаки и люди   Юмор   властелин колец   персонажи фильма   похожи   собаки   сравнение   
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Чего только людям в голову не придет! Вот, например, пользовательница "Твиттера" под ником Lady K задумалась о том, как выглядели бы герои "Властелина колец", если бы у них внезапно выросли уши и хвост. Она поделилась в соцсети своими идеями, и надо сказать, получилось очень неплохо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собаки и люди   Юмор   властелин колец   персонажи фильма   похожи   собаки   сравнение   
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Денис Час назад
Как выглядели бы персонажи "Властелина колец", будь они собаками
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