Как выглядели бы персонажи "Властелина колец", будь они собаками

Чего только людям в голову не придет! Вот, например, пользовательница "Твиттера" под ником Lady K задумалась о том, как выглядели бы герои "Властелина колец", если бы у них внезапно выросли уши и хвост. Она поделилась в соцсети своими идеями, и надо сказать, получилось очень неплохо.

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