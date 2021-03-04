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Слишком много людей столпилось на узкой площадке, и ограждения не выдержали.
Во вторник, второго марта, собрание в боливийском университете Эль-Альто закончилось трагедией. Огромная толпа учащихся, собравшаяся на площадке пятого этажа здания, обрушила перила ограждения и часть студентов полетели вниз.
Встречу учащихся организовали их наставники - они и являются виновными в случившемся, считает профессор университета Хулио Альварадо.
Во-первых, такие большие собрания во время пандемии проводить в помещении просто безответственно. Во-вторых, цели этой встречи были не академические - студенты встретились, чтобы обсудить руководство заведения. Между ними завязался спор. Группа одних учащихся выступила за действующих в настоящее время наставников, другие хотели смены власти. Словесная перепалка переросла в потасовку, которая и закончилась обрушением перил.
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"Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.
"Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.
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