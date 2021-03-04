Во-первых, такие большие собрания во время пандемии проводить в помещении просто безответственно. Во-вторых, цели этой встречи были не академические - студенты встретились, чтобы обсудить руководство заведения. Между ними завязался спор. Группа одних учащихся выступила за действующих в настоящее время наставников, другие хотели смены власти. Словесная перепалка переросла в потасовку, которая и закончилась обрушением перил.