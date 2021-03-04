FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6732 поста • 1182 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты

Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 09:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   боливия   видео   студенты   трагедия   университет   
1826
4
1
Открыть все картинки 18+
Слишком много людей столпилось на узкой площадке, и ограждения не выдержали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   боливия   видео   студенты   трагедия   университет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
296
Tovbot Час назад
Внизу лежит шесть человек? Где ещё один погибший? Где тяжело пострадавшие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
KOSTELLO Tovbot Час назад
Внизу лежит семеро.
Глазоньки протри, или умойся с утреца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова Час назад
Прочитала "из-за ДЕВКИ..." и думаю, надо же, из-за какой-то девки столько народу убилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
Перила говняные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sanchesS80 Александр 55 минут назад
Перила ж никто не делает чтоб они тонну нагрузки выдерживали. А человек 20 могут и сильней давануть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр sanchesS80 47 минут назад
Я сомневаюсь что там была тонна нагрузки, их бы еще до падения раздавили бы об перила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Виталий Шаров Час назад
Какой кошмар((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий Час назад
Протестутство всегда дорого обходится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото) «Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото) В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских В сети появилось видео с места драки студентов в Москве В сети появилось видео с места драки студентов в Москве Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд Вымирающий вид: белых мужчин в Европе признали меньшинством Вымирающий вид: белых мужчин в Европе признали меньшинством "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

665468



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
1
147
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
1
56
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Питере продают "ледянку Путина" за два миллиона рублей
0
17
В Питере продают "ледянку Путина" за два миллиона рублей
Обладательница самых больших скул показала себя до пластики
1
158
Обладательница самых больших скул показала себя до пластики
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#подборка#люди#Россия#знаменитости#автомир#полиция#авария дня
#фото#прикол#животные#дтп#СССР#картинки#искусство#Разное#актеры#автомобили
#интересно#факты#кино#аварии#авто аварии#приколы#позитив#кот#звезды#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться