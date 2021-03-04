Прототип ракеты компании SpaceX впервые приземлился

SpaceX намеревается использовать Starship для различных целей, в том числе для доставки платных клиентов между городами на головокружительной скорости, для потенциальной помощи НАСА при посадке на Луну и, в конечном итоге, для запуска грузовых и человеческих миссий на Марс.

Starship все еще находится на ранней стадии разработки. Полномасштабный прототип еще не построен. SpaceX еще не начала публичные испытания Super Heavy, гигантского ракетного ускорителя, который будет необходим для вывода звездолета на орбиту Земли или за ее пределы.

Маск сказал во время недавнего интервью с ведущим подкаста Джо Роганом, что ожидает, что Starship будет выполнять регулярные полеты к 2023 году, и он надеется, что аппарат выйдет на орбиту к концу этого года. Неясно, удастся ли SpaceX уложиться в этот срок. Аэрокосмическая промышленность и, в частности, Маск часто объявляют о проектах, на выполнение которых уходит гораздо больше времени и, соответственно, гораздо больше денег, чем предполагалось вначале.