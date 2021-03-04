Прототип ракеты компании SpaceX впервые приземлился

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Прототип ракеты SpaceX, известный как SN10, взлетел над Южным Техасом во время испытательного полета в среду, и совершил точечную посадку рядом с местом запуска.
SpaceX SN10, ранний прототип ракеты Starship Mars, взлетел около 17:15 по центральному времени США и поднялся примерно на десять километров над прибрежным ландшафтом, повторяя два предыдущих испытательных полета, проведенных SpaceX, которые закончились взрывом при посадке. Сегодняшняя попытка ознаменовала первую успешную посадку прототипа звездолета.
«У нас было успешное мягкое касание посадочной площадки», - сказал инженер SpaceX Джон Инспрукер (John Insprucker) во время прямой трансляции. «Это завершает прекрасный испытательный полет Starship 10.»
У SpaceX уже есть несколько других прототипов, и следующий, SN11, будет готов к очередному испытательному полету «в ближайшем будущем».
«У нас было успешное мягкое касание посадочной площадки», - сказал инженер SpaceX Джон Инспрукер (John Insprucker) во время прямой трансляции. «Это завершает прекрасный испытательный полет Starship 10.»
У SpaceX уже есть несколько других прототипов, и следующий, SN11, будет готов к очередному испытательному полету «в ближайшем будущем».
Инспрукер, который вел веб-трансляцию запуска, сказал что основной целью испытаний был сбор данных о том, как закрылки ракеты будут управлять прототипом Starship, когда он возвращается обратно на Землю.
Маск впервые рассказал о предполагаемом методе посадки Starship во время интервью в сентябре 2019 года. Он назвал это уникальным маневром, при котором ракета нырнет с орбиты обратно в атмосферу планеты, повернув брюхо к Земле, а четыре плавника слегка сдвинуты, чтобы удерживать ее в устойчивом положении. Это маневр, который, по словам Маска, призван имитировать падение парашютиста в воздухе, а не прямой вертикальный спуск на Землю, который используют ракеты SpaceX Falcon 9, когда они заходят на посадку.
Маск впервые рассказал о предполагаемом методе посадки Starship во время интервью в сентябре 2019 года. Он назвал это уникальным маневром, при котором ракета нырнет с орбиты обратно в атмосферу планеты, повернув брюхо к Земле, а четыре плавника слегка сдвинуты, чтобы удерживать ее в устойчивом положении. Это маневр, который, по словам Маска, призван имитировать падение парашютиста в воздухе, а не прямой вертикальный спуск на Землю, который используют ракеты SpaceX Falcon 9, когда они заходят на посадку.
Совершенствование маневра торможения на брюхе с переворотом имеет важное значение для «создания полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и груза в длительных межпланетных полетах и помощи человечеству в возвращении на Луну, а также в путешествиях на Марс и за его пределы», - говорится на сайте компании SpaceX.
SpaceX намеревается использовать Starship для различных целей, в том числе для доставки платных клиентов между городами на головокружительной скорости, для потенциальной помощи НАСА при посадке на Луну и, в конечном итоге, для запуска грузовых и человеческих миссий на Марс.
Starship все еще находится на ранней стадии разработки. Полномасштабный прототип еще не построен. SpaceX еще не начала публичные испытания Super Heavy, гигантского ракетного ускорителя, который будет необходим для вывода звездолета на орбиту Земли или за ее пределы.
Маск сказал во время недавнего интервью с ведущим подкаста Джо Роганом, что ожидает, что Starship будет выполнять регулярные полеты к 2023 году, и он надеется, что аппарат выйдет на орбиту к концу этого года. Неясно, удастся ли SpaceX уложиться в этот срок. Аэрокосмическая промышленность и, в частности, Маск часто объявляют о проектах, на выполнение которых уходит гораздо больше времени и, соответственно, гораздо больше денег, чем предполагалось вначале.
Starship все еще находится на ранней стадии разработки. Полномасштабный прототип еще не построен. SpaceX еще не начала публичные испытания Super Heavy, гигантского ракетного ускорителя, который будет необходим для вывода звездолета на орбиту Земли или за ее пределы.
Маск сказал во время недавнего интервью с ведущим подкаста Джо Роганом, что ожидает, что Starship будет выполнять регулярные полеты к 2023 году, и он надеется, что аппарат выйдет на орбиту к концу этого года. Неясно, удастся ли SpaceX уложиться в этот срок. Аэрокосмическая промышленность и, в частности, Маск часто объявляют о проектах, на выполнение которых уходит гораздо больше времени и, соответственно, гораздо больше денег, чем предполагалось вначале.
Авторский пост
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Прошло почти 10 минут после приземления и только тогда ракета взорвалась. Предыдущие приземления взрывались куда ранее .
Своей убыточной ракетой, только за 2019 год вывел на орбиту больше 500 спутников (у РФ ВСЯ спутниковая группировка 150 шт)
Возле Московсити плюнуть негде, в Теслу попадешь.
Ржать над Маском уже не модно, го ржать на Безосом. Его Blue Origin в апреле запустит первых туристов, а Рогозин планирует шарики с блинами ))))
Это я про Боинг со старлайнером и слс
Там чувак стоял и поливал ракету после приземления. У меня несколько вопросов. Живой ли он? Сколько ему платят? Неужели у них нет денег на какого-нибудь дрона-поливальщика?