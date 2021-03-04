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Прототип ракеты компании SpaceX впервые приземлился

Прототип ракеты компании SpaceX впервые приземлился (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 08:41
Метки: SpaceX   Starship   космос   марс   ракеты   
269
4
1
Прототип ракеты SpaceX, известный как SN10, взлетел над Южным Техасом во время испытательного полета в среду, и совершил точечную посадку рядом с местом запуска.

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Метки: SpaceX   Starship   космос   марс   ракеты   
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28  комментариев
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Следующий пост,где то через полгода будет "Прототип ракеты компании SpaceX впервые взорвался не сразу ".
Прошло почти 10 минут после приземления и только тогда ракета взорвалась. Предыдущие приземления взрывались куда ранее .
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181k
IMXO 24 минуты назад
Подумаешь !
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41k
Митрий Полчаса назад
Чем точечная посадка от обычной отличается?
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1k
ah3007 48 минут назад
Распил почище рогозинского. Укокошить ракету за 1млн по цене 100млн. Взрыв всё спишет.
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946
Kruma ah3007 42 минуты назад
Спишет откуда? Ты сам хоть понял, что написал? Спейс икс сами у себя спишут?
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33k
AE ah3007 Полчаса назад
Какая ракета стоить 100 млн?
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4k
IceBazooka ah3007 Полчаса назад
Доооо, распил.
Своей убыточной ракетой, только за 2019 год вывел на орбиту больше 500 спутников (у РФ ВСЯ спутниковая группировка 150 шт)
Возле Московсити плюнуть негде, в Теслу попадешь.
Ржать над Маском уже не модно, го ржать на Безосом. Его Blue Origin в апреле запустит первых туристов, а Рогозин планирует шарики с блинами ))))
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33k
AE IceBazooka 14 минут назад
Самое интересное что реальный объект для шуток почему то упорно игнорируют.
Это я про Боинг со старлайнером и слс
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35k
dima423 54 минуты назад
Вроде самолеты с вертикальным взлетом и посадкой уже лет 50 назад придумали?))
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1k
ah3007 55 минут назад
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946
Kruma 57 минут назад
Ну маск говорил 60% что сядет, 40% что бабахнет. И то и то нам показали. Эффектно :)
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2k
DyadyaSasha Час назад
"Через несколько минут после мягкого приземления ракета взорвалась прямо на посадочной площадке"
Там чувак стоял и поливал ракету после приземления. У меня несколько вопросов. Живой ли он? Сколько ему платят? Неужели у них нет денег на какого-нибудь дрона-поливальщика?
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946
Kruma DyadyaSasha Час назад
Небыло там людей. Ты че совсем бум бум? Там только дроны. Как и на баржах.
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2k
DyadyaSasha Kruma Полчаса назад
Сорян. Не проснулся ещё. Таки робот поливает.
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12k
KOSTELLO Час назад
Ссылка m.youtube.com
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
нда. как говорил один мой балбес - программа работает, только дает неверные результаты. Успешно - это когда объект при посадке цел. все остальное натягивание совы на глобус.
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37k
parallax 2 часа назад
Жирная оплеуха местным зубоскалам, недавно потешавшимся над неудачами проекта.
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Интересно где Рогозин тут свою рожу дорисует
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−39
MaxVargar 2 часа назад
Молодец. Планомерно и последовательно реализует свои амбициозные планы. За что ему почет и уважение. А хейтеры есть всегда.
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3k
insaider 2 часа назад
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