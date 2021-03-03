Виктор Гусейнов решился отправиться в необычное путешествия в качестве эксперимента. Хотелось посмотреть страну. Оказалось, что по Транссибирской железнодорожной магистрали вполне реально пробраться и на электричке. Это прекрасный, но очень затяжной способ увидеть страну во всех деталях. Если поезд идет с небольшими остановками, то на электричках поневоле приходится выходить и осматривать города.