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Как проехать через всю Россию на электричке. У одного смельчака получилось

Как проехать через всю Россию на электричке. У одного смельчака получилось (2 фото)

Автор:
03 марта 2021 11:40
Метки: путешествие   страна   электрички   
1181
2

Путешествие через необъятные просторы России на электричке выглядит сущим безумием. И, тем не менее, смельчак, решивший отправиться из Москвы во Владивосток таким образом, нашелся!

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Метки: путешествие   страна   электрички   
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18  комментариев
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7k
Колорад 3 часа назад
От одного названия спина заболела :D
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1k
andretry 54 минуты назад
Я в 1998 году на электричках их Феодосии в Москву ездил, ЗАЙЦЕМ!
Правда очень помогло то, что все были в шоке от кризиса 1998 года, контролерам говорил, что денег нет все сдулось, приходится возвращаться так....
Целые сутки ехал....
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Хорошее путешествие - но вот если бы зайцем весь маршрут проехал, было бы классно!
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Как содержательно.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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−7
Владимир 3 часа назад
>>Кружок Владимир Минуту назад
>>Какого "Жене

гражданин, конечная! выходите )
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−7
Владимир 3 часа назад
5 часов лимит после если оставаться в электричке наступают необратимые изменения в мозгу

ну и это...там жене кормят...бомжевал?
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6k
Кружок Владимир 3 часа назад
Какого "Жене"?
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8k
Kucher 3 часа назад
Через всю не ездил, но в начале нулевых много раз из Москвы в Воронеж и обратно мотался.
Из Москвы, с Казанского до Рязани-1, там пёхом на Рязань-2 и до Мичуринска, а там уже до Воронежа. Из Воронежа в Москву, соответственно в обратном порядке. Если из Москвы рано утром выехать, то вечером уже в Воронеже. А из Воронежа вечером выезжаешь, днём в Москве.
Потом для военных халявный проезд отменили и смысл таких пересадок пропал.
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20k
BillyBonzz Kucher 3 часа назад
а что мешало, да еще и в начале нулевых, когда с билетами и поездами было уже все норм, купить прямой билет до Воронежа? Или мы не искали легких путей, времени было вагон и мазохизм был смыслом жизни? Ну ладно этот, чисто ради эксперимента, поехал до Владика на электричке, нахлебался по нозри этго счастья и назад уже на самолете, то тебя то что заставляло вновь и вновь так извращаться?
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8k
Kucher BillyBonzz 59 минут назад
Есть такое волшебное слово "халява".
Да и с хорошей книжкой дорога не в тягость.
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20k
BillyBonzz Kucher 55 минут назад
этож как надо было любить дармовщинку, чтобы терпеть такие лишения?
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8k
Юлия 3 часа назад
Мне нравится идея, но я бы поехала в такой трип на все лето, например, чтобы можно было хотя бы по денечку задерживаться в населенных пунктах, а иногда еще отклоняться от маршрута, чтобы заехать в близлежащие красоты.
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31k
InfoVoin Автор поста Юлия 3 часа назад
И в Слюдянке обязательно Омуля горячего копчения поесть, когда берёшь его ещё тёпленького а с него прям жирок капает, ууууу
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9k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Во что по деньгам обошлось?
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
2 электрички в день.. утомительное и скучное путешествие. Идея зачетное, но по хорошему на этот трип нужно месяца 3-4, а то и больше.
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−7
Владимир 3 часа назад
дома гуся наверное спер и подался в бега )))
это единственно разумное объяснение этого безумства
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30k
Alex 3 часа назад
Ништяк
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