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Путешествие через необъятные просторы России на электричке выглядит сущим безумием. И, тем не менее, смельчак, решивший отправиться из Москвы во Владивосток таким образом, нашелся!
Виктор Гусейнов решился отправиться в необычное путешествия в качестве эксперимента. Хотелось посмотреть страну. Оказалось, что по Транссибирской железнодорожной магистрали вполне реально пробраться и на электричке. Это прекрасный, но очень затяжной способ увидеть страну во всех деталях. Если поезд идет с небольшими остановками, то на электричках поневоле приходится выходить и осматривать города.
Маршрут вышел примерно таким: Москва–Владимир –Вязники–Нижний Новгород–Ветлужская–Шахунья–Котельнич–Киров–Яр–Балезино–Верещагино–Пермь–Шаля–Екатеринбург–Ощепково–Тюмень–Вагай–Ишим–Называевская–Омск–Татарская–Барабинск–Чулимская–Новосибирск–Болотное–Тайга–Мариинск–Чернореченская–Красноярск–Уяр–Иланская–Тайшет–Нижнеудинск–Тулун–Зима–Черемхово–Иркутск–Слюдянка–Мысовая–Улан-удэ–Петровский завод–Хилок–Могзон–Чита–Карымская–Шилка–Чернышевск–Зилово–Ксеньевская–Могоча–Ерофей Павлович–Сковородино–Талдан–Магдагачи–Архара–Облучье–Биробиджан–Хабаровск–Вяземская–Уссурийск–Владивосток. Всего за время пути пришлось сменить 58 электричек. Путешествие заняло месяц — обратно экспериментатор отправился уже на самолете.
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Метки: путешествие страна электрички
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Правда очень помогло то, что все были в шоке от кризиса 1998 года, контролерам говорил, что денег нет все сдулось, приходится возвращаться так....
Целые сутки ехал....
>>Какого "Жене
гражданин, конечная! выходите )
ну и это...там жене кормят...бомжевал?
Из Москвы, с Казанского до Рязани-1, там пёхом на Рязань-2 и до Мичуринска, а там уже до Воронежа. Из Воронежа в Москву, соответственно в обратном порядке. Если из Москвы рано утром выехать, то вечером уже в Воронеже. А из Воронежа вечером выезжаешь, днём в Москве.
Потом для военных халявный проезд отменили и смысл таких пересадок пропал.
Да и с хорошей книжкой дорога не в тягость.
это единственно разумное объяснение этого безумства