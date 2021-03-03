Совсем немного текста про инстадевочек, один пример!

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В общем комрады такая история. Есть у меня сестра, осенью стукнуло 18. Учится на первом курсе в ДВФУ на о. Русском. Кому станет интересно, загуглите. Я если честно был в шоке. Вчера был у нее в общаге, помогал переезжать в другую комнату. Блин ребята половина гостиниц хуже. Комната на двух человек, где-то 18-20 квадратов. Отдельно туалет и ванная, не душ, а ванная. 2 одноместных кровати, 2 стола, довольно больших для учебы, 2 тумбочки, холодильник, большой шкаф. В общем я срочно захотел лет на 15 назад)) Так жить и учиться это кайф. Ладно это преамбула, так вот: почему она переезжает. Соседка у нее конченная инста дива. Лимон подписчиков, вся такая молодец, я ее вчера увидел без косметики и обомлел, прожженая такая, побитая жизнью женщина лет 40, а ей всего 18 как моей сестре. У них 2 разных чайника потому-что эта инстадевочка в своем варит пельмени, а потом даже не моя кипятит чай.....Все ее вещи валяются в основном на полу, в куче, грязные. Она почти не стирает, а у них на первом этаже прачечная, причем бесплатная. Нашла какого-то папика, он ей сделал сиськи и свалил в командировку, а пока он там, она нашла еще одного, с ним и тусила последние дни....Теперь собственно суть: я думаю большинство из вас не захотело бы жить с такой свинотой, вот и сестра моя тоже. Подала объявление местное по общаге, кто хочет поменяться комнатами. Нашлась девочка которой рассказали про все причуды соседки, но она все равно с радостью меняется потому что подписана на эту инстадевочку и хочет быть к ней поближе.......Собственно это вся история. Можете кидать тапками. Но если кто-то из молодежи читает этот текст задумайтесь пожалуйста. Все эти соцсети по большей части ширма где люди стараются казаться гораздо лучше, чем они есть на самом деле. Не создавайте себе кумиров, учитесь отличать зерна от плевел...Всем добра.