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Совсем немного текста про инстадевочек, один пример!

Совсем немного текста про инстадевочек, один пример! (1 фото)

Автор:
03 марта 2021 01:57
Метки: инста   история   кумиры   факты   
1254
1
Реальный случай моей встречи с одной такой "звездой".

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Метки: инста   история   кумиры   факты   
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12  комментариев
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805
gizmo gizmo 3 часа назад
Вот ничё нового не открыл, ну не считая того что в общаге прилично стало... А про инстаграм - как бэ и подписчики, и те кто там звездят - по моему скромному мнению, люди не сильно психически здоровые... ну или как минимум с какими-то проблемами развития и формирования личности... Когда инста ток появилась (о да, я уже тада был в сознательном возрасте) - оно казалось прикольной удобной штукой, каких в те времена появлялось и исчезало немерянное количество.... но потом же это переросло в какой-то адский культ, который притягивает и ростит дебилов и дегенератов... Я понимаю что порой и у нормального человека учётка в исте есть, но он это обычно скрывает в свете таких тенденций...
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4k
Tatyana 7 минут назад
Многие молодые девочки - свиноты. Так есть. Просто кого-то жизнь корректирует, а кто-то так свинотой и остаётся. Про мужчин знаю только один пример, когда человек из маниакального чистюли превратился в свиноту "удачно" женившись.
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29k
Головасыр коричнештанник 19 минут назад
так понял, это реклама учёбы на о. Русский?
особенно вот это понравилось "Отдельно туалет и ванная, не душ, а ванная", ну прям в тему про блогершу.
ну, а тупая банальная история в продолжении для создания какой-то атмосферы
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855
АлексЮстасу 40 минут назад
Спрос рождает предложение. /Джон Мейнард Кейнс/
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Если у безголосой крокодилихи бузовой миллионы подписчиков, чему удивляться?
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29k
Azesh Александр Иванов 2 часа назад
там 90% это тупо набитые боты, для понтов и бестолковых рекламодателей.
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11k
Erorist 3 часа назад
Феномен социальных сетей вообще для меня непонятен... Нет, как площадка для дискуссии, место, где можно высказать своё мнение, поспорить с кем-то, а то и поругаться - вполне понятно, но эту функцию выполняли всегда форумы всякого рода. А вот желание выставить свою жизнь напоказ для меня вообще что-то из разряда фантастики. Я наоборот всеми силами хотел бы соблюсти анонимность. Некоторые хвалятся даже - у меняя 500 друзей в контакте. Да какие они тебе друзья? Ты умрёшь никто даже не узнает об этом и тем более не поможет ничем. Какой смысла в пятиста, по сути незнакомцев, склонных к вуайеризму? С ДРУЗЬЯМИ я вижусь регулярно, если соскучился - позвоню и позову куда-нибудь и мы проводим время не только в радости, но и помогаем друг другу - ремонт, например, делать.
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29k
Azesh Erorist 2 часа назад
камрад, это бизнес, все это монетизируется. Что тут непонятного? Это деньги. Понятно, что у кого то получается- а у кого то нет. Но это всего лишь бизнес и цель одна. Если куча идиотов на тебя дрочит- набери их побольше и продавай их внимание рекламодателю. Просто как апельсин, господи.
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29k
Azesh 2 часа назад
это что касается инстадевок и прочих фриков. Если же ты что-то продаешь или оказываешь услуги- то соцсети для тебя рекламная площадка и инструмент продаж. Идиоты там или не идиоты- это не важно. Деньги у них одинаковые. А современные алгоритмы таргетинга позволяют найти твоего клиента в куче всего этого навоза.
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11k
Erorist Azesh 2 часа назад
К тем кто на этом деньги делает у меня вопросов нет. А вот к тем на ком их зарабатывают для меня странные. А про рекламу вообще темный лес. Неужели она настолько эффективна, что на неё столько бабла дают? Я лично от рекламы избавляюсь всеми возможными способами, и даже специально не стану покупать то, что сильно рекламируется.
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29k
Azesh Erorist Час назад
опять же мотивация этих людей предельно понятна. Они приходят в сеть чтобы подрочить на красивую картинку жизни. Все остальное для них неважно. В том числе и их собственная жизнь. Благо интернет сейчас есть везде и любой человек в самой глухой деревне, сидя в деревенском сортире над вонючей дыркой в полу может наслаждаться красивой картинкой жизни Бузовой например, и чувствовать себя причастным при этом. Что же касается рекламы, то она на тебя работает так или иначе. Реклама, она разная бывает. И если ты увидев рекламу сразу не побежал покупать- это вовсе ничего не значит, камрад. К примеру, если вдруг тебе понадобится кредитка, выбирая между банками Тинькоф и Х.у.й.к.о.в ты просто про него слышал. ЧИСТО СТАТИСТИЧЕСКИ. Не веришь- сравни количество клиентов этих банков. Или любого другого продукта. Как слышал например фамилию Бузовой вообще ни разу интересовавшись ее творчеством. Это и есть реклама. И она работает, я тебя уверяю.
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1k
Гарри Слепнер Erorist 24 минуты назад
Если уж такие деньги коммерсанты платят за рекламу, значит есть от неё отдача. Понятно, что ты от телевизора не побежишь за «Клинским» сразу же. Но, мысля может зацепиться, а в магазине попадётся «Клинское» на глаза. Почему бы не попробовать? И купишь. А рекламу смотрят миллионы. Пусть даже тысяч сто купят, уже доход.
Самой первой жертвой рекламы стала, как ни странно, наша прародительница Ева.
Быт 2:16-17: "И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь."
Теперь рекламный ролик от дьявола:
Быт 3:1-5: "Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло."
Другими словами, вы сами станете определять, что хорошо, а что плохо. Выйдете из подчинения Богу и вам будет хорошо. Фикция, конечно, но, сработало:
Быт 3
"И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел."
То есть по райскому саду бродила Ева, сто раз проходила мимо дерева этого и вспоминала слова Бога. И тут появляется некто, кто побудил ее посмотреть на это же дерево с другой точки зрения, причём просто обманул. Ничего особенного не было в плодах того дерева. Просто посмотрела «другими глазами». А с Богом поссорилась навсегда. И передала потомкам греховное нутро. И цель дьявола была достигнута- поставить под сомнение справедливость правления Бога во вселенной.
Есть в этом доля шутки, но принцип этот работает. Надо просто побудить изменить взгляд на самые обычные вещи. Пусть даже обманом.
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