Совсем немного текста про инстадевочек, один пример!

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Реальный случай моей встречи с одной такой "звездой".
В общем комрады такая история. Есть у меня сестра, осенью стукнуло 18. Учится на первом курсе в ДВФУ на о. Русском. Кому станет интересно, загуглите. Я если честно был в шоке. Вчера был у нее в общаге, помогал переезжать в другую комнату. Блин ребята половина гостиниц хуже. Комната на двух человек, где-то 18-20 квадратов. Отдельно туалет и ванная, не душ, а ванная. 2 одноместных кровати, 2 стола, довольно больших для учебы, 2 тумбочки, холодильник, большой шкаф. В общем я срочно захотел лет на 15 назад)) Так жить и учиться это кайф. Ладно это преамбула, так вот: почему она переезжает. Соседка у нее конченная инста дива. Лимон подписчиков, вся такая молодец, я ее вчера увидел без косметики и обомлел, прожженая такая, побитая жизнью женщина лет 40, а ей всего 18 как моей сестре. У них 2 разных чайника потому-что эта инстадевочка в своем варит пельмени, а потом даже не моя кипятит чай.....Все ее вещи валяются в основном на полу, в куче, грязные. Она почти не стирает, а у них на первом этаже прачечная, причем бесплатная. Нашла какого-то папика, он ей сделал сиськи и свалил в командировку, а пока он там, она нашла еще одного, с ним и тусила последние дни....Теперь собственно суть: я думаю большинство из вас не захотело бы жить с такой свинотой, вот и сестра моя тоже. Подала объявление местное по общаге, кто хочет поменяться комнатами. Нашлась девочка которой рассказали про все причуды соседки, но она все равно с радостью меняется потому что подписана на эту инстадевочку и хочет быть к ней поближе.......Собственно это вся история. Можете кидать тапками. Но если кто-то из молодежи читает этот текст задумайтесь пожалуйста. Все эти соцсети по большей части ширма где люди стараются казаться гораздо лучше, чем они есть на самом деле. Не создавайте себе кумиров, учитесь отличать зерна от плевел...Всем добра.
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особенно вот это понравилось "Отдельно туалет и ванная, не душ, а ванная", ну прям в тему про блогершу.
ну, а тупая банальная история в продолжении для создания какой-то атмосферы
Самой первой жертвой рекламы стала, как ни странно, наша прародительница Ева.
Быт 2:16-17: "И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь."
Теперь рекламный ролик от дьявола:
Быт 3:1-5: "Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло."
Другими словами, вы сами станете определять, что хорошо, а что плохо. Выйдете из подчинения Богу и вам будет хорошо. Фикция, конечно, но, сработало:
Быт 3 "И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел."
То есть по райскому саду бродила Ева, сто раз проходила мимо дерева этого и вспоминала слова Бога. И тут появляется некто, кто побудил ее посмотреть на это же дерево с другой точки зрения, причём просто обманул. Ничего особенного не было в плодах того дерева. Просто посмотрела «другими глазами». А с Богом поссорилась навсегда. И передала потомкам греховное нутро. И цель дьявола была достигнута- поставить под сомнение справедливость правления Бога во вселенной.
Есть в этом доля шутки, но принцип этот работает. Надо просто побудить изменить взгляд на самые обычные вещи. Пусть даже обманом.