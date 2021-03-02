Автор:
02 марта 2021 23:16
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны
2.
Комбайнер Георгиевской МТС Анна Александровна Шепилова, 1957 год
3.
На теплоходе, 1957 год
4.
Нaчинaющий бoкceр Koля Baлyeв, начало 90-ых
5.
ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян, 1975 год, г. Москва
6.
«К Ленину», 1967 год, г. Москва, Красная площадь
7.
Лучшая доярка 1-й фермы колхоза «Кавказ» Капитолина Васильевна Алексеева, 1957 год, Краснодарский край, Курганинский р-н, Колхоз «Кавказ»
8.
Владимир Ленин в гостях у Максима Горького на острове Капри, апрель 1908 года, Италия, о. Капри
9.
Мойка бутылок и розлив пива, 1895 — 1904 год, Самарская губерния
10.
Мирный нарушитель, 1970-е
11.
Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию, 1 мая 1983 года, г. Новокузнецк
12.
В.Золотухин и В.Высоцкий
13.
Медсестра-практикантка в детской реанимации, июль 1977 года, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
14.
Взаимное кормление — таков кашмирский обычай высшего гостеприимства, 10 декабря 1955 года, Индия, г. Сринагар
15.
Воскресные массовые катания на салазках, 1962 год, Новосибирская обл.
16.
Первый ректор ВГИКа кинорежиссер Лев Кулешов на даче, 1958 год, Московская обл.
17.
Моржи, 1965 год, г. Москва
18.
Замечательная фотография. Крым 1966 год. Юрий Никулин, Георгий Вицин и Леонид Гайдай
19.
Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий Устюг
20.
Сборные СССР и США по бодибилдингу, 1991 год, США
21.
Снежки, 1957–1960 год, Горьковская обл., колхоз «Авангард»
22.
Подружки, 1950-е, Кировская обл., Вожгальский р-н, колхоз «Красный Октябрь»
24.
Снежные заносы в городе. Женщины в масках, 1968 год, г. Южно-Сахалинск
25.
Въезд в Москву по Ленинградке, 1986 год
26.
Первые советские детские автомобили
29.
По стакану газированной воды. Узнали?
32.
Трехлитровый бидон и молочные бутылки на сдачу. Резиновые сапоги на колготки под шорты. Битком набитый автобус ЗИЛ
33.
"Женщины, которые не ждут"... СССР. 1980-е
34.
Переброска судна «Метеор» через плотину строящейся Красноярской ГЭС. Дивногорск, 1970 год
35.
Томатный сок - 10 коп. стакан
36.
"Спать не хочется!", 1950-е
37.
Романтика в СССР, 1985 год
38.
"Пюрешка с котлеткой". Обед в заводской столовке
40.
Москва, Университетский проспект, 1969 год
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Потрясающая фотография. Сразу становится понятна и жизнь в той стране и жизнь самой той женщины.