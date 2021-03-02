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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
02 марта 2021 23:16
Метки: история   ретро   фото   
560
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны
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Метки: история   ретро   фото   
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9k
Nero 8 часов назад
Две гвоздики...
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3k
RALEXXX Час назад
"Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию, 1 мая 1983 года"
Потрясающая фотография. Сразу становится понятна и жизнь в той стране и жизнь самой той женщины.
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