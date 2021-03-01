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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
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3.
Саддам Хуссейн флиртует, как умеет, 1950–е годы, Ирак
На фото он с первой женой и по совместительству двоюродной сестрой Саджидой. Родители сосватали детей, когда Саддаму было пять лет, а Саджиде семь.
8.
Колокольные мастера торгового дома П.И.Гилева "Сыновья", 1913 год, Тюмень
Продукция торгового дома Гилева пользовалась спросом за качество и изящность изготовления. Хозяева давали полную гарантию музыкального звука колоколов (малиновый звон), подбирали колокола в тон для церквей. Согласно рекламе, "колокола отливаются из лучшей в мире уральской штыковой меди весом от 10 фунтов до 1000 пудов и более" (от 4 кг до 16 тонн).
10.
Почтовый голубь с контейнером капитана Кайгер из национальной службы, 23 июля 1945 г, Великобритания
17.
Меч Сталинграда - украшенный драгоценностями церемониальный меч, специально выкованный по заказу короля Соединенного Королевства Георга VI в знак уважения британского народа к советским защитникам города во время Сталинградской битвы.
20.
Британский линкор "Хау" и лодка, мало изменившаяся со времен фараонов в Суэцком канале, 14 июля 1944 года.
22.
ЛК-3 - опытная трехосная модификация двухосного троллейбуса модели ЛК-2, построенная в 1934 году в единственном экземпляре
Спереди машины располагалась табличка с надписью "Подарок к 17-му партсъезду ВКП(б)". Это был полностью отечественный троллейбус, построенный с использованием шасси, двигателя и кузова советского производства
23.
Ядерная физика 50-х
На фотографии - передвижной дистанционный манипулятор, предназначенный для извлечения облучаемой мишени из 152-сантиметрового циклотрона в Аргоннской национальной лаборатории, 1955 год.
25.
Полицейские Нью-Йорка избивают двух мужчин во время марша гомосексуалистов за свои права. 1970 год.
26.
Cлужба конных библиотекарей, которые доставляли книги в отдаленные уголки штата Кентукки. США, 1940-е
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