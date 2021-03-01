Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я нашел этот старый инструмент на ферме. Для чего он нужен?"
Ответ: "Это старые щипцы для прокалывания ушей животных"
2. "Что это за штуковина попала ко мне в руки?"
Ответ: "Это инструмент для очистки газового регулятора на пулемете М240"
3. "Что это я нашел в мастерской?"
Ответ: "Это расширитель труб"
4. "Проходя по улице я заметил, что к колесу этой машины что-то прикреплено. Никогда прежде такого не видел. Что это?"
Ответ: "Это светодиод, который светится, как только машина начинает ехать"
5. "Нашел у себя в шкафу какие-то деревянные желуди. Для чего они могут быть нужны?"
Ответ: "Эти желуди крепятся на концы шнурка, которым подвязывают шторы, для того, чтобы те выглядели красивее"
6. "Какая-то деталь, верхняя ее часть вращается. Что это такое?"
Ответ: "Это массивный подсвечник"
7. "Что за странные часы я обнаружил в доме своих родителей?"
Ответ: "Это гальванометр - прибор, с помощью которого измеряют силу тока"
8. "Выдвижной стержень в доме, построенном в 50-х годах. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Ранее их устанавливали для того, чтобы можно было повесить выглаженную одежду"
9. "Что это за раритет?"
Ответ: "Это часть устройства комбайна"
10. "Что это за набор такой?"
Ответ: "Это сито шинуа - его используют при фильтрации соусов, чтобы в них не оставалось ни косточек, ни мякоти"
11. "Наша компания переехала в новый офис, в котором раньше была студия звукозаписи. Что это за купола на потолке? Для чего они?"
Ответ: "Это звуковые диффузоры, они предназначены для создания лучшей акустики помещения"
12. "Нашел среди старых вещей моих родителей очень странную конструкцию из стекла. Что это такое?"
Ответ: "Это аэратор для вина"
13. "Почему у этой сковороды такая странная форма? Для чего такая нужна"
Ответ: "При жарке мяса, вы аккуратно можете наклонить сковороду и слить ненужный вам жир. Зубья при этом не дадут мясу соскользнуть следом"
14. "Что это я нашел на полу? Что за штуковина?"
Ответ: "Это ушная палочка. Их иногда добавляют в косметические наборы"
15. "Что за инструмент? Нашел его среди вещей своего отца"
Ответ: "Это универсальный шпатель под названием 5 в 1"
16. "Я нашел это антиквариат на чердаке. Друг шутит, что это седло для слона, но я не слишком в это верю. Чем это может быть на самом деле?"
Ответ: "Это старое вьючное седло. Загруженным оно выглядело так:"
17. "Что за инструменты хранятся у меня дома? Никто не знает, для чего они"
Ответ: "Это приборы для еды, которые значительно облегчали жизнь тем, кто возвращался с войны с ампутированными конечностями. Речь идет о конце XIX и начале XX века"
18. "Среди старых вещей в своем доме нашел эту лампу. Для чего она?
Ответ: "Где-то должно еще быть цветное колесо, через которое проходит свет лампы. Такими некогда подсвечивали украшенные ёлки, для создания праздничной атмосферы"
19. "Что это долгие годы хранилось на чердаке моего дома?"
Ответ: "Это определенно силовой триод, часть УКВ-FM передатчика"
20. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это приспособление используют для приготовления майонеза"
Источник:
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Понравилось95
Конечно, это часть комбайна, а конкретнее - это зубья косилки. В них прорезь, в которой движутся лезвия.