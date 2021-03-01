FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на... Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное... Ах, обмануть&nbsp;меня не трудно. &nbsp;Я сам&nbsp;обманываться рад Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани Прикольные картинки и другой юмор для понедельника! Прикольные картинки и другой юмор для понедельника! 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми Женщина подумала, что парень преследует её. Однако он хотел лишь помочь Женщина подумала, что парень преследует её. Однако он хотел лишь... «Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?» «Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?» Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии В Китае крышка люк застала врасплох мальчика, бросившего петарду в канализацию В Китае крышка люк застала врасплох мальчика, бросившего петарду в... Зима, давай, до свидания! Зима, давай, до свидания! "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка... Девушка попыталась сделать обзор на штамп и обнаружила, что он устроен сложнее, чем предполагалось Девушка попыталась сделать обзор на штамп и обнаружила, что он... Великие люди Великой страны. 1981 год Великие люди Великой страны. 1981 год Упитанная дама и её неудачная попытка уехать с кавалером на мопеде Упитанная дама и её неудачная попытка уехать с кавалером на мопеде Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борц Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борц Женская сборная Австралии по крикету Женская сборная Австралии по крикету
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
01 марта 2021 16:55
Метки: вопросы   находки   ответы   
3660
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
933
Тамара Коршунова 5 часов назад
Интересно. В каких забугорных подвалах это всё нашли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
342
Алексей 59 минут назад
Комментарий к фото
Стрелочный гальванометр это прибор который показывает наличие и направление тока. Любой электромеханический стрелочный прибор это тоже гальванометр, только дополнительно увешанный последовательными и параллельными шунтами и откалиброванный в соответствующих единицах измерения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 3 часа назад

Конечно, это часть комбайна, а конкретнее - это зубья косилки. В них прорезь, в которой движутся лезвия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил SolomonA Час назад
"Лезвия" называют ножами, а они есть и на комбайне, отличаются режущей кромкой, у комбайна с насечкой, а у косилки гладкие. Спаренные пальцы (зубья) у комбайна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 4 часа назад
Смущает "подсвечник" из пластмассы. Скорее это деталь от мотальной машины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
тов.Suhov Lelik 2 часа назад
Очевидно, это крашеный чугун, а не пластмасса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik тов.Suhov Час назад
На центр верхней части смотри внимательно. Там клипса с защёлкой. Это пластик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
тов.Suhov Lelik 24 минуты назад
...Ни разу это не клипса! Это болт с потайной головкой под шлиц-отвёртку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей поломать голову
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3555270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
1
65
18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
Ретро фотографии
1
46
Ретро фотографии
﻿
Набирающие популярность
Сказка о руководителе СССР
0
57
Сказка о руководителе СССР
Блины не комом: что делать, чтобы выпечка на молоке не прилипала к сковороде?
1
16
Блины не комом: что делать, чтобы выпечка на молоке не прилипала к сковороде?
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#люди#дтп#подборка#смешные#настроение#на различный вкус#искусство
#фото#факты#СССР#интересное#приколы#девушки#война#новости#аварии#китай
#интересно#картинки#прикол#сша#прикольные#дети#кино#позитив#знаменитости#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться