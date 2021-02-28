Автор:
28 февраля 2021 22:29
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
3.
Подарили наконец-то! Простое детское счастье
4.
Голубой огонёк, 1963 год
7.
Циркач приехал на свидание
8.
Леонид Ильич в п/л "Артек"
9.
Сбор конопли в СССР, 1956 год
11.
Романтическое свидание под угрозой срыва
12.
Машина ГАИ, Porsche 911 Targa. СССР, 1970-е года
13.
"Интим не предлагать..." 1990-е
14.
Камерон Диаз, 1999 год
15.
"Не рви мне душу, музыкант!"
17.
Японские модницы, 1971 год
19.
Вот так должно выглядеть идеальное тело по определению журнала Time образца 1950 года
20.
Пикник на берегу Дона, 1978 год
21.
Советские солдаты в гильзе немецкой пушки "Dora", 1944 год
22.
Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками, и покрытый старым одеялом. 1967 год
23.
Клаудия Кардинале в 15 лет
24.
Комсомольск на Амуре. Снежная зима. 1960-е
25.
Междугородный переговорный пункт, 1990-е
26.
Валерий Брумель показывает, что может достать ногой баскетбольного кольца. Высота баскетбольного кольца 3.05 м
27.
Когда машины были большими, 1950-е
28.
Свадьба в Румынии, 1930-е
29.
Синди Кроуфорд, январь 1990 год
30.
Федор Махнов. Рост 285 см при весе около 182 кг. 1900-е
32.
Девушка на культовом мотороллере Vespa
33.
Пионервожатые. В верхнем ряду Садальский?
34.
На дискотеке. СССР, 1980-е
35.
Наталья Варлей до того как стать киноактрисой
36.
Если нет отопления в доме, 1950-е
38.
Продажа мороженого рядом с ГУМом. СССР, 1980-е
39.
Неформалы позднего СССР
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