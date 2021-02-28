Имеет ли отец право так общаться с ребенком

15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке

Археологи обнаружили уникальную церемониальную колесницу времён...

Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту

8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен...

Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных...

Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах...

К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал...

Как в СССР строили идеальные города-коммуны

"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого...

Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как...

Канализационный люк наказал любителя петард

Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на...

Смешные и познавательные картинки

Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в...

В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу

Прикольные комментарии в соцсетях