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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
28 февраля 2021 22:29
Метки: история   ретро   фото   
642
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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3k
alex Час назад
Модель на фото, Aria Giovanni, родилась 1977-ом и никак не могла быть на страницах журнала Тайм 1950 года.
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2k
Frank Borman Час назад
32. Девушка на культовом мотороллере Vespa

Вау! Культово-эпичный скутер, а герла - икона стиля.
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ну велосипедистка явно не ретро. Велик, судя по педалям, из двухтысячных. Да и фотка отзеркалена...
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