Удивительные люди - фронтовики

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на скорой помощи Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на... 15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке 15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке "Не ходил в туалет 20 дней", или как с успехом склеить девушку на сайте знакомств "Не ходил в туалет 20 дней", или как с успехом склеить девушку на... Свежие демотиваторы Свежие демотиваторы Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных... Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах... К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал... 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен которые стоит посмотреть 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен... Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого... Канализационный люк наказал любителя петард Канализационный люк наказал любителя петард Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как сгорели наши детские мечты Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как... Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в тюрьму Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу В Помпеях обнаружили полностью сохранившуюся церемониальную колесницу Прикольные комментарии в соцсетях Прикольные комментарии в соцсетях Старшая дочка Сталлоне снова похвасталась фигуркой в бикини Старшая дочка Сталлоне снова похвасталась фигуркой в бикини
Удивительные люди - фронтовики

Удивительные люди - фронтовики (2 фото)

Автор:
28 февраля 2021 18:49
Метки: СССР   ветераны   история   учитель   
294
2
С 1962 года по 1966 год с 5 по 8 класс классным руководителем у нас был Борис Яковлевич Зайцев, бывший партизан, участник освобождения Европы. Когда в начале войны его воинская часть попала в окружение, то не сдалась, не разбежалась, а перешла на партизанское положение.
Борис Яковлевич хорошо знал немецкий язык, поэтому был в партизанском отряде переводчиком и участвовал в разведке.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   ветераны   история   учитель   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Georgyi 3 часа назад
Таких людей уже не воспитать! Для современной молодежи Родина - это там где заднице тепло... У них же нет ничего святого! А в Бога верят единицы, увы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников В девяностые В девяностые Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Квартирники: как это было Квартирники: как это было Мать во время пожара спасла своих 4-х детей Мать во время пожара спасла своих 4-х детей
Viktor Masterkov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82236



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком
0
78
Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком
Передача "Будильник"
0
7
Передача "Будильник"
﻿
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#животные#Россия#смешные#приколы#жизнь#настроение#сатира#Фотографии.
#интересно#Юмор#СССР#кино#дети#сша#девушки#позитив#смешно#война
#история#картинки#прикол#люди#комментарии#прикольные#знаменитости#сарказм#на различный вкус#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться