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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:46
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3867
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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44  комментария
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84k
стас 3 часа назад
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да не вкладывают они туда! они их там теряют!
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525
dremovalex 7 минут назад
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Где купить такую копилку???
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146
Akel Полчаса назад
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слева под лавкой. Дисклеймер: Я - не гей :-))
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2k
* You All 38 минут назад
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когда где-то потерядлся тимон
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9k
Karelian 57 минут назад
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Т.е. не с девушкой - был?
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3k
alex 58 минут назад
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а на кой он нужен его искать
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10k
Сибирячка 59 минут назад
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Она что тут срать села?
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148
Евгений Машеров Час назад
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Маленькая дочка знала, что уток хлебом не кормят. Хотя они и съедят, но им это вредно. Так что она жертвуя собой, спасала уточек...
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24k
Павел Час назад
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8k
Анатолий Час назад
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Бабушка умная была - бабушка двадцать лет при стабильности жила, пока не обнулили...
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8k
Анатолий Час назад
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Аффтор, твоя девушка явно не знает, зачем лифчик
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8k
Анатолий Час назад
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Пиззздежжж!
Пчеловод решил сделать нестандартный подарок своей тянке. Выпилил фанерку, намазал воском - остальное пчелы достроили по заданной траектории. Если приглядитесь, но центр в форме сердечка - это было задумано так.
Пы.Сы. На отстраивание сот такой высоты уходит в лучшем случае месяц. Пасечник месяц ничего не замечал?
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893
Сижу на Филиппинах Час назад
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Я искать даже начинать не буду!
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10k
Bill 2 часа назад
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Не хотел бы я летать на самолете, разработанной данной компанией.
Кстати, что за компания, как называется?
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8k
Анатолий Bill Час назад
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Явно не Роскосмос. Они могут только геморой запустить и сборник стихов...
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13k
Пумба 2 часа назад
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А чо только 2%? Кота не найдут только мужики. Значит, как минимум, 50% таки найдут! Эх, школоло сопливое, мыслить необученное...
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2k
BoRe 2 часа назад
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жп чштся
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17k
Andrey 2 часа назад
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Это ж сколько на эту бабушку Раскольниковых нужно?
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
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На самом деле, это пластиковый манекен, который поляки установили на забытом богом озере для привлечения туристов.
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11k
alexis 2 часа назад
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Ссылка m.youtube.com
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4k
ваня панкин alexis 2 минуты назад
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опередил...
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Нам в райкоме говорят -
Доим всех коров подряд.
А прикажет нам ЦК -
Мы подоим и быка...

Старая советская шутка )))
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Анатолий Голос Вселенной Час назад
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Это девиз чиновников от ЕдРа
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Один в один про мою дочь и кота. Мне всегда его жалко, когда он сладко спит, а она его берет и начинает таскать, тискать, пытается с ним играть, а он как желе и глазами кричит "убейте меня!"... Теперь я знаю, КАК это называется - работа! Не зря я его кормлю!
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