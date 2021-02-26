Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих

20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей

"Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт

25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения

Подборка автомобильных приколов

20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения