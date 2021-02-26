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Почему чай называется «байховым»

Почему чай называется «байховым» (4 фото)

Автор:
26 февраля 2021 06:03
Метки: интересное   факты   чай   
323
4
Мы привыкли к тому, что на упаковках чая пишут «байховый» и редко задумываемся о том, что это слово означает. А между тем, настоящие ценители чайных напитков обращают внимание на эту характеристику, ведь она непосредственно относится к качеству и вкусовым характеристикам содержимого чайной упаковки.

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Метки: интересное   факты   чай   
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863
Suver Полчаса назад
В детстве меня очень интересовал этот вопрос.
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Алексей 4 минуты назад
Спасибо
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阿鋒 44 минуты назад
Не «бай хоа», а «бай хао» уж тогда; кит. 白毫 (пиньинь, báiháo: с белыми ворсинками, с белым пушком (о чае, прародитель русского слова "байховый"). Что за «нагвожэнь» его так на русском произносит? :)))
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vikklu 2 часа назад
Спасибо.
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