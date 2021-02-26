Почему чай называется «байховым»

Обычно прессованию подвергают самые грубые части чайного урожая — молодые побеги, зрелые листья нижних ветвей куста и крошка листьев. Несмотря на отличный вкус, весь такой чай относят к продукции самого низкого качества, кроме некоторых постферментированных видов, таких как китайский пуэр.

Экстрагированные чаи — это продукция в виде жидких экстрактов или в форме порошка. Они продаются в бутылках или в пакетированном виде. Это удобный вариант, ведь он готовится за несколько минут и не требует заваривания. Именно поэтому у таких чаев, не отличающихся особо тонким вкусом и обильно сдобренных ароматизаторами, все же есть немало поклонников.

Название «байховый» происходит от китайского выражения «бай хоа», что означает «белая ресничка». Считается, что именно так в древности китайцы называли первые распустившиеся листья чая, появляющиеся из почек с тонкими белыми ворсинками. От количества таких едва распустившихся почек в чайной смеси зависит ее качество — чем их больше, тем лучше и ароматнее чай.