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Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал последний фильм «Аты-баты, шли солдаты»

Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал последний фильм «Аты-баты, шли солдаты» (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 14:54
Метки: актеры   история фильма   кино   
728
6

После того, как зрители очень тепло приняли фильм «В бой идут одни старики», режиссер Леонид Быков решил свой следующий фильм тоже снять о войне, о ее героях. Леонид Федорович узнал, что на студию Довженко передали свой сценарий «Аты-баты, шли солдаты» драматурги Борис Васильев и Кирилл Рапопорт – автор знаменитых «Офицеров».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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74k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Сынок добил.
Постарался....
Молодец......
Чего не хватало....
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4k
ваня панкин Час назад
шикарный фильм на высшем уровне снят... мои аплодисменты маэстро...
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49k
smakido 2 часа назад
За то остались жить долго - долго великолепные фильмы замечательного режиссёра Л. Быкова!
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