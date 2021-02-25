Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал последний фильм «Аты-баты, шли солдаты»

Снимать стали с одной из самых сложных сцен – марш-броска роты Суслина. Быков хотел, что актеры погрузились в атмосферу тех лет, о которых шла речь в фильме. Работали на холоде, но участники съемок не жаловались. Но проблемы все-таки были – актеры часто болели, а техника ломалась на морозе. Кстати, Быков все время сам присутствовал на съемках на улице, подавая личный пример другим.

За месяц отсняли полтора километра пленки, потом, когда сняли большую часть материала, выяснилось, что часть пленки – брак. Самое обидное, что не удалось правильно заснять сцены с участием войск. Выход был один – переснимать.

Тогда Леонид Быков лично поехал в Министерство обороны СССР. Там министр обороны Андрей Гречко отчитал режиссера. Он говорил, что солдаты – это не лакеи, которые по прихоти должны ехать на съемки на мороз, ведь не их вина, что пленка оказалась браком. Быков все это выслушал молча. Единственным его аргументов было то, что фильм – о войне, а министр обороны сам был фронтовиком. И тот дал добро на продление съемок.