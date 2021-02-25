Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал последний фильм «Аты-баты, шли солдаты»

После того, как зрители очень тепло приняли фильм «В бой идут одни старики», режиссер Леонид Быков решил свой следующий фильм тоже снять о войне, о ее героях. Леонид Федорович узнал, что на студию Довженко передали свой сценарий «Аты-баты, шли солдаты» драматурги Борис Васильев и Кирилл Рапопорт – автор знаменитых «Офицеров».
Процесс шел быстро – в октябре 1975 года сценарий обсудили на киностудии, а через пару недель началась подготовка к съемкам. Режиссер и актер Быков вместе с командой подбирал места для съемок, создавались эскизы декораций, также шел подбор актеров.
Роль ефрейтора Святкина Быков намеревался сыграть сам, а на остальные роль пригласил малоизвестных коллег из Москвы и Киева. Исключением стал Владимир Конкин, которому досталась роль лейтенанта Суслина.
Остальные роли достались Евгению Уралову, Александру Крыченкову, Борису Химичеву, Елене Шаниной и другим.
В начале 1976 года съемочная группа отправилась в Загорск для натурных съемок. Но Миноброны не смогло к обещанному сроку выделить солдат, поэтому начало съемок передвинули на неделю, они начались в конце месяца. После этого, в начале февраля Леонид Быков улетел в Москву для утверждения актерских проб.
Снимать стали с одной из самых сложных сцен – марш-броска роты Суслина. Быков хотел, что актеры погрузились в атмосферу тех лет, о которых шла речь в фильме. Работали на холоде, но участники съемок не жаловались. Но проблемы все-таки были – актеры часто болели, а техника ломалась на морозе. Кстати, Быков все время сам присутствовал на съемках на улице, подавая личный пример другим.
За месяц отсняли полтора километра пленки, потом, когда сняли большую часть материала, выяснилось, что часть пленки – брак. Самое обидное, что не удалось правильно заснять сцены с участием войск. Выход был один – переснимать.
Тогда Леонид Быков лично поехал в Министерство обороны СССР. Там министр обороны Андрей Гречко отчитал режиссера. Он говорил, что солдаты – это не лакеи, которые по прихоти должны ехать на съемки на мороз, ведь не их вина, что пленка оказалась браком. Быков все это выслушал молча. Единственным его аргументов было то, что фильм – о войне, а министр обороны сам был фронтовиком. И тот дал добро на продление съемок.
В итоге на съемки ушел весь март, каждую сцену снимали в несколько дублей, чтобы наверняка. Третьего шанса никто бы не дал. Закончили 7 апреля, напряжение было настолько сильным, что на следующий день Быкова сразил второй инфаркт. Режиссер попал в одну из столичных клиник, где написал завещание. Этот документ он отдал редактору студии имени Довженко в конверте, а та про него забыла и передала адресатам незадолго до гибели Быкова.
А тот все продолжал лежать в больнице – рвался на съемки, но врачи были непреклонны – нельзя, здоровье загубите, - говорили они. Пока он лежал в больнице 26 апреля умер министр обороны Гречко, фильм он так и не увидел.
К 1 мая Быков вернулся на киностудию имени Довженко в Киев, после чего к 11 мая съемки возобновились в павильонах. Коллеги говорили, что там у Леонида Федоровича открылось второе дыхание, они не верили, что этот человек еще три недели назад был при смерти.
Съемки закончили к 21 июня – годовщине зачала Великой Отечественной войны, а в конце августа фильм был сдан на киностудию. На экраны фильм вышел 25 апреля 1977 года, за несколько месяцев его посмотрели почти 36 миллионов зрителей. Очень большое достижение для военного фильма. Больше было только у «В бой идут одни старики» того же Быкова – 44 миллиона зрителей.
Сразу после премьеры у Леонида Быкова случились неприятности личного характера – его сын стал соучастником в ограблении магазина, которое он совершил (сидел за рулем) при помощи отцовской «Волги», которую взял покататься. В итоге – третий инфаркт, он даже не смог приехать для получения Госпремии, которую ему присудили за фильм. Болел, да и за сына стыдно было.
Быкову высокую награду привезли прямо домой и передали, когда тот лежал на кровати.
Источник:
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