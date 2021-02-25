Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Небольшая чаша на цепочке с интересным узором. Для чего такая?"
Ответ: "Очень похоже на дегустационную чашу винного сомелье"
2. "Что за штуковину я нашел в старом доме?"
Ответ: "Это инструмент для чистки дымохода"
3. "Две какие-то странные чашки. У них деревянное дно и медная основа. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Судя по всему, это не чашки, а две старые кофемолки, которым не хватает деталей. Выглядеть они должны так:"
4. "Что за инструмент такой?"
Ответ: "Это совок входит в число инструментов и приспособлений, которыми пользуются археологи и добытчики минералов"
5. "Металлический предмет, найденный посреди пустыни. Что это такое?"
Ответ: "Это шар из измельчителя. Множество таких находится внутри большого барабана, который вращается. Во время движения через него пропускают различные материалы, к примеру, руду, чтобы измельчить ее"
6. "Нашел это среди старых вещей в гараже своего отца. Довольно тяжелая штуковина. Что это такое?"
Ответ: "Это очень похоже на отходы гальванического производства"
7. "Что за штуковину я обнаружил у себя в офисе?"
Ответ: "Это приспособление для обтягивания металлической лентой"
8. "Что за загадочную штуковину я обнаружил у себя дома?"
Ответ: "Это определенно часть старой швабры, предназначенной для уборки"
9. "Что за антиквариат я нашел среди старых вещей у себя на чердаке?"
Ответ: "С помощью этого приспособления стягивают ремнями груз, обвязывают его веревками"
10. "Этот кусок белого пластика шел вместе с нашим новым холодильником. Он был в пакете с инструкцией, но в ней он не упоминается. Для чего он?"
Ответ: "Он крепится к задней стенке холодильника, наглядно показывая на каком расстоянии от стены холодильник следует размещать, чтобы была нормальная циркуляция воздуха. Многие совершают ошибку и ставят холодильник вплотную к стене, чего делать нельзя"
11. "Что за тонкая пластинка в форме ключа с неким кодом?"
Ответ: "В том случае, если вы потеряете ключ от автомобиля, данная пластинка с номером, поможет быстро сделать новый у мастера. Так что лучше хранить ее отдельно от связки ключей"
12. "Нашел это на обочине дороги. Что это?"
Ответ: "Это декоративная подставка для зубочисток"
13. "Я приобрел участок у пляжа и обнаружил на нем вот это оставленное предыдущим владельцем сооружение. Что это такое?"
Ответ: "Судя по всему, кто-то хотел сделать самодельную понтонную лодку, по типу такой:"
14. "Что за фигурная трубка? Внутри нее есть еще одна трубка"
Ответ: "Очень похоже на конденсатор Либиха"
15. "Нашел среди старых вещей своего отца этот предмет. Что это такое?"
Ответ: "Это морская дудка - свисток, который зачастую носит при себе боцман"
16. "Некий запечатанный предмет я нашел у себя на работе. Кажется, сделан из металла. Что это такое?"
Ответ: "Это пластина строповой петли"
17. "Что за штуковина такая?"
Ответ: "Это зажим для мягких шлангов"
18. "Впервые вижу такой инструмент. Что это и для чего?"
Ответ: "Это поворотная отвертка с упором. Она предназначена для труднодоступных мест"
19. "Я обнаружил это на виноградинке, которую хотел съесть. Что это такое?"
Ответ: "Этот яйца клопа. Именно поэтому, надо хорошо мыть фрукты и овощи перед тем, как употреблять их в еду"
20. "Что за странный механизм? Кто знает, для чего он?"
Ответ: "Это одна из деталей, которая отвечает за работу старого калькулятора компании Marchant Figurematic"
Источник:
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