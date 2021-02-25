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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
25 февраля 2021 11:36
Метки: вопросы   находки   ответы   
4317
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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5  комментариев
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19k
SerGProS 18 часов назад
Нашел в подвале на даче. Говорят, что использовался как прижим для квашеной капусты, но раньше этим кололи орехи

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Пастафириан 18 часов назад
16. Вообще-то крепление ремня на трубу приклада в основном М-серии.
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8k
Uron 19 часов назад
ну конденсатор Либиха я сразу узнал
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7k
uutb Uron 18 часов назад
Его все знают, только в другом исполнении

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