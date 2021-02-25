Ответ: "Это шар из измельчителя. Множество таких находится внутри большого барабана, который вращается. Во время движения через него пропускают различные материалы, к примеру, руду, чтобы измельчить ее"

6. "Нашел это среди старых вещей в гараже своего отца. Довольно тяжелая штуковина. Что это такое?"