FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1432 поста • 677 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Британские учёные составили список самых «пьющих» профессий: британских учёных в нём не оказалось

Британские учёные составили список самых «пьющих» профессий: британских учёных в нём не оказалось (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 09:07
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   алкоголь   британские   великобритания   зависимость   исследование   профессии   употребление   
1276
1
1

Специалисты из Ливерпульского университета выявили профессии, представители которых в Великобритании склонны к злоупотреблению спиртным чаще прочих.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Учёные   алкоголь   британские   великобритания   зависимость   исследование   профессии   употребление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
БарНалей 2 часа назад
"Британские учёные составили список самых «пьющих» профессий: британских учёных в нём не оказалось"

Просто они курят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Женя 23 минуты назад
Какие-то неправильные геологи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Кокаинум Полчаса назад
Это же данные опроса. Со стороны геологов явно был сарказм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Самые пьющие британские бабы - высшие руководители. Ну, вот и нашлось обьяснение политике Терезы Мэй. Она постоянно была бухая, когда зафигачила провокацию со Скрипалями и с санкциями.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
*опа Час назад
Британские учёные не пьют.
Они давно и прочно сидят на наркоте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Соломей Час назад
да.да, я помню , британские ученые в своё время снимали для ббс, сериал, Телепузики, назывался,так они тогда признались, что производстве этого кинохита для детей и юношества, эти учёные плотно сидели на тяжёлых веществах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
sssss3 2 часа назад
или перевод корявый или британские учёные как всегда

"Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определённых профессиональных сферах."
что получается??? это столько англичашки в рабочее время прибухивают?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ermolai 2 часа назад
В Германии живет специалист по борьбе с пьянством. Михаил Сергеевич его зовут. Обращайтесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Соломей Ermolai Час назад
он вам любую проблему продаст, потом купит, и потом опять вам продаст, но дороже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Ковыряться в носу опасно для жизни Ковыряться в носу опасно для жизни Японского летчика посадили в тюрьму за пьянство перед полетом Японского летчика посадили в тюрьму за пьянство перед полетом Без травм: ученые поделились снимками правильной техники бега Без травм: ученые поделились снимками правильной техники бега Алкоголь усугубляет расизм и гомофобию Алкоголь усугубляет расизм и гомофобию Создан фильм, сюжетом которого управляет зритель Создан фильм, сюжетом которого управляет зритель
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114044



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
204
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Быт на войне, вторая чеченская кампания
3
65
Быт на войне, вторая чеченская кампания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
0
9
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
0
59
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
«Третья дочь Путина» дала первое официальное интервью (6 фото)
«Третья дочь Путина» дала первое официальное интервью (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#картинки#подборка#спасение#дтп#спорт#позитив#Разное
#Юмор#животные#кино#люди#автомобили#актеры#сша#знаменитости#СССР#собака
#интересно#факты#интересное#прикол#приколы#аварии#авто аварии#настроение#автомир#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться