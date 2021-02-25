"Британские учёные составили список самых «пьющих» профессий: британских учёных в нём не оказалось"

Для начала были изучены данные более 100 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые были включены в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год. В анкетах участники базы указывали, какое количество алкоголя они потребляют в неделю, а также отвечали на вопрос о своей профессии. «Пьющими» учёные нарекли британцев, выпивающих от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю — в каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя.

Обобщив данные британские специалисты обнаружили, что наибольшее пристрастие к спиртному среди мужчин наблюдается у работников производства, строительства, а также у уборщиков. При этом меньше других пьют священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. А вот среди женщин самыми пьющими оказались руководительницы высшего и среднего звена, а наименее склонными к алкоголю — школьные учительницы, врачи и учёные.