"Британские учёные составили список самых «пьющих» профессий: британских учёных в нём не оказалось"

Специалисты из Ливерпульского университета выявили профессии, представители которых в Великобритании склонны к злоупотреблению спиртным чаще прочих.
Для начала были изучены данные более 100 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые были включены в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год. В анкетах участники базы указывали, какое количество алкоголя они потребляют в неделю, а также отвечали на вопрос о своей профессии. «Пьющими» учёные нарекли британцев, выпивающих от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю — в каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя.
Обобщив данные британские специалисты обнаружили, что наибольшее пристрастие к спиртному среди мужчин наблюдается у работников производства, строительства, а также у уборщиков. При этом меньше других пьют священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. А вот среди женщин самыми пьющими оказались руководительницы высшего и среднего звена, а наименее склонными к алкоголю — школьные учительницы, врачи и учёные.
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Учёные подчеркнули, что не искали причин алкогольной зависимости среди конкретных профессий, а лишь анализировали склонность представителей различных сфер деятельности к спиртному. Поэтому не следует считать, что работа в строительстве сама по себе обязательно ведёт к алкогольной зависимости.
«Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определённых профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность», — подытожил результаты работы руководитель исследования Эндрю Томпсон.
Статья об исследовании и его результаты были опубликованы на страницах журнала BMC Public Health.
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Просто они курят
Они давно и прочно сидят на наркоте.
"Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определённых профессиональных сферах."
что получается??? это столько англичашки в рабочее время прибухивают?????