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Странные штуковины, которые поставили людей в тупик

Странные штуковины, которые поставили людей в тупик (14 фото)

Автор:
23 февраля 2021 16:57
Метки: вопросы   находки   ответы   
1604
14

Мы зачастую натыкаемся впоследствии на не совсем понятные для нас вещи. Антикварные и новые, целые и сломанные, огромные конструкции или же мелкие детали неких механизмов – какой бы не была очередная таинственная находка, с ней всегда разберутся эрудиты. Стоит только спросить и они обязательно все подскажут.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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589
Uggla 2 часа назад
никогда бы самостоятельно ни доперла бы
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572
Serg Dex 37 минут назад
Совсем они чтоль дикие были в этих Америках, античный скребок для тела, ох..ть, по-моему просто старинное крепление для желоба , водоотвода или трубы.
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2k
Tano 54 минуты назад
Зачем обрезать игральные карты?
Я таким фотографии обрезал во времена СССР. Когда сам их делал в ванной при красном свете
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9k
Bill Tano 5 минут назад
Это для карточных шулеров. Там есть регулировка угла обреза.
У резака для фотографий все углы прямые.
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