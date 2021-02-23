Странные штуковины, которые поставили людей в тупик

Мы зачастую натыкаемся впоследствии на не совсем понятные для нас вещи. Антикварные и новые, целые и сломанные, огромные конструкции или же мелкие детали неких механизмов – какой бы не была очередная таинственная находка, с ней всегда разберутся эрудиты. Стоит только спросить и они обязательно все подскажут.
1. "Это какой-то вид горелки?"
Ответ: "Это старая походная печь"
2. "Нашел это на кухне в старом доме. Что это такое и для чего?"
Ответ: "Эти стойки помещают в духовку, а между ними, в выемки, кладут длинный шампур с нанизанной на него курицей. Данные штуковины позволяют равномерно ее запечь"
3. "Странное приспособление, для чего оно?"
Ответ: "Судя по форме, это стригиль - скребок для тела, который придумали еще в античные времена"
4. "Что за конструкция такая?"
Ответ: "Это большая промышленная газовая плита старого образца"
5. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это подставка для чайника. Внутрь маленькой чаши кладется короткая свеча, которая поддерживает напиток в теплом состоянии длительное время"
6. "Заметил, что у лифта, который стоит в здании отеля есть некое отверстие прямо в двери. Для чего оно?"
Ответ: "Это разъем для ключа, которым можно открыть дверь во время экстренной ситуации"
7. "Что это за кольцо приделанное к потолку в подвале старого дома моих родителей?"
Ответ: "Это крепление для небольшой боксерской груши старого образца. Выглядело это так:"
8. "Обнаружил старый прибор, но не знаю для чего он и как работает"
Ответ: "Это старая электрическая машинка для подсчета монет"
9. "Что это за бочка на чердаке старого дома?"
Ответ: "Ранее в такие бочки накачивали воду, которой после пользовались в быту. Так делали для того, чтобы у воды постоянно было нормальное давление и соответственно хороший напор"
10. "Некое приспособление, очень напоминающее ножницы. Для чего оно?"
Ответ: "Подобные старые ножницы использовались ранее для обрезки игральных карт"
11. "Что это я нашел в старом доме своих родителей на потолке?"
Ответ: "Это тепловой детектор старого образца. Когда температура в помещении стремительно поднимается от возгорания и начала пожара, раздается громкий звон"
12. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Этот ободок для купания ребенка. Он одевается на голову, предотвращая попадание воды и шампуня в глаза"
Источник:
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Я таким фотографии обрезал во времена СССР. Когда сам их делал в ванной при красном свете
У резака для фотографий все углы прямые.