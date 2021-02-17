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Изнанка красоты: ужасы жизни танцовщиц и спортсменок

Изнанка красоты: ужасы жизни танцовщиц и спортсменок (26 фото)

Автор:
17 февраля 2021 12:13
Сообщество : Спорт
Метки: балет   гимнастки   деформация   ноги   профессия   спорт   танцы   ужасы   
1641
26

Со стороны смотришь на этих девочек и аж сердце радуется от такой красоты - изящество, грация, сама нежность. Но если присмотреться поближе, то не все так радужно и даже очень страшно. Сильно восприимчивых просим не входить!

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Метки: балет   гимнастки   деформация   ноги   профессия   спорт   танцы   ужасы   
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7  комментариев
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1k
boom Час назад
Любые достижения всегда чего-то стоят.
Это вам не бодипозитив
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7k
Клёст 3 минуты назад
Это не самое ужасное ,,приобретение,, если родители непоколебимо верят в твой талант с малых лет))
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3k
Taf Taffus 21 минуту назад
Какими это постоянными стррррашными нагрузками деформируются стопы у синхронисток?
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12k
хз Taf Taffus 51 секунду назад
Может тюлень ногти обгрызают или перепонки отрастают, не знаю даже как-то не доводилось вблизи синхронисток видеть.
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687
олег 24 минуты назад
Это все хре.нь по сравнению с видом крестьянских рук или запахом из ботинок рабочего .
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1k
Sam 47 минут назад
Ноги велосипедиста после дневной гонки
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3k
Shtoppi Час назад
Целлюлит на большой женской жопе, под джинсами в обтяжку, как и стопы за пуантами, тоже не видно, на зато снаружи тоже красиво смотрится)))
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