Изнанка красоты: ужасы жизни танцовщиц и спортсменок

Со стороны смотришь на этих девочек и аж сердце радуется от такой красоты - изящество, грация, сама нежность. Но если присмотреться поближе, то не все так радужно и даже очень страшно. Сильно восприимчивых просим не входить!
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Авторский пост
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