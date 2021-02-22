В Египте чиновница переименовала улицы в честь родственников мужа

Она внесла изменения в новый генплан города, да ещё какие. Несколько улиц чиновница, не страдая ложной скромностью, переименовала в честь своего мужа, его братьев и свёкра. Местные жители такую инициативу приняли в штыки и срочно нажаловались губернатору провинции Абдулхамиду Хадджану.

Ну а тому пришлось согласиться с общественностью, и дело ушло в административную прокуратуру. Если факты переименования улиц подтвердятся, то чиновницу, грубо нарушившую закон ждёт наказание. А пока её отстранили от занимаемой должности.