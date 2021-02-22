В Египте чиновница переименовала улицы в честь родственников мужа

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Директор департамента благоустройства города Кафр-Шукр, египетской провинции Кальюбия, решилась на весьма нескромный шаг.
Она внесла изменения в новый генплан города, да ещё какие. Несколько улиц чиновница, не страдая ложной скромностью, переименовала в честь своего мужа, его братьев и свёкра. Местные жители такую инициативу приняли в штыки и срочно нажаловались губернатору провинции Абдулхамиду Хадджану.
Ну а тому пришлось согласиться с общественностью, и дело ушло в административную прокуратуру. Если факты переименования улиц подтвердятся, то чиновницу, грубо нарушившую закон ждёт наказание. А пока её отстранили от занимаемой должности.
Ну а тому пришлось согласиться с общественностью, и дело ушло в административную прокуратуру. Если факты переименования улиц подтвердятся, то чиновницу, грубо нарушившую закон ждёт наказание. А пока её отстранили от занимаемой должности.
Отказывается улицы нельзя называть в честь уважаемых родственников мужа, а только исключительно в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших в ходе борьбы с террористами. Да и решение о переименовании принимает местный народный совет. Видимо, дама планировала отправить родню на борьбу с терроризмом, но немного поторопилась с увековечиванием их памяти.
Сама же экс-директор утверждает, что это все происки злопыхателей, в частности, некоего Сами Гамале. Тот вообще предлагал назвать город в свою честь. Но деятельный общественник откусался от нападков обиженной чиновницы, заявив, что таким образом он выразил свой протест в этом «кризисе с названием улиц».
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