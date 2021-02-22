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В Египте чиновница переименовала улицы в честь родственников мужа

В Египте чиновница переименовала улицы в честь родственников мужа (3 фото)

Автор:
22 февраля 2021 10:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: египет   любовь   название   улицы   чиновники   
188
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Директор департамента благоустройства города Кафр-Шукр, египетской провинции Кальюбия, решилась на весьма нескромный шаг.

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Метки: египет   любовь   название   улицы   чиновники   
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1  комментарий
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Шурман 11 минут назад
Да это все фигня , а вот у нас в соседнем кишлаке жених украл члена партии :)
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