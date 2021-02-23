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С Днем защитника Отечества!

С Днем защитника Отечества! (15 фото)

Автор:
23 февраля 2021 07:05
Метки: армия   события   фото   
420
15
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
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Метки: армия   события   фото   
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120k
Игорь 3 часа назад
Поздравляю весь советский народ, С Днём Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-морского флота. А вот буржуинов с их днём защитника буржуинского отечества не поздравляю. А то нашли профессию - олигархов защищать.
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123k
Leff Час назад
Для меня -это День Советской Армии и Военно-Морского Флота!. То что там наверху с ума посходили от переименований это понятно. Но не надо замахиваться на святое. Не надо поганить и вычеркивать из памяти, то на чем выросло не одно поколение. И мне пофиг на их амбиции ,я не меняю своих принципов. С праздником мужики!!! Ура!Ура! Ура!
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30k
Volga_34 2 часа назад
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50k
Похабыч 2 часа назад
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26k
Антон 3 часа назад
ну вот картинка с бухлом тут не к месту. за остальное - плюс.
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11k
gavrosh 3 часа назад
С праздником! Ура! Ура! Урааа!
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9k
Dihydrogen Monoxide 4 часа назад
Женщины не хуже могут
И служить, и защищать.
Так что нужно в день февральский
Женщин тоже поздравлять!

Будьте сильными душою,
И прекрасны, и нежны.
Вас такими очень любят
И такие всем нужны!
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9k
Dihydrogen Monoxide 4 часа назад
Всем защитникам Отчизны
Храбрым, сильным, боевым
Пожелаем счастья в жизни,
Дать отпор врагам любым!

Не хандрить и не сдаваться,
К целям напролом идти,
Своих планов добиваться,
Лишь везенье знать в пути!

Быть примером подражанья,
Пусть равняются на вас,
И пусть все ваши желанья
Исполняются на раз!
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