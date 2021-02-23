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Авторский пост
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И служить, и защищать.
Так что нужно в день февральский
Женщин тоже поздравлять!
Будьте сильными душою,
И прекрасны, и нежны.
Вас такими очень любят
И такие всем нужны!
Храбрым, сильным, боевым
Пожелаем счастья в жизни,
Дать отпор врагам любым!
Не хандрить и не сдаваться,
К целям напролом идти,
Своих планов добиваться,
Лишь везенье знать в пути!
Быть примером подражанья,
Пусть равняются на вас,
И пусть все ваши желанья
Исполняются на раз!