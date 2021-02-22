Умерла актриса Екатерина Градова из "Семнадцать мгновений весны"

5.

В 1973 году в семье родилась дочь Маша, а в 1974 Андрей и Екатерина расстались. Градова сама ушла от мужа, не выдержав его измен и звания вечно обманутой жены.



Жить с Андреем было тяжело, а любовь или нелюбовь тут не при чём. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Никак не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы - всё едино. Для меня это было пыткой, поэтому и ушла.

Говорят, что Екатерина продолжала любить Андрея долгие годы. Во всяком случае ухаживаний от поклонников, а их было не мало, актриса не принимала.



Актриса жила в деревне Горки, Судогодского района Владимирской области. По внешнему виду её жилища совсем не скажешь, что дом принадлежит некогда известной личности. Небольшой участок, простой фасад, никаких элементов роскоши. Из дома Екатерина отлучалась лишь иногда, чтобы съездить в больницу или на мероприятия, посвященные благотворительности, которой Градова активно занималась



НАШИ глубокие СОБОЛЕЗНОВАНИЯ родным и близким.