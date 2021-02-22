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Умерла актриса Екатерина Градова из "Семнадцать мгновений весны"

Умерла актриса Екатерина Градова из "Семнадцать мгновений весны" (5 фото)

Автор:
22 февраля 2021 16:31
Метки: кино   люди   печаль   
480
5
О смерти актрисы рассказал директор гильдии актеров Союза кинематографистов, а также дочь звезды, артистка Мария Миронова. Ее мать, знаменитая исполнительница радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла на 75-м году жизни. Причины смерти пока не озвучены.
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Метки: кино   люди   печаль   
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45k
Albert GER 3 часа назад
Ушла к Штирлицу помогать...
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1k
Никита Albert GER 2 часа назад
Думаю,это не смешно,ушёл из жизни человек,родные потеряли близкого.Дурацкая шутка.
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19k
InfoVoin Автор поста 3 часа назад
Не йорничай, акстись
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен InfoVoin 3 часа назад
Для Вас русский язык не родной?
Не ёрничай, окстись
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2k
Агасфер Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Где ты видел воина с отменным правописанием? ;-)
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Агасфер Полчаса назад


)))))))))))))
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29k
Михаил 4 часа назад
ЗА ЧТО МИНУСУЮТ?
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.
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2k
RoseM Hunde Beißer2 3 часа назад
Объективная причина, нечего сказать.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Hunde Beißer2 3 часа назад
А InfoVonЬ тот ещё лайкодрочер...
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3k
VL Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Вы простите, но у вас тоже их, лайков, хватает.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен VL Полчаса назад
Прощаю.
Вся разница в том, что у меня 1-2 поста в неделю. А то и реже.
У этого же 9-15 в день.
Или я не прав?
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3k
VL Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 11 минут назад
Вы великодушны. Благодарю. Очевидно, что это так. Был не прав.
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8k
ГородДомов 4 часа назад
очень печально .
в роли Кэт она хороша была .
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так себе
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