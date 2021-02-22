Умерла актриса Екатерина Градова из "Семнадцать мгновений весны"

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О смерти актрисы рассказал директор гильдии актеров Союза кинематографистов, а также дочь звезды, артистка Мария Миронова. Ее мать, знаменитая исполнительница радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла на 75-м году жизни. Причины смерти пока не озвучены.
1.
Советская актриса театра и кино Екатерина Градова - это яркий пример выражения о том, что пути Господни неисповедимы. Она не хотела быть актрисой, но стала. Безумно любила мужа, но ушла. Искала покой в религии, а нашла личное счастье и сына.
2.
Градова Екатерина Георгиевна родилась 6 октября 1946 года в Москве. Её отцом был знаменитый архитектор и профессор Георгий Градов, а мать, Раиса Градова, играла в театре.
Несмотря на то, что детство Кати прошло за кулисами, становиться актрисой она не собиралась. После школы наша героиня поступила в Московский институт иностранных языков, но проучилась только два семестра.
Её младшая подруга собиралась поступать в театральный и у Кати словно открылись глаза. Внезапно иностранные языки показались донельзя скучными, а мир, который она видела с ранних лет, заиграл новыми красками и стал притягательным, как никогда.
Несмотря на то, что детство Кати прошло за кулисами, становиться актрисой она не собиралась. После школы наша героиня поступила в Московский институт иностранных языков, но проучилась только два семестра.
Её младшая подруга собиралась поступать в театральный и у Кати словно открылись глаза. Внезапно иностранные языки показались донельзя скучными, а мир, который она видела с ранних лет, заиграл новыми красками и стал притягательным, как никогда.
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3.
Екатерина поступила в школу-студию МХАТа на курс Василия Маркова. А уже через три года начинающая актриса получила признание публики. В театре им.Маяковского Градова превосходно сыграла главную роль в постановке «Таланты и поклонники», чем обратила на себя внимание зрителей, а также представителей театральной верхушки.
В то же время состоялся кинодебют актрисы. Екатерина получила роль второго плана в фильме «Осенние свадьбы». Но, в отличие от театра, звёздный час в кинематографе для Градовой настал спустя много лет после начала карьеры. Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» принёс актрисе всесоюзную, если не сказать мировую, славу. А её радистка Кэт давно стала именем нарицательным.
Но, несмотря на огромный успех, карьера Екатерины Градовой в кино особенно не сложилась. В её фильмографии всего одиннадцать позиций, среди которых больше половины - телеспектакли. После Кэт единственной заметной работой Градовой был фильм «Место встречи изменить нельзя», хотя сама актриса эту роль не любит.
В то же время состоялся кинодебют актрисы. Екатерина получила роль второго плана в фильме «Осенние свадьбы». Но, в отличие от театра, звёздный час в кинематографе для Градовой настал спустя много лет после начала карьеры. Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» принёс актрисе всесоюзную, если не сказать мировую, славу. А её радистка Кэт давно стала именем нарицательным.
Но, несмотря на огромный успех, карьера Екатерины Градовой в кино особенно не сложилась. В её фильмографии всего одиннадцать позиций, среди которых больше половины - телеспектакли. После Кэт единственной заметной работой Градовой был фильм «Место встречи изменить нельзя», хотя сама актриса эту роль не любит.
4.
Да и с театральной сцены Екатерина ушла в конце 80-х. Тогда она работала в театре Сатиры, играла в спектакле «Последний», который, по иронии судьбы, и был заключительным в творческой биографии нашей героини.
Многие связывают завершение карьеры Екатерины Георгиевны с уходом из жизни её бывшего мужа Андрея Миронова. Правда это или нет знает только сама актриса.
Они познакомились в 1970 году на дипломном спектакле Екатерины, а через год сочетались узами брака. Сказать, что Градова любила мужа - это всё равно, что промолчать. Она боготворила и его самого и его творчество, считая супруга самым талантливым актёром. К сожалению, так считала не только она, но и многочисленные поклонницы. Толпы женщин мечтали о романе с Мироновым, а он, в свою очередь, не всегда утруждал себя отказами.
Многие связывают завершение карьеры Екатерины Георгиевны с уходом из жизни её бывшего мужа Андрея Миронова. Правда это или нет знает только сама актриса.
Они познакомились в 1970 году на дипломном спектакле Екатерины, а через год сочетались узами брака. Сказать, что Градова любила мужа - это всё равно, что промолчать. Она боготворила и его самого и его творчество, считая супруга самым талантливым актёром. К сожалению, так считала не только она, но и многочисленные поклонницы. Толпы женщин мечтали о романе с Мироновым, а он, в свою очередь, не всегда утруждал себя отказами.
5.
В 1973 году в семье родилась дочь Маша, а в 1974 Андрей и Екатерина расстались. Градова сама ушла от мужа, не выдержав его измен и звания вечно обманутой жены.
Жить с Андреем было тяжело, а любовь или нелюбовь тут не при чём. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Никак не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы - всё едино. Для меня это было пыткой, поэтому и ушла.
Говорят, что Екатерина продолжала любить Андрея долгие годы. Во всяком случае ухаживаний от поклонников, а их было не мало, актриса не принимала.
Актриса жила в деревне Горки, Судогодского района Владимирской области. По внешнему виду её жилища совсем не скажешь, что дом принадлежит некогда известной личности. Небольшой участок, простой фасад, никаких элементов роскоши. Из дома Екатерина отлучалась лишь иногда, чтобы съездить в больницу или на мероприятия, посвященные благотворительности, которой Градова активно занималась
НАШИ глубокие СОБОЛЕЗНОВАНИЯ родным и близким.
Жить с Андреем было тяжело, а любовь или нелюбовь тут не при чём. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Никак не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы - всё едино. Для меня это было пыткой, поэтому и ушла.
Говорят, что Екатерина продолжала любить Андрея долгие годы. Во всяком случае ухаживаний от поклонников, а их было не мало, актриса не принимала.
Актриса жила в деревне Горки, Судогодского района Владимирской области. По внешнему виду её жилища совсем не скажешь, что дом принадлежит некогда известной личности. Небольшой участок, простой фасад, никаких элементов роскоши. Из дома Екатерина отлучалась лишь иногда, чтобы съездить в больницу или на мероприятия, посвященные благотворительности, которой Градова активно занималась
НАШИ глубокие СОБОЛЕЗНОВАНИЯ родным и близким.
Авторский пост
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)))))))))))))
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.
Вся разница в том, что у меня 1-2 поста в неделю. А то и реже.
У этого же 9-15 в день.
Или я не прав?
в роли Кэт она хороша была .