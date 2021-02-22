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Интересные факты о собаках

Интересные факты о собаках (10 фото)

Автор:
22 февраля 2021 16:19
Сообщество : Факты
Метки: дружба   люди   собаки   
831
10
Собаки бескорыстно помогают близким и другим.
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Метки: дружба   люди   собаки   
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7k
Курык Марий™ Час назад


Я даже знаю самую "ПРОСОЦИАЛЬНУЮ" породу!
0,5 кило доброжелательности и миролюбия на трясущихся спичках, вместо лап!
Бультерьеры обзавидуются их социальной активности...

Ссылка youtu.be
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30k
Минчанин Полчаса назад
Пост хорош, но есть несколько уточнений.

То, что собаки делают что-то просто так, "даже если это не несёт никакой выгоды" не совсем правда.
Это, как-раз стратегия выживания, характерное для социальных животных: в том числе для волков, собак, крыс, обезьян и человека.
Принеси пользу стае, даже пожертвовав чем-то - и стая получит бОльший шанс выжить.
А, если стая выживет, то выживешь и ты, или твои дети.

Про то, что собаки считают хозяев не то что своей своей стаей (это чуть более правильный термин, хотя, в данном случае, и семья тоже подойдёт) - факт известный задолго до изобретения МРТ.
Но - из этого вытекает следующий широко известный всем опытным собачникам (но, даже не всем начинающим собачникам) факт: в стае собак соблюдается строгая иерархия. и собаку нужно не просто любить и ухаживакть за ней. Но - и показать ей своё место.
Собака должна понимать, что она по иерархии стоит не только ниже хозяина, но и ниже любого члена семьи. и -если собачка беспрекословно слушает вас, но показывает недовольство другими членами семьи - это надо пресекать.
Иначе - последствия могут быть не очень хорошими.

В гонке на длинные дистанции собака победит гепарда? И что? Да, практически любое активно двигающееся животное в гонке на длинной дистанции победит гепарда. Гепард выигрывает за счёт скорости. Максимальное расстояние, которое он может именно пробежать - 300-400 метров. Потом - ему нужен отдых.
Собаки, как и их ближние и дальние родственники по отряду: волки, шакалы, гиены, могут неспешной трусцой не останавливаясь бежать часами, преодолевая километры.
Но - есть одно животное, которое по дистанции непрерывного движения уделает вообще всех остальных животных.
Оно так охотится - загоняя даже самую выносливую жертву буквально до смерти, не давая ему остановиться ни на минуту.
Главное - чтобы добыча оправдала энергозатраты на его преследование и возвращение назад.
Это животное - человек.
Именно так охотились наши предки на больших открытых пространствах. именно так охотятся до сих пор наиболее дикие племена. Просто преследуя свою добычу до тех пор, пока она не упадёт.
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17k
Андрей Иванов Час назад
Собаки ведут родословную от волков и шакалов. И те и другие - животные стайные. Один из основных законов стаи - абсолютное подчинение вожаку. В переводе на гуманитарный - преданность.
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5k
Olga Raudis Андрей Иванов 52 минуты назад
Давно уже отказались от версии "двойного" происхождения. Генетика однозначно говорит, собака произошла от волка. Более того, по современной систематике домашняя собака является ПОДВИДОМ волка - Canis lupus var. familiaris
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17k
Андрей Иванов Olga Raudis 46 минут назад
Ещё не отказались. Крупные породы - больше от волков. Мелкие - от шакалов.
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5k
Olga Raudis Андрей Иванов 39 минут назад
Подчеркиваю - отказались и ДАВНО. У вас информация устарела лет так на 30-40.
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30k
Минчанин Андрей Иванов Полчаса назад
Согласен с Ольгой. Именно отказались. Нам ещё в школе вкручивали, что собаки, возможно произошли от шакалов.
Но - генетики уже достаточно давно опровергли данную теорию. С шакалом любая собака имеет столько же общего, как и волк. То есть - никакой шакальей "примеси" у собак любой породы нет.
Предки собак и волков отделились от их общего предка (скорей всего, этот предок был здорово похож на современных лис) ДО того, как появились шакалы.
Геном собаки был расшифрован больше 15 лет тому назад.

А в тех книжках и статьях, которые до сих пор утверждают вероятность появления собак от шакалов - давно устаревшая информация.
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17k
Андрей Иванов Минчанин 5 минут назад
Как можно из волка получить эту хренотень на ножках?
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13k
Пумба Час назад
Последний "фак" поставил сразу все точки над й во всем предыдущем посте. Аффтар даже не подозревает, что через точку (а куча собачьего говна - именно точка) можно провести бесконечное число прямых даже в двумерном пространстве. Вот такие "факты" и забивают головы жертв ЕГЭ...
Последний "фак" поставил сразу все точки над й во всем предыдущем посте. Аффтар даже не подозревает, что через точку (а куча собачьего говна - именно точка) можно провести бесконечное число прямых даже в двумерном пространстве. Вот такие "факты" и забивают головы жертв ЕГЭ...Посмотреть
Последний "фак" поставил сразу все точки над й во всем предыдущем посте. Аффтар даже не подозревает, что через точку (а куча собачьего говна - именно точка) можно провести бесконечное число прямых даже в двумерном пространстве. Вот такие "факты" и забивают головы жертв ЕГЭ...
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861
Лучший Друг 2 часа назад
Ну в принципе даже человек может загнать гепарда
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30k
Минчанин Лучший Друг 23 минуты назад
"Даже человек" может загнать абсолютно любое живое существо на Земле.
Ибо - человек - самое выносливое животное по безостановочному перемещению на длинные дистанции.
Не современное офисное хомячьё, конечно.
А нормальный, дикий человек.
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1k
ГюльнарШарипова 3 часа назад
По поводу север-юг.Не раз заблудившиеся охотники с собаками подтверждают это.
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−12
Ольга Горбунова 4 часа назад
Завтра с компасом на выгул схожу.
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2k
Timka Ольга Горбунова 3 часа назад
Я даже без компаса скажу - фигня. То в одном дворе, то в другом.. Всегда по разному направлению.
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17k
Нагайна Timka 2 часа назад
Подтверждаю. Лет пять назад наткнулась на это изыскание британских, кстати, учёных. Чёрт бы их побрал. С тех пор наблюдаю невольно, как ориентированы собаки по оси нос-хвост по отношению к сторонам света (это как с бесячьей навязчивой песней).
Женский пол предпочитает кусты погуще и сидеть задницей к тропинке, мужскому фиолетово.
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