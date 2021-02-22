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Я даже знаю самую "ПРОСОЦИАЛЬНУЮ" породу!
0,5 кило доброжелательности и миролюбия на трясущихся спичках, вместо лап!
Бультерьеры обзавидуются их социальной активности...
То, что собаки делают что-то просто так, "даже если это не несёт никакой выгоды" не совсем правда.
Это, как-раз стратегия выживания, характерное для социальных животных: в том числе для волков, собак, крыс, обезьян и человека.
Принеси пользу стае, даже пожертвовав чем-то - и стая получит бОльший шанс выжить.
А, если стая выживет, то выживешь и ты, или твои дети.
Про то, что собаки считают хозяев не то что своей своей стаей (это чуть более правильный термин, хотя, в данном случае, и семья тоже подойдёт) - факт известный задолго до изобретения МРТ.
Но - из этого вытекает следующий широко известный всем опытным собачникам (но, даже не всем начинающим собачникам) факт: в стае собак соблюдается строгая иерархия. и собаку нужно не просто любить и ухаживакть за ней. Но - и показать ей своё место.
Собака должна понимать, что она по иерархии стоит не только ниже хозяина, но и ниже любого члена семьи. и -если собачка беспрекословно слушает вас, но показывает недовольство другими членами семьи - это надо пресекать.
Иначе - последствия могут быть не очень хорошими.
В гонке на длинные дистанции собака победит гепарда? И что? Да, практически любое активно двигающееся животное в гонке на длинной дистанции победит гепарда. Гепард выигрывает за счёт скорости. Максимальное расстояние, которое он может именно пробежать - 300-400 метров. Потом - ему нужен отдых.
Собаки, как и их ближние и дальние родственники по отряду: волки, шакалы, гиены, могут неспешной трусцой не останавливаясь бежать часами, преодолевая километры.
Но - есть одно животное, которое по дистанции непрерывного движения уделает вообще всех остальных животных.
Оно так охотится - загоняя даже самую выносливую жертву буквально до смерти, не давая ему остановиться ни на минуту.
Главное - чтобы добыча оправдала энергозатраты на его преследование и возвращение назад.
Это животное - человек.
Именно так охотились наши предки на больших открытых пространствах. именно так охотятся до сих пор наиболее дикие племена. Просто преследуя свою добычу до тех пор, пока она не упадёт.
Но - генетики уже достаточно давно опровергли данную теорию. С шакалом любая собака имеет столько же общего, как и волк. То есть - никакой шакальей "примеси" у собак любой породы нет.
Предки собак и волков отделились от их общего предка (скорей всего, этот предок был здорово похож на современных лис) ДО того, как появились шакалы.
Геном собаки был расшифрован больше 15 лет тому назад.
А в тех книжках и статьях, которые до сих пор утверждают вероятность появления собак от шакалов - давно устаревшая информация.
Ибо - человек - самое выносливое животное по безостановочному перемещению на длинные дистанции.
Не современное офисное хомячьё, конечно.
А нормальный, дикий человек.
Женский пол предпочитает кусты погуще и сидеть задницей к тропинке, мужскому фиолетово.