ЛиАЗ-677М – наш любимый городской автобус из СССР с булькающей автоматической коробкой передач

Ещё с 1985 года на заводе ЛиАЗ начали вести работы по запуску в производство нового автобуса - ЛиАЗ-5256. Новый автобус выглядел куда более современным, он был мощнее, вместительнее, скоростнее, а главное, он должен был оснащаться двигателем КамАЗ, а не бензиновым карбюраторным двигателем ЗиЛ, которые жрал уйму бензина, тем более, что на ЛиАЗ-677М стояла автоматические коробка передач, увеличивающая расход.

Планировалось, что производство автобусов ЛиАЗ-677М будет завершено в 1989 году, но автобусу удалось продержаться на конвейере после этого ещё 11 лет, из них 5 лет на заводе ЛиАЗ. После того, как запустить новый сборочный конвейер не удалось в 1989 году, было решено продлить выпуск старых «бутылочных» ЛиАЗов до 1993 года. Начиная с 1991 года, новый дизельный ЛиАЗ-5256 начали выпускать небольшими партиями, параллельно с ЛиАЗ-677М.

В 1993 году конвейер по выпуску ЛиАЗ-5256 внезапно остановился – пожар на заводе КамАЗ оставил предприятия-смежники без дизельных двигателей. Только в 1994 году, когда дизельные двигатели начали поставлять на конвейер, от выпуска ЛиАЗ-677М отказались. Отказались, да не совсем, ещё несколько лет после этого на заводе ЛиАЗ выпускали «кузова полной комплектации», что бы это не значило, а автобусы ЛиАЗ-677М выпускали авторемонтные заводы, пользуюсь переданной им с ЛиАЗа технической документацией. Автобусы выпускали вплоть до 2000 года включительно.