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ЛиАЗ-677М – наш любимый городской автобус из СССР с булькающей автоматической коробкой передач

ЛиАЗ-677М – наш любимый городской автобус из СССР с булькающей автоматической коробкой передач (5 фото)

Автор:
21 февраля 2021 23:29
Метки: автобусы   интересно   транспорт   
397
5

Сегодня я расскажу вам про появления автобуса ЛиАЗ-677М. Почему именно «М»? да потому, что именно модель ЛиАЗ-677М являлась автобусом моего детства, а обычных ЛиАЗ-677М во времена моего детства и юности уже не было.

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Метки: автобусы   интересно   транспорт   
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50k
Похабыч 5 часов назад
Любимое место!
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894
б. г. Полчаса назад
Он не булькал, а гремел пустыми бутылками. )
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11k
alexis 4 часа назад
Автобусы ЛиАЗ-677М первое время оснащались специальными машинками для оплаты проезда, которые как бы намекали на то, что светлое коммунистическое будущее уже наступило. Это были специальные ящики, с круглой крутилкой и прорезью для монет. (С)
КАССА, это называлось КАССА.
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Wadim 4 часа назад
У нас восстановили чуть ли не все автобусы для экскурсий\свадеб\мероприятий. Офигенно, когда видишь их сейчас в великолепном состоянии :)

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Свирепый Бамбр 4 часа назад
Хороший автобус! Я в таком однажды горел...
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