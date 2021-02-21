ЛиАЗ-677М – наш любимый городской автобус из СССР с булькающей автоматической коробкой передач

Сегодня я расскажу вам про появления автобуса ЛиАЗ-677М. Почему именно «М»? да потому, что именно модель ЛиАЗ-677М являлась автобусом моего детства, а обычных ЛиАЗ-677М во времена моего детства и юности уже не было.
Итак, модернизировать автобус ЛиАЗ-677 начали в 1978 году, было выпущено несколько опытных партий предсерийных автобусов, а серийное производство ЛиАЗ-677М началось с 1982 года. Перед конструкторами были поставлены задачи сделать новые автобусы более ресурсными, менее шумными, более комфортными для водителя и для пассажиров.
Предсерийные автобусы ЛиАЗ-677М мы не будем рассматривать, ведь они не пошли в серию и в городах на городских и пригородных маршрутах таких автобусов не было. Нас интересуют серийные автобусы ЛиАЗ-677М, которые начали выпускать с 1982 года. Новый ЛиАз получил фальшокна вместо окошек с надписями «вход» и «выход», а через два года, то есть с 1984 года, и эти фальшокна пропали, превратившись в горизонтальные полоски.
На капоте у нового ЛиАЗ-677М появилась дополнительная решётка, что касается светотехники, то её обновлять начали только ближе к началу 1985 года – производство не успевало обновляться, а стране требовались модернизированные автобусы. Для начала убрали круглые задние фонари, вместо них появились квадратные фонари. Кстати, в 1985 году выпускали ЛиАЗ-677М и с круглыми и с квадратными задними фонарями. Далее, в том же 1985 году, заменили круглые боковые указатели поворотов на квадратные – сначала передние боковые, потом задние боковые.
У ЛиАЗ-677М появились запасные выходы без форточек, ну а вообще, свою классическую внешность автобус получил в 1986 году.
Автобусы ЛиАЗ-677М первое время оснащались специальными машинками для оплаты проезда, которые как бы намекали на то, что светлое коммунистическое будущее уже наступило. Это были специальные ящики, с круглой крутилкой и прорезью для монет. Нужно было бросить 5 копеек, потом открутить себе билетик. При этом механизм был простейший, без всяких стопаков и прочих блокирующих устройств, то есть, чтобы открутить себе билетик, не нужно было даже 5 копеек бросать, да и открутить себе можно было сколько угодно билетиков.
Хотя, в 1980-х годах советские граждане были в основной своей массе совестливыми и честными, да и многие неравнодушные граждане частенько ревностно следили за всеми манипуляциями с билетиками, и стыдили наглых сограждан. Наглых, кстати, было очень мало, в СССР боялись общественного порицания. Часто вешали ещё над такими ящиками лозунг: «Совесть – лучший контролёр».
Ещё с 1985 года на заводе ЛиАЗ начали вести работы по запуску в производство нового автобуса - ЛиАЗ-5256. Новый автобус выглядел куда более современным, он был мощнее, вместительнее, скоростнее, а главное, он должен был оснащаться двигателем КамАЗ, а не бензиновым карбюраторным двигателем ЗиЛ, которые жрал уйму бензина, тем более, что на ЛиАЗ-677М стояла автоматические коробка передач, увеличивающая расход.
Планировалось, что производство автобусов ЛиАЗ-677М будет завершено в 1989 году, но автобусу удалось продержаться на конвейере после этого ещё 11 лет, из них 5 лет на заводе ЛиАЗ. После того, как запустить новый сборочный конвейер не удалось в 1989 году, было решено продлить выпуск старых «бутылочных» ЛиАЗов до 1993 года. Начиная с 1991 года, новый дизельный ЛиАЗ-5256 начали выпускать небольшими партиями, параллельно с ЛиАЗ-677М.
В 1993 году конвейер по выпуску ЛиАЗ-5256 внезапно остановился – пожар на заводе КамАЗ оставил предприятия-смежники без дизельных двигателей. Только в 1994 году, когда дизельные двигатели начали поставлять на конвейер, от выпуска ЛиАЗ-677М отказались. Отказались, да не совсем, ещё несколько лет после этого на заводе ЛиАЗ выпускали «кузова полной комплектации», что бы это не значило, а автобусы ЛиАЗ-677М выпускали авторемонтные заводы, пользуюсь переданной им с ЛиАЗа технической документацией. Автобусы выпускали вплоть до 2000 года включительно.
В настоящее время в крупных городах автобусы ЛиАЗ-677М давно уже не попадаются, но говорят, что на дальних рубежах государства Российского они ещё иногда встречаются на пригородных маршрутах.
Источник:
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КАССА, это называлось КАССА.