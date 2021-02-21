Фарфоровые шедевры из страны Советов

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Практически в каждой семье ещё можно отыскать образцы фарфоровой посуды советских времён.
Всем знакомы простенькие тарелки, чайные сервизы в горошек или с незамысловатыми цветочными узорами.
Поставленное на поток производство посуды стремилось покрыть потребительский дефицит.
Но и среди этого скудного «разнообразия» можно отыскать настоящие шедевры.
Это действительно красиво и интересно.
Приятного просмотра!
Всем знакомы простенькие тарелки, чайные сервизы в горошек или с незамысловатыми цветочными узорами.
Поставленное на поток производство посуды стремилось покрыть потребительский дефицит.
Но и среди этого скудного «разнообразия» можно отыскать настоящие шедевры.
Это действительно красиво и интересно.
Приятного просмотра!
1.
На старых фарфоровых заводах, таких как Ленинградский или Ломоносовский ФЗ, трудились потрясающие мастера — скульпторы и художники. Их творчество до сих пор пользуется огромной популярностью среди антикваров.
2.
Самыми ценными, и в то же время прекрасными экземплярами являются произведения времён становления СССР — с 1919 по 1925 гг.
Также интересны работы периода 30-х и послевоенных годов.
Интересно, что к середине столетия интерес народа к фарфоровому агитпропу постепенно угасал. На его место приходили жанровые и цветочные узоры, которые в быту украшали интерьер.
Также интересны работы периода 30-х и послевоенных годов.
Интересно, что к середине столетия интерес народа к фарфоровому агитпропу постепенно угасал. На его место приходили жанровые и цветочные узоры, которые в быту украшали интерьер.
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3.
Особой популярностью стали пользоваться скульптурные композиции из качественного фарфора. Изготавливались фигурки людей и животных в небольших партиях, так и для ширпотреба. Рассматривать их интересно и увлекательно, так как это наша история и целая эпоха, отображённая в фарфоре.
4.
Блюдо «Путь к социализму»
Когда Россия в 1917 году подверглась полной революционной перезагрузке, большинство предприятий было национализировано.
Оставшиеся заготовки тарелок и других видов посуды на заводах было решено украсить агитационными рисунками, которые способствовали росту популярности советской власти.
Когда Россия в 1917 году подверглась полной революционной перезагрузке, большинство предприятий было национализировано.
Оставшиеся заготовки тарелок и других видов посуды на заводах было решено украсить агитационными рисунками, которые способствовали росту популярности советской власти.
5.
Блюдо к 5-летию Октябрьской революции
Через эти рисунки-лозунги массам старались донести главные месседжи того времени: «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Вся власть народу!», «Кто не работает, тот не ест» и т.п.
Также этот фарфор отправляли на экспорт в Европу. Первый выпуск агитационного фарфора организовал талантливый художник С.В. Чехонин. Его неповторимый стиль и уникальный шрифт узнаваем до сих пор.
Через эти рисунки-лозунги массам старались донести главные месседжи того времени: «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Вся власть народу!», «Кто не работает, тот не ест» и т.п.
Также этот фарфор отправляли на экспорт в Европу. Первый выпуск агитационного фарфора организовал талантливый художник С.В. Чехонин. Его неповторимый стиль и уникальный шрифт узнаваем до сих пор.
6.
Тарелка «Красный гений»
Особой популярностью в те годы пользовались предметы с портретами вождей революции и героев Гражданской войны.
Вместе с Чехониным над фарфором работали Малевич, Кандинский, Адамович, Кустодиев, Альтман и другие выдающиеся художники.
Особой популярностью в те годы пользовались предметы с портретами вождей революции и героев Гражданской войны.
Вместе с Чехониным над фарфором работали Малевич, Кандинский, Адамович, Кустодиев, Альтман и другие выдающиеся художники.
8.
Агитфарфор Чехонина Сергея Васильевича
Иллюстрация 1. Царству рабочих и крестьян не будет конца. Блюдо, (1920)
Работы этого графика уникальны. В Советском Союзе он проработал с 1919 по 1928 год. Затем последовала вынужденная эмиграция.
Работы этого графика уникальны. В Советском Союзе он проработал с 1919 по 1928 год. Затем последовала вынужденная эмиграция.
9.
Иллюстрация 2. Раньше узреть зарю с высоких вершин... (1920-е годы)
В этот период он создал настоящие шедевры агитационного фарфора, который продавался даже в самых далёких селениях огромной страны.
В этот период он создал настоящие шедевры агитационного фарфора, который продавался даже в самых далёких селениях огромной страны.
10.
Иллюстрация 3. Царству рабочих и крестьян не будет конца. Тарелка (1920)
После эмиграции его индивидуальный и фантастический стиль копировался и тиражировался без указания авторства рисунков. Имя художника было вычеркнуто из списка выдающихся художников на долгие годы. Сейчас работы мастера хранятся в лучших музеях России.
После эмиграции его индивидуальный и фантастический стиль копировался и тиражировался без указания авторства рисунков. Имя художника было вычеркнуто из списка выдающихся художников на долгие годы. Сейчас работы мастера хранятся в лучших музеях России.
12.
Дизайн формы от Казимира Малевича
Иллюстрация 5. Супрематический сервиз К. Малевича
Течение авангардизма и супрематизма не обошло и производство фарфора. Казимир Малевич внёс огромный вклад в создание нового революционного дизайна посуды. Образцом уникальности является сервиз, созданный в виде простых геометрических форм.
Течение авангардизма и супрематизма не обошло и производство фарфора. Казимир Малевич внёс огромный вклад в создание нового революционного дизайна посуды. Образцом уникальности является сервиз, созданный в виде простых геометрических форм.
13.
Иллюстрация 6. Сервиз Суетина (1920-е годы)
Ученики Малевича Суетин и Чашкин трудились вместе с ним над росписью посуды. Идеи супрематизма прекрасно смотрелись на фарфоре, талантливые художники создавали рисунки, которые и сейчас пользуются огромным успехом у коллекционеров и рядовых покупателей. ЛФЗ производит образцы этих мастеров до сих пор. Роспись Суетина лаконична, и в то же время изысканно красива.
Ученики Малевича Суетин и Чашкин трудились вместе с ним над росписью посуды. Идеи супрематизма прекрасно смотрелись на фарфоре, талантливые художники создавали рисунки, которые и сейчас пользуются огромным успехом у коллекционеров и рядовых покупателей. ЛФЗ производит образцы этих мастеров до сих пор. Роспись Суетина лаконична, и в то же время изысканно красива.
15.
Фарфоровая геометрия Василия Кандинского
Иллюстрация 8.
Посуда, расписанная по эскизам Кандинского, отличается изысканным лаконизмом. На белоснежном поле фарфоровых изделий отображаются разноцветные полосы, круги, прямоугольники и другие геометрические фигуры. Они словно являются продолжением фантастических полотен художника.
Посуда, расписанная по эскизам Кандинского, отличается изысканным лаконизмом. На белоснежном поле фарфоровых изделий отображаются разноцветные полосы, круги, прямоугольники и другие геометрические фигуры. Они словно являются продолжением фантастических полотен художника.
17.
Фарфоровая скульптура 30-х годов
«Анна Ахматова» — Данько Е.Я. (1924 г.)
После Гражданской войны, особенно в период НЭПа, огромной популярностью стала пользоваться декоративная фарфоровая скульптура.
В каждой республике работали фарфоровые заводы, которые отличались своими методами и художественной направленностью. В это время художники стремились отобразить национальное разнообразие республик и величие трудового класса.
После Гражданской войны, особенно в период НЭПа, огромной популярностью стала пользоваться декоративная фарфоровая скульптура.
В каждой республике работали фарфоровые заводы, которые отличались своими методами и художественной направленностью. В это время художники стремились отобразить национальное разнообразие республик и величие трудового класса.
18.
. «Папанин с псом по кличке «Весёлый» — Данько Н. Я. (1930)
В мир уходили настоящие серии, изображающие все народности, населяющие страну.
Фигурки работниц, красноармейцев, рабочих, героев-полярников, деятелей искусства можно было встретить в каждом доме.
И это были не просто рядовые скульптуры. Над ними работали настоящие мастера. Знаменитые скульпторы этого периода: сёстры Данько Наталья и Елена Яковлевны.
В мир уходили настоящие серии, изображающие все народности, населяющие страну.
Фигурки работниц, красноармейцев, рабочих, героев-полярников, деятелей искусства можно было встретить в каждом доме.
И это были не просто рядовые скульптуры. Над ними работали настоящие мастера. Знаменитые скульпторы этого периода: сёстры Данько Наталья и Елена Яковлевны.
20.
Сервиз «Кобальтовая сетка»
Во время войны ЛФЗ продолжал свою работу, и в 1944 году художница Яцкевич Анна изобрела узор, который стал символом блокадного Ленинграда.
Знаменитая кобальтовая сетка — образ света прожекторов и заклеенных крест-накрест окон. Сейчас этот узор является символом всего российского фарфора.
Во время войны ЛФЗ продолжал свою работу, и в 1944 году художница Яцкевич Анна изобрела узор, который стал символом блокадного Ленинграда.
Знаменитая кобальтовая сетка — образ света прожекторов и заклеенных крест-накрест окон. Сейчас этот узор является символом всего российского фарфора.
33.
Шедевры послевоенного периода
«Лиса» (1961)
Одним из самых знаменитых скульпторов 50-х считается художник-кукольник Лев Сморгон.
Его работы известны во всём мире. Сплетницы, Лиса — настоящие символы советской фарфоровой скульптуры. Из-под его рук выходили шедевры, которые изображали обыденную жизнь советских людей.
Одним из самых знаменитых скульпторов 50-х считается художник-кукольник Лев Сморгон.
Его работы известны во всём мире. Сплетницы, Лиса — настоящие символы советской фарфоровой скульптуры. Из-под его рук выходили шедевры, которые изображали обыденную жизнь советских людей.
34.
«Мороженое» (конец 1950-х)
Художники и скульпторы Дулёвского завода Н.Малышева, П.Кожин, М.Шепелева, А.Бржезицкая являлись авторами потрясающих бытовых сценок и различных персонажей.
Художники и скульпторы Дулёвского завода Н.Малышева, П.Кожин, М.Шепелева, А.Бржезицкая являлись авторами потрясающих бытовых сценок и различных персонажей.
36.
«Гуси-лебеди» П.Кожин, М.Шепелева (1953)
Советский фарфор — это не просто обыденная посуда. Его уникальные образцы свидетельствуют об огромном таланте художников и скульпторов, которые трудились на благо Родины. Это настоящая эпоха, по которой можно изучать историю страны и её меняющиеся вкусы.
Советский фарфор — это не просто обыденная посуда. Его уникальные образцы свидетельствуют об огромном таланте художников и скульпторов, которые трудились на благо Родины. Это настоящая эпоха, по которой можно изучать историю страны и её меняющиеся вкусы.
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