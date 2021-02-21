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Фарфоровые шедевры из страны Советов

Фарфоровые шедевры из страны Советов (37 фото)

Автор:
21 февраля 2021 20:15
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   посуда   статуэтки   фарфор   
498
37
Практически в каждой семье ещё можно отыскать образцы фарфоровой посуды советских времён.
Всем знакомы простенькие тарелки, чайные сервизы в горошек или с незамысловатыми цветочными узорами.
Поставленное на поток производство посуды стремилось покрыть потребительский дефицит.
Но и среди этого скудного «разнообразия» можно отыскать настоящие шедевры.
Это действительно красиво и интересно.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   посуда   статуэтки   фарфор   
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49k
smakido 3 часа назад
Спасибо автору - пост просто замечательный!
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alexis Полчаса назад
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RALEXXX 2 часа назад
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13k
Corvus Corax 3 часа назад
Гуси-лебеди до сих пор стоят у сестры...
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26k
Антон 4 часа назад
В СССР (в последние годы) очень гонялись за сервизом Мадонна.
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прохожий Антон 4 часа назад
купцы 3 гильдии одобрили бы данную расцветку. по мне посуда из поста на порядок интереснее. ИМХО
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