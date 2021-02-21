Фарфоровые шедевры из страны Советов

5.

Блюдо к 5-летию Октябрьской революции



Через эти рисунки-лозунги массам старались донести главные месседжи того времени: «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Вся власть народу!», «Кто не работает, тот не ест» и т.п.

Также этот фарфор отправляли на экспорт в Европу. Первый выпуск агитационного фарфора организовал талантливый художник С.В. Чехонин. Его неповторимый стиль и уникальный шрифт узнаваем до сих пор.