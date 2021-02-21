В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду Голливуда

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В США набирает обороты движение, которые высмеивает новую голливудскую моду снимать в роли белых исторических персонажей чернокожих актёров.
Из недавнего - сериал "Великая" про Екатерину 2, где графа Орлова играет афроамериканец, или еще более "свежий" сериал, посвященный Анне Болейн.
И вот замечательный ответ. Ведь цвет кожи не важен, не так ли?
Из недавнего - сериал "Великая" про Екатерину 2, где графа Орлова играет афроамериканец, или еще более "свежий" сериал, посвященный Анне Болейн.
И вот замечательный ответ. Ведь цвет кожи не важен, не так ли?
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Хватит угнетать евроамериканцев! Снежки тоже люди! Руки прочь от белых жопок!