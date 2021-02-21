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В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду Голливуда

В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду Голливуда (3 фото)

Автор:
21 февраля 2021 18:30
Метки: blm   Юмор   голливуд   
1535
3
В США набирает обороты движение, которые высмеивает новую голливудскую моду снимать в роли белых исторических персонажей чернокожих актёров.
Из недавнего - сериал "Великая" про Екатерину 2, где графа Орлова играет афроамериканец, или еще более "свежий" сериал, посвященный Анне Болейн.
И вот замечательный ответ. Ведь цвет кожи не важен, не так ли?

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Метки: blm   Юмор   голливуд   
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26  комментариев
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6k
Dima 54 минуты назад
Ждём фильма где чёрные плантаторы угнетают белых рабов или черные первооткрыватели из передовой и развитой Африки везут белых рабов из отсталой Европы.
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86k
Дмитрий 44 секунды назад
Негров обратно на пальмы , кавказцев обратно в горы , евреев обратно в пустыню
.
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2k
Oleg SC Минуту назад
Совсем там [мат] анулись.
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21k
Мойша 12 минут назад
Скоро по всей Америке.
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15k
Flying Dutchmen. 19 минут назад
Зачем высмеивать? Снимать надо. И срочно. А вот мы поржем...
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18k
Аня 21 минуту назад
Какие приятные постеры, очень органично смотрятся, в отличие от чернож..й Анны Карениной и обезьян в роли английских королев.
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14k
Дмитрий 23 минуты назад
Ещё год назад такой вот заголовок звучал бы как глупая шутка в духе задорновского "ну, тупые...". Сегодня это норма.

https://russian.rt.com/inotv/2021-02-21/Fox-News-Algebrahttps://russian.rt.com/inotv/2021-02-21/Fox-News-Algebra
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
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9k
wild cat 37 минут назад
а закончится движение логично:

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2k
Феликс Дзержинский wild cat Полчаса назад
Не толерантное фото, должен быть на фото чернокожий ку клукс клан.
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6k
Dima 39 минут назад
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289
Сергей 40 минут назад
Мартина Лютера Кинга должен играть белый, блондин, пассивный гомосексуалист.
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2k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
А дальше, черный А. Линкольн дарует белым рабам свободу и отменяет рабство.
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3k
Свирепый Бамбр Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Не, дальше гомосеки разрешают разнополые браки ))
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3k
Свирепый Бамбр 47 минут назад
Куда пропал пост про золотую середину? )))

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39k
Александр Свирепый Бамбр 20 минут назад
Блин ну ее и обкончали....
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2k
insaider Александр 14 минут назад
Как будто чужой обкончал!
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3k
mobi dic Свирепый Бамбр 6 минут назад
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42k
zloykoyot 48 минут назад
Правильно, надо бить дебилов их же оружием. Надо ещё придушенного Флойда сделать белым, но это будет уже перегиб в сложившейся у них сейчас ситуации.
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2k
Frank Borman 49 минут назад
White Lives Matter!
Хватит угнетать евроамериканцев! Снежки тоже люди! Руки прочь от белых жопок!
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−5
Fedya Rasko Час назад
В каждом сериале есть отсылка, либо геев показывают даже 12+ , или лезб! Это неприемлемо, против расовых актёров я ничего не имею, но эти лгбт...
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42k
zloykoyot Fedya Rasko 51 минуту назад
Когда снимаешь какой-нибудь боевик или фантастику - то нет проблем в расовом вопросе. Но касательно исторических фильмов, то не может быть викинг чёрным, император Японии белым, а вождь африканского племени - китайцем.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
молодцы
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49k
smakido Час назад
Здравый смысл должен, наконец, возобладать!
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34k
figny Час назад
давно пора с этой дурью бороться!
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2k
Владимир Час назад
дави их-...
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