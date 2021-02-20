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Мерчендайзинг здорового человека

Мерчендайзинг здорового человека (50 фото)

Автор:
20 февраля 2021 11:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   красота   мерчендайзер   мерчендайзинг   товар   товар в магазине   
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50

Мерчендайзинг — это всего лишь раскладывание товара. Название "раскладыватель" ведь не звучит? А вот мерчендайзинг — это действительно круто.

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Метки: Юмор   красота   мерчендайзер   мерчендайзинг   товар   товар в магазине   
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