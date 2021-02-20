Мерчендайзинг здорового человека

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Мерчендайзинг — это всего лишь раскладывание товара. Название "раскладыватель" ведь не звучит? А вот мерчендайзинг — это действительно круто.
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