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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
21 февраля 2021 10:50
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2194
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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55  комментариев
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5k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Просыпаешься рано утром, часов этак в 9-ть. Соседка по коммуналке кормит тебя завтраком, что оставила мама на общей кухне. Бежишь во двор искать друзей, потому что мобильники еще не изобрели, а стационарные телефоны есть не у всех. В кино на детский сеанс за 10 копеек. Потом с пацанами на море до обеда. Обедаешь в пельменной за 50 копеек. Берешь пол порции пельменей, потому, что полную порцию не съешь, стакан томатного сока и еще что-нибудь. Вечером с друзьями в летний открытый кинотеатр смотреть "Фантомаса" или "Бриллиантовую руку", если повезет, то прошмыгнешь бесплатно. И поздно вечером домой. И никто тебя не искал и ничего с нами плохого не случалось. Еще нет ни интернета, ни НТВ, ни компьютеров. Вот это было зашибись
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8k
Алексей 2 минуты назад
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8k
Алексей 8 минут назад
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4k
Доехал нормально 9 минут назад
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Брал брал. Когда его мать растила я защищал их семью служа России. Теперь я поднимаю своих детей, а он должен обеспечить им спокойную жизнь. Бегом в военкомат.
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846
Лучший Друг 9 минут назад
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Я так год назад делал
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7
Володя 20 минут назад
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Кот тут явно не по своей воле...
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7
Володя 20 минут назад
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Карликовость. В средние века это считалось очень смешным...
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3,14здун-фантаст Полчаса назад
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3,14здун-фантаст Полчаса назад
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
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222
Борис Колесниченко 39 минут назад
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Сравнил мирное время с военным, какая среда такие и люди
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3k
newegg Час назад
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Настоящие профи, сразу с дублером.
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3k
alex Час назад
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Больше на лечение зубов отдашь)
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80k
Taras Kozalupko Час назад
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Приехал бы в Россию, с НГ до старого НГ за две недели бы уложился, тока так!
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Taras Kozalupko Час назад
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Простыни от Министерства Обороны. Общага контрабасов
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Taras Kozalupko Час назад
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Там в завещании почерк неразборчивый - не попов, а котов!
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Taras Kozalupko Час назад
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Taras Kozalupko Час назад
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Она и выглядела симпатичней, этих с нарощенными губами

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31k
Лесли 🥰 Час назад
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Хера цены! Козел 240 руб!))) Даже у нас в кафешках он дешевле)
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21k
Мойша Час назад
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106
j 2 часа назад
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Вот это я называю "торговать ибалом".
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