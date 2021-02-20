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Другая судьба Юрия Сенкевича

Другая судьба Юрия Сенкевича (11 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 18:27
Метки: люди   путешествия   телевидение   
600
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1
На протяжении тридцати лет зрители каждое воскресенье собирались у телевизионных экранов, чтобы совершить очередное увлекательное путешествие вместе с Юрием Сенкевичем, ведущем «Клуба путешественников».

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Метки: люди   путешествия   телевидение   
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1k
Никита 2 часа назад
Автор,благодарю за пост о замечательном человеке, помню как в 70-е мы всей семьёй с нетерпением ждали и смотрели передачу "Клуб кинопутешествий",давно было,да и родителей у же нет,а хорошее помнится.
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28k
LEPA 2 минуты назад
У меня отец пересекался с ним в антарктической экспедиции. Жаль что таких людей даже к телевидению сейчас не допустят. Современность,мля,бытия.
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36k
parallax Полчаса назад
Когда-то на центральное ТВ к работе допускались только одарённые и умные люди.
Сейчас там в основном бездарный сброд.
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5k
Pashuta Час назад
Мы выросли на его передачах.... Спасибо ему за это.
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3k
VL Час назад
Кто тот гнойник, что минус поставил????
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3k
VL Час назад
Очень счастливый человек. Очень.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
человек который ни у кого не вызывал негативных эмоций, так же как и Дроздов
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3k
schmubu Дельфин Красивый Час назад
ну, так тоже нельзя сказать.
были (и есть) люди, которые "Клуб кинопутешествий" называли "Мир глазами Сенкевича"...
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Очень добрый был человек, мог объяснить сложные вещи простым, человеческим языком.
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Андрей Еделькин 2 часа назад
Читаешь все это и понимаешь, каким скромным человеком он был.
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