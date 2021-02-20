Другая судьба Юрия Сенкевича

В 2002 году, после того, как Юрий Сенкевич узнал о смерти друга Тура Хейердала, он перенёс инфаркт. Врачи тогда поставили ведущего на ноги, но настаивали на том, чтобы Юрий Александрович обратил внимание на своё здоровье, проблемы с сердцем у него были очень серьёзные. Но Юрий Александрович не стал посвящать свою жизнь бесконечному лечению. Он сам был врачом, прекрасно знал, чем всё может закончиться, но даже с близкими людьми не собирался обсуждать свои проблемы, связанные со здоровьем. Он продолжал вести активную жизнь, ездил в разные страны и радовался каждому новому дню. Ничто не могло заставить Юрия Александровича отказаться от любимой работы.