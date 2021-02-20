За кадром фильма "Формула любви"

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"Формула любви"...Этот фильм из тех, что можно пересматривать раз за разом. И он не надоедает. Хотя и знаешь практически наизусть. Его можно смотреть с закрытыми глазами. С первых аккордов и первых слов понятно: это "Формула любви". Стиль Марка Захарова, юмор Григория Горина и музыку Геннадия Гладкова невозможно ни с чем спутать.
Снимали фильм в подмосковном Барыбино летом 1983 года. Там находилась старинная усадьба, в которой снимали фильм. В свободное время группа разбивалась на кружки по интересам. Например, заядлая картёжница Татьяна Пельтцер не упускала случая сыграть пару партий с Леонидом Броневым. А Александр Абдулов в перерывах между съёмками любил порыбачить. Для этого из Москвы он привёз свою удочку.
Написал сценарий к фильму блистательный Григорий Горин. А вот первоисточником стало первое сочинение Алексея Толстого под названием «Лунная сырость», которое позже автор переименовал в «Граф Калиостро». Это было мрачное произведение, высмеивающее увлечение высшего света всевозможной эзотерикой и оккультизмом.
Написал сценарий к фильму блистательный Григорий Горин. А вот первоисточником стало первое сочинение Алексея Толстого под названием «Лунная сырость», которое позже автор переименовал в «Граф Калиостро». Это было мрачное произведение, высмеивающее увлечение высшего света всевозможной эзотерикой и оккультизмом.
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Главным действующим лицом была реальная легендарная личность — итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро, он же Джузеппе Бальзамо, промышлявший изготовлением «лекарственных снадобий», сеансами «магнетизма», распространением о себе всевозможных слухов, а также подделкой документов и драгоценных камней.
Однако Горин оставил только главную сюжетную линию, превратив серьёзную повесть в ироничную комедию. А некоторых персонажей в сценарии вобще не было. Например, Жакоба. Но, Абдулов упросил придумать для него хоть небольшую роль. И Горин написал Жакоба.
Однако Горин оставил только главную сюжетную линию, превратив серьёзную повесть в ироничную комедию. А некоторых персонажей в сценарии вобще не было. Например, Жакоба. Но, Абдулов упросил придумать для него хоть небольшую роль. И Горин написал Жакоба.
В главной роли Калиостро сначала подразумевался Янковский. Однако, тот отказался от предложения. Как говоря-по причине суеверности. Потом выбор пал на Никиту Михалкова, но и тот отказался, правда из-за занятости. В третий раз повезло и новый претендент, Нодар Мгалоблишвили согласился исполнить эту роль. Правда не сразу. Ведь для него было непонятно, как он сможет сыграть итальянца, учитывая, что плохо говорит по-русски. Его персонажа озвучивал другой актер, Армен Джигарханян. И снимался "Калиостро" с гипсом. Он умудрился сломать ногу. Однако оператор сделал свою работа мастерски. Он снимал только с тех ракурсов, которые скрыли бы проблемный гипс.
Ещё один отказ Марк Захаров услышал от выпускницы Щепкинского училища Елены Валюшкиной. Она совершенно не была готова отказываться от запланированного отпуска ради съёмок, но ассистенту режиссёра удалось уговорить Валюшкину не разбрасываться такими предложениями, как главная роль у Марка Захарова.
Ещё один отказ Марк Захаров услышал от выпускницы Щепкинского училища Елены Валюшкиной. Она совершенно не была готова отказываться от запланированного отпуска ради съёмок, но ассистенту режиссёра удалось уговорить Валюшкину не разбрасываться такими предложениями, как главная роль у Марка Захарова.
На роль Фимки режиссер утвердил свою дочь, Александру Захарову. Многим такое решение показалось закономерным, но они даже не подозревали о том, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы переубедить отца, сомневающегося в ее актерских способностях. Он даже не хотел ее брать в труппу «Ленкома» и предоставил худсовету право решать, нужна ли театру такая актриса. Впрочем, долгое время она там оставалась в массовке. А вот ее работа в «Формуле любви» отца порадовала – он остался доволен результатом.
«Неаполитанская песня», она же «Уно моменто» была придумана композитором Геннадием Гладковым. К готовой мелодии нужен был текст, который намекал бы на Италию. Композитор попросил знакомую студентку с факультета иностранных языков записать несколько рифмующихся итальянских слов и положил их на музыку. Он же исполнил песню вместе с Александром Абдуловым.
Пели они примерно следующее: Море. Красивая девушка. Какая красивая песня! Знай, что я тебя люблю, всегда люблю. Девушка. Красивое море. Верить, петь. Дай мне момент, Который мне нравится больше всего.Одино, одино, одино, один момент. Одина, одина, одина, одно чувство. Одино, одино, одино, один комплимент. И проклятье, проклятье, проклятье…
Пели они примерно следующее: Море. Красивая девушка. Какая красивая песня! Знай, что я тебя люблю, всегда люблю. Девушка. Красивое море. Верить, петь. Дай мне момент, Который мне нравится больше всего.Одино, одино, одино, один момент. Одина, одина, одина, одно чувство. Одино, одино, одино, один комплимент. И проклятье, проклятье, проклятье…
Статуя Галатеи, которую оживлял Калиостро, стала заслуженной актрисой. Скульптура девушки впервые снялась в фильме «Бег», после её можно было увидеть перед Бубликовым в «Служебном романе», в бане в комедии «Старый Новый год», в гостинице в фильме «Вечерний лабиринт» и в приемной Вассы Железновой в фильме «Васса». Сейчас Галатея уже не снимается — из реквизиторской «Мосфильма» она вернулась во двор московской усадьбы Вандышниковой-Банза на Воронцовом поле, где и стояла до начала актёрской карьеры.
И о барчуке Алеше Федяшеве. Он так замечательно сыграл в этом фильме. И "вдруг" исчез из кино. Этот фильм стал последней работой и можно сказать единственной большой работой в кино.
Сам актёр вспоминал, что романтичный молодой помещик Алёшенька был очень близок ему по характеру. После этой роли Михайлов мешками получал письма от поклонниц. Казалось, карьера должна пойти в гору, но актёр неожиданно принял решение покинуть кинематограф...
В Центральном детском театре Александр Михайлов познакомился с актрисой Еленой Черняк, о которой рассказывал: «Мы сразу поняли, что внутренне близки, начали много общаться, нам почему-то все время хотелось друг другу выговориться, наверное, потому, что у каждого за спиной была уже прожитая часть жизни, были душевные раны». Вскоре они поженились и с тех пор не расстаются.
В конце 80-х они приняли совместное решение уйти из актерской профессии. Они решили посвятить себя служению Богу. Тогда Елену и Александра Михайлова практически никто из знакомых не понимал. Для них самих это был очень непростой выбор, ведь у обоих успешно складывались карьеры, им часто звонили с «Мосфильма», а они категорически отказывались сниматься. Но тогда оба решили действовать так, как подсказывало сердце.
В селе Гребнево под Москвой супруги Михайловы стали певчими в храме, затем переехали в Тушино. В воскресной школе ставили спектакли для детей. Тогда Михайловы решили, что в актерской деятельности может не быть ничего греховного, все зависит от того, как и о чем говорить со сцены. Поначалу Александр и Елена исполняли духовные песни во время церковных праздников, а затем вернулись на сцену, начали гастролировать с сольными концертами и выпустили несколько альбомов с духовными песнями. В 1997 г. они оба окончили Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Это их осознанное решение. И значит оно правильное.
А фильм "Формула любви" один из лучших фильмов того времени...
Сам актёр вспоминал, что романтичный молодой помещик Алёшенька был очень близок ему по характеру. После этой роли Михайлов мешками получал письма от поклонниц. Казалось, карьера должна пойти в гору, но актёр неожиданно принял решение покинуть кинематограф...
В Центральном детском театре Александр Михайлов познакомился с актрисой Еленой Черняк, о которой рассказывал: «Мы сразу поняли, что внутренне близки, начали много общаться, нам почему-то все время хотелось друг другу выговориться, наверное, потому, что у каждого за спиной была уже прожитая часть жизни, были душевные раны». Вскоре они поженились и с тех пор не расстаются.
В конце 80-х они приняли совместное решение уйти из актерской профессии. Они решили посвятить себя служению Богу. Тогда Елену и Александра Михайлова практически никто из знакомых не понимал. Для них самих это был очень непростой выбор, ведь у обоих успешно складывались карьеры, им часто звонили с «Мосфильма», а они категорически отказывались сниматься. Но тогда оба решили действовать так, как подсказывало сердце.
В селе Гребнево под Москвой супруги Михайловы стали певчими в храме, затем переехали в Тушино. В воскресной школе ставили спектакли для детей. Тогда Михайловы решили, что в актерской деятельности может не быть ничего греховного, все зависит от того, как и о чем говорить со сцены. Поначалу Александр и Елена исполняли духовные песни во время церковных праздников, а затем вернулись на сцену, начали гастролировать с сольными концертами и выпустили несколько альбомов с духовными песнями. В 1997 г. они оба окончили Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Это их осознанное решение. И значит оно правильное.
А фильм "Формула любви" один из лучших фильмов того времени...
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Метки: Формула любви кино факты
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1. С глузду двинулся.
2. Ипохондрия приключилася.
А ещё из любимых моментов, скрин из которого выложен автором поста, когда все собираются для общего портрета, и тут Калиостро начинает смеяться.
Один один один один миг,
Одно одно одно чувство,
Один один один комплимент,
Таинство таинство таинство
Сакраменто переводится как "Таинство" или "Причастие". А что такое "одинО" я вообще хз...
А фильм да, один из лучших )
"Голова предмет темный и исследованию не подлежит"
"Коли доктор сыт - то и больному легче"
Эти фразы могут быть выбиты в граните в любой больнице!