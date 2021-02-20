За кадром фильма "Формула любви"

И о барчуке Алеше Федяшеве. Он так замечательно сыграл в этом фильме. И "вдруг" исчез из кино. Этот фильм стал последней работой и можно сказать единственной большой работой в кино.







Сам актёр вспоминал, что романтичный молодой помещик Алёшенька был очень близок ему по характеру. После этой роли Михайлов мешками получал письма от поклонниц. Казалось, карьера должна пойти в гору, но актёр неожиданно принял решение покинуть кинематограф...





В Центральном детском театре Александр Михайлов познакомился с актрисой Еленой Черняк, о которой рассказывал: «Мы сразу поняли, что внутренне близки, начали много общаться, нам почему-то все время хотелось друг другу выговориться, наверное, потому, что у каждого за спиной была уже прожитая часть жизни, были душевные раны». Вскоре они поженились и с тех пор не расстаются.



В конце 80-х они приняли совместное решение уйти из актерской профессии. Они решили посвятить себя служению Богу. Тогда Елену и Александра Михайлова практически никто из знакомых не понимал. Для них самих это был очень непростой выбор, ведь у обоих успешно складывались карьеры, им часто звонили с «Мосфильма», а они категорически отказывались сниматься. Но тогда оба решили действовать так, как подсказывало сердце.



В селе Гребнево под Москвой супруги Михайловы стали певчими в храме, затем переехали в Тушино. В воскресной школе ставили спектакли для детей. Тогда Михайловы решили, что в актерской деятельности может не быть ничего греховного, все зависит от того, как и о чем говорить со сцены. Поначалу Александр и Елена исполняли духовные песни во время церковных праздников, а затем вернулись на сцену, начали гастролировать с сольными концертами и выпустили несколько альбомов с духовными песнями. В 1997 г. они оба окончили Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.



Это их осознанное решение. И значит оно правильное.



А фильм "Формула любви" один из лучших фильмов того времени...