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За кадром фильма "Формула любви"

За кадром фильма "Формула любви" (8 фото)

Автор:
20 февраля 2021 12:41
Метки: Формула любви   кино   факты   
1841
8
"Формула любви"...Этот фильм из тех, что можно пересматривать раз за разом. И он не надоедает. Хотя и знаешь практически наизусть. Его можно смотреть с закрытыми глазами. С первых аккордов и первых слов понятно: это "Формула любви". Стиль Марка Захарова, юмор Григория Горина и музыку Геннадия Гладкова невозможно ни с чем спутать.
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Метки: Формула любви   кино   факты   
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9k
Агент Безопасной Национальности 15 часов назад
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13k
Corvus Corax Полчаса назад
"Граф Калиостро это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это… как бы вам сказать… Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости… Побыстрее, посмешнее тяп-ляп, и так сойдет… Да-с… Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро это одно и то же. Может получиться неловко." (с) АиБ
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4k
Доехал нормально 4 часа назад
Из этого фильма я вынес для себя названия двух диагнозов болезней, которые можно ставить для любой ситуации.
1. С глузду двинулся.
2. Ипохондрия приключилася.
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9k
An4aR 8 часов назад
Всегда восхищало 100% попадание с озвучкой графа Калиостро. Смотришь фильм и даже не задумываешься о том, что за Нодара Мгалоблишвили говорит Армен Джигарханян. Поскольку говорит-то не тот и не другой, а сам великий Магистр.
А ещё из любимых моментов, скрин из которого выложен автором поста, когда все собираются для общего портрета, и тут Калиостро начинает смеяться.
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14k
L.Nemo 8 часов назад
Вообще то -
Один один один один миг,
Одно одно одно чувство,
Один один один комплимент,
Таинство таинство таинство

Сакраменто переводится как "Таинство" или "Причастие". А что такое "одинО" я вообще хз...

А фильм да, один из лучших )
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3k
Vladimir 10 часов назад
Все что осталось от места съемок. Узнаете домик? Усадьба Ляхово, Домодедовский район. Фотография старая, говорят даже это уже не сохранилось..
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9k
An4aR Vladimir 8 часов назад
- Сильвупле, дорогие гости, сильвупле... Жевупли авек плезир. Ох ты, Господи, они что же, по-русски совсем не понимают?
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10
Alexander Klauser Vladimir 5 часов назад
Господи! Что же Россия за страна-то за такая?!
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3
федязнает 14 часов назад
отличный фильм
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16k
Ego sum qui sum 15 часов назад
уно, уно, уно, уно моменто...
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15k
Теуш Алексей 15 часов назад
Англицкая вещь! Это зачем они её так крепют?!
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52k
Андрей Теуш Алексей 14 часов назад
Тут всё от меня зависит!
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9k
An4aR Андрей 8 часов назад
А сам момент, будучи выдернутым из фильма, заставляет задуматься: а не вытирает ли дядя Степан с ломика кровищу вражины, убеждая остальных, что идите-ка вы подобру-поздорову.
Ссылка coub.com
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17k
SolomonA 15 часов назад
А мне в этом фильме доктор (Броневой) больше всего нравится.
"Голова предмет темный и исследованию не подлежит"
"Коли доктор сыт - то и больному легче"
Эти фразы могут быть выбиты в граните в любой больнице!
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7k
Сергей SolomonA 7 часов назад
"Видел я их Италию на карте - сапог сапогом"
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22k
Vazari 15 часов назад
Хороший фильм и статья интересная. Только исполнитель роли Калиостро Нодар, а не Надар. Нодар (Нодари) распространенное грузинское имя.
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9k
Агент Безопасной Национальности 15 часов назад
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9k
Агент Безопасной Национальности 15 часов назад
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12k
Yasen_Perec 16 часов назад
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