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93 идеи подарков Девушке на День Рождения

93 идеи подарков Девушке на День Рождения (7 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:07
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   подарок   советы   фантазия   фото   что подарить девушке   
1036
7
Ниже вы найдете много идей и списков подарков, которые можно подарить любимой девушке на День Рождения, а также советы и что лучше не дарить.

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Метки: креатив   подарок   советы   фантазия   фото   что подарить девушке   
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7k
Фантом Час назад
93 идеи подарков Девушке на День Рождения
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2k
Manul 40 минут назад
Лучший подарок это чулки. И ей подойдет и тебе нравиться. )
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17k
Nik Manul 22 минуты назад
Уверены???
Уверены???
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706
Lovels Travel 48 минут назад
jasmin 19.10.20 4:21 вот ты лучше посоветуй, что дарить мужчине на 36-летие, человеку с претензиями, которому угодить сложно, все есть и ничего ему не нужно
Morant 19.10.20 4:22 коран. неприменно. самый лучший подарок. ибо Аллах, как водицца, акбар
jasmin 19.10.20 4:22 )))))
Morant 19.10.20 4:23 массажер седалищного нерва. с гидроприводом он красноярской ГЭС.
Morant 19.10.20 4:23 устоять невозможно
Morant 19.10.20 4:24 подарите ему блюм или сляп цезия-238. нехай светицца от щастья )
Morant 19.10.20 4:25 аудиокассету с благославлением Папы римского на одной стороне и 3х часовым смехом гоголя на другой
jasmin 19.10.20 4:26 богатая у тебя фантазия
Morant 19.10.20 4:26 да это я тут гранями мерцаю
Morant 19.10.20 4:27 еще подарки нужны?
jasmin 19.10.20 4:27 да, что-то ничего дельного не назвал ))
Morant 19.10.20 4:28 а мужчина крупный?
Morant 19.10.20 4:28 рогатый? )
jasmin 19.10.20 4:29 нет ))
Morant 19.10.20 4:29 дельное - это ключ на 12, и гайка с обратной конической резьбой. Вещь в хозяйстве бесценная
Morant 19.10.20 4:30 рогатому - можно предложить чехол на рога из кожи бенгальской нутрий
Morant 19.10.20 4:31 нерогатому - чехла предложить нельзя.
Morant 19.10.20 4:31 рогатому можно, нерогатому нельзя.
jasmin 19.10.20 4:31 я так понимаю толку от тебя, как от курицы молока
Morant 19.10.20 4:32 птичье молоко, по вашему, из овцебыков делают?
Morant 19.10.20 4:33 вечная игла для примуса. вещь в себе.
Morant 19.10.20 4:34 кошка, которая гуляет сама по себе. (это вроде ленты мебиуса, или бутылки клейна)
jasmin 19.10.20 4:35 ну я же серьезно спрашиваю )) жизненно-важный вопрос, можно сказать ))
Morant 19.10.20 4:35 опиши клиента
jasmin 19.10.20 4:36 .. ) высокий брюнет с голубыми глазами ))
Morant 19.10.20 4:37 вес?
Morant 19.10.20 4:37 в обществе
Morant 19.10.20 4:37 и на весах
Morant 19.10.20 4:37 истории
Morant 19.10.20 4:37 служил ли? в каком полку? Кирилловец?
Morant 19.10.20 4:38 знаком ли с Пуришкевичем? Милюковым?
jasmin 19.10.20 4:38 не был. не служил, не привлекался))
Morant 19.10.20 4:39 запутанный случай.
Morant 19.10.20 4:40 нужен консилиум. с обязательным участием светил офтальмологии, генеалогии, и обязательно один проктолог-иллюзионист.
Morant 19.10.20 4:40 жди здесь. никуда не уходи
jasmin 19.10.20 4:40 )))
Morant 19.10.20 4:41 можно подарить всех кошек куклачева.
Morant 19.10.20 4:41 вместе с куклачевым.
jasmin 19.10.20 4:41 кошки исключаются))
Morant 19.10.20 4:41 тогда один куклачев. будет у вас жить.
Morant 19.10.20 4:42 тоже, кстати, вещь в себе
Morant 19.10.20 4:42 хотя, подарок явно с тайным умыслом.
jasmin 19.10.20 4:42 ))
Morant 19.10.20 4:44 фотопанно - сцена битвы лулубеев с древлянами и вятичами. 1.5м х 600м.
jasmin 19.10.20 4:45 некудышный из тебя помошник ))
Morant 19.10.20 4:45 рога от троллейбуса. Есть знакомый, большой дока, поможет подобрать.
Morant 19.10.20 4:46 шубу из меха, с гузок муравьев.
Morant 19.10.20 4:47 исшитую биссером до безобразия
jasmin 19.10.20 4:47 )
Morant 19.10.20 4:49 Переписку Гумилева с Зинаидой Гипиус и Ольгой Форш. с пятнами от слез последней.
jasmin 19.10.20 4:50 ладно, сама разберусь, спасибо за помощь ))
Morant 19.10.20 4:50 Очень назидательным подарком будет реторта с личинками дельфинов.
Morant 19.10.20 4:53 Приказ о назначении пехотинцем в третий драгунский полк. Во вторую фалангу. Резервную. на случай войны.
jasmin 19.10.20 4:53 )))))
Morant 19.10.20 4:53 Кадило. С годовым запасом елея.
Morant 19.10.20 4:54 как бонус - свод внутренних правил синагоги для мальчиков 2-5 лет.
jasmin 19.10.20 4:54
Morant 19.10.20 4:55 соответственно она пойдет с атеистической брошюркой, с эмпирическими доказательствами, что Бога - нет.
Morant 19.10.20 4:55 также дарят пулю - дуру. И штыка - молодца.
Morant 19.10.20 4:56 пуанты Шакила О"Нила, 56го размера.
jasmin 19.10.20 4:57 очень ценные у тебя идеи, воспользуюсь как-нибудь, но не в этом случае))
Morant 19.10.20 4:58 смерть кащея. в яйце фаберже
Morant 19.10.20 4:59 наручные часы с кукушкой. Носимые Адмиралом Нельсоном и Нельсоном Манделлой
jasmin 19.10.20 4:59 )
Morant 19.10.20 5:00 приятно удивит и несомненно порадует взвод нумидийских всадников. под предводительством храбреца Гнея Помпилия.
Morant 19.10.20 5:01 отчаянного храбреца и сорви-головы Гнея Помпилия.
Morant 19.10.20 5:02 суровый воин.
Morant 19.10.20 5:02 скажет - как отрежет.
jasmin 19.10.20 5:02 отойду на 5 минут
Morant 19.10.20 5:04 двухгодичный абонемент на посещение кумранских пещер. льготный.
Morant 19.10.20 5:07 лекало, по которому Фараон Аменхотеп кроил исподнее самодержцу и самодуру Туккультининурту.
Morant 19.10.20 5:09 эпосы Гильгамеша "о все видавшем", со стихами группы "Руки Вверх"
jasmin 19.10.20 5:09 угомонись уже )) лучше бы спать шел..вот что ты в 5 утра сидишь в интернете, скажи мне
Morant 19.10.20 5:10 вообще я в армавире, в командировке, пришел из ночного клуба. фонтанирую. пойми меня правильно
jasmin 19.10.20 5:12 армавир это хде?))
Morant 19.10.20 5:12 краснодарский край. заметь, я не делаю из этого секрета.
jasmin 19.10.20 5:13 ) смешной ты
Morant 19.10.20 5:15 рад.очень рад.царь.
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14k
Мойша 52 минуты назад
93 идеи подарков Девушке на День Рождения
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14k
Мойша 54 минуты назад
93 идеи подарков Девушке на День Рождения
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14k
Мойша 59 минут назад
93 идеи подарков Девушке на День Рождения
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13k
Kvadro Час назад
главное во время поздравления не петь песню: спешу поздравить вас, что стали вы на год старее ))
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25k
blus Час назад
Я однажды "отомстил" жене, подарив на 8 марта крем для депиляции, дезодорант, трусики (не дешевые) и набор носков. Посмеялись. На 23 февраля я больше не получаю всякую хрень.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Дорогая, что тебе подарить на ДР? Дорогой, ты же знаешь, мне все равно, лишь бы коробка-автомат.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
но учти, сосать она тебе будет только за айфон последней модели)))
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Дураки что ли? Дарите деньги, а она пусть сама покупает то, что ей надо... 3500 самая ходовая сумма.
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BillyBonzz Fat Lynx 2 часа назад
93 идеи подарков Девушке на День РожденияПосмотреть
93 идеи подарков Девушке на День Рождения
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1k
SSD 2 часа назад
Носки. Можно книгу, книга - лучший подарок)
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