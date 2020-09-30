93 идеи подарков Девушке на День Рождения

Экобудильник с проектором и звуками природы. Электрическая зубная щетка. Настенный флорариум – необыкновенно красивая композиция из цветов и растений. Игрушка-грелка. Набор для рукоделия (вышивание, вязание, скрапбукинг, плетение бисером). Интерактивный питомец – небольшой робот в виде кошки, собаки или другого домашнего животного. Гамак или коврик для йоги. Набор для пикника в комплекте с корзиной, мягким пледом и многоразовой посудой. Карта ночного неба. Расслабляющая массажная ванночка для ног. Ручная кофемашина. Брелок для ключей с функцией поиска и подсветкой. Смарт-подвеска, которую можно носить на шее или на запястье. Заколка для волос с драгоценными вставками. Очки виртуальной реальности. Шейкер для приготовления коктейлей. Смузи-блендер. Хрустальная ваза. Аппарат для приготовления сладкой ваты или попкорна в домашних условиях. Мороженица. Оригинальная мышка для компьютера в форме сердца или украшенная стразами. Цифровая ручка, которая запоминает и преображает в электронный вид все написанное. Портативный принтер, с помощью которого можно в любом месте распечатывать фотографии.