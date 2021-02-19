""И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое"

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Вы любите бургеры? А мороженое? А вот один повар из Пакистана совместил эти вкусности.
Одна пакистанская фирма, которая производит мороженое, решила удивить своих покупателей. Она выпустила ролик, который доказывает, что любимое лакомство можно сделать из любого продукта.
На записи мы видим шустрого повара, показывающего нам чикенбургер во всей красе. Потом он начинает измельчать бургер прямо на фризере для жареного мороженого.
Специальными металлическими лопатками мужчина изрезает бургер в кашу и добавляет немного молока.
Итоговую смесь мороженщик размазывает по аппарату для приготовления жаренного мороженого, а потом сворачивает и подаёт в стаканчике.
На записи мы видим шустрого повара, показывающего нам чикенбургер во всей красе. Потом он начинает измельчать бургер прямо на фризере для жареного мороженого.
Специальными металлическими лопатками мужчина изрезает бургер в кашу и добавляет немного молока.
Итоговую смесь мороженщик размазывает по аппарату для приготовления жаренного мороженого, а потом сворачивает и подаёт в стаканчике.
В комментариях люди удивились происходящему, но желающих попробовать мороженое со вкусом булочки и курицы не нашлось.
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McDonald's ki Aatma ko Shaanti de, RIP...🙏 pic.twitter.com/psKgX09eaX— Merces Letifer (@anokhaapan) February 15, 2021
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This is the Reason why joker left his job at McDonald’s & went batshit crazy 😡 pic.twitter.com/PQzDYvybuE— The GOoD Father 🇮🇳 (@Badass_Superdad) February 15, 2021
Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда
И это видео понравилось не всем. Оказывается, чтобы получить гору лука, никто не тратит кучу времени и обходится без слез.
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И что тут такого ужасного, что "это нужно развидеть"?