""И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое"

Одна пакистанская фирма, которая производит мороженое, решила удивить своих покупателей. Она выпустила ролик, который доказывает, что любимое лакомство можно сделать из любого продукта.



На записи мы видим шустрого повара, показывающего нам чикенбургер во всей красе. Потом он начинает измельчать бургер прямо на фризере для жареного мороженого.



Специальными металлическими лопатками мужчина изрезает бургер в кашу и добавляет немного молока.



Итоговую смесь мороженщик размазывает по аппарату для приготовления жаренного мороженого, а потом сворачивает и подаёт в стаканчике.