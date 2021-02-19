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"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое

"И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 12:55
Сообщество : Еда
Метки: Рецепт   бургер   еда   мороженое   пакистан   чикенбургер   
984
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Вы любите бургеры? А мороженое? А вот один повар из Пакистана совместил эти вкусности.

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Метки: Рецепт   бургер   еда   мороженое   пакистан   чикенбургер   
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9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
""И как теперь это развидеть?" Повар сделал из чикенбургера мороженое"
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И что тут такого ужасного, что "это нужно развидеть"?
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19k
Очевидное-Невероятное 52 минуты назад
Страна которая жрет сливочное масло жареное во фритюре уже ничем не удивит...
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