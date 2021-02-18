Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Нашел среди вещей своего дедушки. Что это?"
Ответ: "Это брелок для карманных часов"
2. "Что за инструмент такой?"
Ответ: "Это резак, с помощью которого вырезают сердцевину из острого перца халапеньо"
3. "Что за штуковина, кто знает?"
Ответ: "Это крепеж для трубки отвечающей за аэрацию воды в аквариуме"
4. "Что за инструмент такой древний?"
Ответ: "Он предназначен для того, чтобы отгибать зубья от полотна пилы на определенное расстояние"
5. "Что это за декоративный цветок с подставкой?"
Ответ: "Это солонка"
6. "Очень мягкая, легкая шкатулка, внутри которой я обнаружил уголек. Что это такое?"
Ответ: "Это карманная грелка для рук. Уголек поджигают и оставляют тлеть внутри, а после кладут грелку в карман, чтобы в мороз их можно было погреть"
7. "Шведский таинственный предмет. Для чего он?"
Ответ: "Это старинная моталка для пряжи"
8. "Нашел в гараже среди старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это определенно насадка от очень старого, раритетного пылесоса"
9. "Какой-то инструмент из твердого пластика. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Он предназначен для чистки креветок. С его помощью легко отделять мясо креветки от панциря"
10. "Что за деревянная конструкция? Она для удочек? Никак не могу понять"
Ответ: "Это вешалка для бейсболок. Вот пример:"
11. "Что за штуковина? Верхняя ее часть вращается"
Ответ: "Это китайское приспособление для запуска воздушных змеев. На него наматывают легкую веревку, чтобы после она постепенно раскручивалась при запуске змея в воздух"
12. "Делаю ремонт в ванной комнате и демонтировав джакузи, увидел эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Это клапан впуска воздуха для создания пузырьков"
13. "Прогуливаясь у дома заметил в снегу этот предмет. Все что я понял - это точно не очки. Чем это может быть?"
Ответ: "Это крышки для линз оптического прицела"
14. "Предыдущий жилец забыл в доме некий странный предмет - резиновый мешочек со стальными шариками внутри. Чем это может быть?"
Ответ: "Шарик кладется внутрь мешочка, резинка вместе с ним натягивается и шариком можно выстрелить. Эта вещь работает по принципу рогатки"
15. "Довольно твердая пластиковая карта, очень странной наружности. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это простая подставка для телефона. Выглядит она так:"
16. "Что за красивая вещица. Она для чего-то нужна?"
Ответ: "Это всего лишь сувенир, выполненный в форме ритуального ножа инков"
17. "Небольшой красный сосуд с прикрепленной к крышечке маленькой ложечкой. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это сосуд для нюхательного табака"
18. "Антикварная штуковина, похожа на какой-то измерительный инструмент. Что это такое?"
Ответ: "Это секстант, такими пользовались в прошлые века в плаванье для навигации по звездам"
19. "Установлено в подвале старого дома. Что за штуковина?"
Ответ: "Это детектор пламени. Подобные приборы также называют пожарными извещателями. Если в подвале произойдет возгорание, сирена "поднимет на уши" весь дом своим звоном"
20. "Увидел в антикварном магазине странный ящик. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Судя по всему, это телеграфный ящик"
Источник:
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