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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
18 февраля 2021 13:42
Метки: вопросы   находки   ответы   
3726
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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2k
Агасфер 9 часов назад
Отгибание зубьев пилы называется развод
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15k
Lelik 9 минут назад
Моталка для пряжи...ээээ... Чувак, моталка это немножко другое. Это такая растопырь, на которую пасма натягивается. А это ВЕРЕТЕНО.
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29k
семён Час назад
Ещё каких-то 40 лет назад каждый штурман обязан был знать как пользоваться секстантом. А сейчас понабирают "колумбов-магелланов" и для них это "антикварная штуковина из прошлых веков"

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114
Л ё ш а 5 часов назад
16 это не только брелок..... это используют в суперах когда берут тележку но вместо денег просовуют закруглянную часть и после того как она освободит тележку ее вынемают
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