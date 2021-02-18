Паласио-Сальво — уругвайский небоскрёб в неоготическом стиле

Небоскрёб открыл свои двери почти сто лет тому назад: в 1928 году.
Строить небоскрёб стали в 1922 году.
У небоскрёба 27 надземных и 2 подземных этажа. Высота здания составляет 95 метров. Высота со шпилем равна 105 метрам.
Архитектором здания стал Марио Паланти.
Марио изучал архитектуру в Академии Брера и Миланском политехническом университете. Вскоре после окончания учебы он получил золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе и прибыл в Буэнос-Айрес в 1909 году.
С 1909 года он начал работать над самыми необычными и изысканными зданиями Аргентины и Уругвая. В Уругвае и Аргентине он трудился вплоть до 1930 года.
Участок под строительство был куплен братьями Сальво за 650 000 уругвайских песо. Он был построен на месте, где когда-то располагалась Confiteria La Giralda, место, известное тем, что в 1917 году Херардо Матос Родригес написал свое танго кумпарсита.
Кумпарсита — одно из самых известных произведений танго.
Здание объединяет в себе сразу несколько архитектурных стилей: эклектика арт-деко, неоготика и неоклассика.
Небоскрёб стал воплощением "Божественной комедии" Данте Алигьери. 3 нижних этажа олицетворяют ад, с первого по восьмой по идее Марио располагается чистилище, а 15-этажная башня символизирует рай. Здание было украшено множеством декоративных элементов на тему произведения, однако большая их часть демотирована из-за частых обвалов. Конструктивные элементы были неправильно спроектированы. Кстати, в вестибюле находится центральный зал, украшенный надписями латинскими стихами, а также статуями монстров. Он расходится от центрального купола на девять сводчатых арок; представляющих собой девять кругов ада. На первых трех этажах есть геометрические фигуры, представляющие алхимические символы огня, цвета итальянского флага, а также разнообразные масонские символы на стенах и полах.
В настоящее время на первом этаже находятся магазины, на остальных – квартиры и офисы.
Кстати, первоначально планировалось, что на вершине маяка будет расположено огромное параболическое зеркало, а здание будет представлять собой огромную гостиницу.
Паласио Бароло
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Источник:
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