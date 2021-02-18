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Паласио-Сальво — уругвайский небоскрёб в неоготическом стиле

Паласио-Сальво — уругвайский небоскрёб в неоготическом стиле (16 фото)

Автор:
18 февраля 2021 11:04
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Паласио-Сальво   монтевидео   небоскрёб   небоскрёбы Уругвая   столица Уругвая   уругвай   
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Небоскрёб открыл свои двери почти сто лет тому назад: в 1928 году.

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Метки: Паласио-Сальво   монтевидео   небоскрёб   небоскрёбы Уругвая   столица Уругвая   уругвай   
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