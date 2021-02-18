Паласио-Сальво — уругвайский небоскрёб в неоготическом стиле

Архитектором здания стал Марио Паланти.

Марио изучал архитектуру в Академии Брера и Миланском политехническом университете. Вскоре после окончания учебы он получил золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе и прибыл в Буэнос-Айрес в 1909 году.

С 1909 года он начал работать над самыми необычными и изысканными зданиями Аргентины и Уругвая. В Уругвае и Аргентине он трудился вплоть до 1930 года.