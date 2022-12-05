Страноведческий тест с темпераментом

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О какой стране идёт речь? Франция, Испания или Италия... Все эти государства относятся к романоязычным. В чём-то они очень схоже, но всё же сильно отличаются. В этом посте речь пойдёт лишь об Испании, Италии и Франции.
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