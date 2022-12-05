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Страноведческий тест с темпераментом

Страноведческий тест с темпераментом

Автор:
05 декабря 2022 18:32
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Испания   Тесты   италия   тест   тесты о странах   франция   
1720
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О какой стране идёт речь? Франция, Испания или Италия... Все эти государства относятся к романоязычным. В чём-то они очень схоже, но всё же сильно отличаются. В этом посте речь пойдёт лишь об Испании, Италии и Франции.

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Метки: Испания   Тесты   италия   тест   тесты о странах   франция   
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6  комментариев
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4k
Квизо Час назад
Как-то уж слишком просто.
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
Не сразу понял, где у Марокко и Испании СУХОПУТНАЯ граница. Не Гибралтар же. Оказывается, к востоку от Гибралтара на африканском континенте есть испанский анклав.
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Знаток
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19k
Corvus Corax 47 минут назад
Для детей тест?
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BenderRodriguez Час назад
С блюдом ошибся. Думал испанское.
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Шурман Час назад
Ваш уровень: знаток
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