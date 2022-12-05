О какой стране идёт речь? Франция, Испания или Италия... Все эти государства относятся к романоязычным. В чём-то они очень схоже, но всё же сильно отличаются. В этом посте речь пойдёт лишь об Испании, Италии и Франции.

Страноведческий тест с темпераментом 0