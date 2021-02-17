Был у нас в деревне случай

Ощенилась в доме Августины Никитичны собака. Нагуляла. Ее не стерилизовали, потому что ближайший ветеринар жил за 100 км. Оставлять потомство хозяйка не планировали, поэтому решили они с мужем крох утопить. Участь животных заранее была известна, поэтому на беременную Мусю в деревне все смотрели с сожалением: никому лишний рот был не нужен.



Родила Муся в итоге щенков, пока глаза у них не открылись, их утопили. Тосковала собака какое-то время, а потом на воспитание взяла местных цыплят. Но стать настоящей матерью ей все-таки еще предстояло.



На 10 дней услышала Августина Никитична писк, доносящийся из дальнего угла печки. Выполз на свет едва открывший глаза щенок. Как умудрился он отползти и выжить, собирая крохи с пола - загадка, однако топить его уже было нельзя. Раз глаза открыты, значит, должен жить!



С тех пор все начали думать, что щенок этот приносит удачу, его так и назвали - Удача. Ходили все к Августине Никитичне, чтобы перед важным событием щенка погладить. Мол, тогда все дела гладко пройдут.



А вы слышали подобные деревенские байки?