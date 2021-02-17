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Был у нас в деревне случай

Был у нас в деревне случай (1 фото)

Автор:
17 февраля 2021 18:45
Сообщество : Истории
Метки: в деревне   деревенские байки   истории   истории из жизни   история про кота   прикол   
797
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В селах еще на Руси придерживались определенных традиций. В каждом поселении причем были свои приметы и поговорки. Эта история как раз про деревенские поверья и неожиданную удачу и хитрость одного животного.

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Метки: в деревне   деревенские байки   истории   истории из жизни   история про кота   прикол   
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Едондер пуп Полчаса назад
"Собирать крохи с пола" - для детенышей млекопитающих не работает: ферментов соответствующих нет. Только молоко до определенного возраста, хотя бы от самки другого вида. Так что история слезливая, но его кто-то из домашних подкармливал.
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10k
Taximaxi 10 минут назад
А у нас в деревне онологичный случай был! Зашла корова в воду,пёрнула и у ей роги отвалились.
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