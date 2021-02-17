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В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и откусил ей ухо

В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и откусил ей ухо (1 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Санкт - Петербург   Событие   Травма   дебошир   отель   происшествие   
890
1

В ночь 16 февраля в одном из отелей Санкт-Петербурга дагестанец отдыхал с девушкой в номере. В какой-то момент дама стала убегать от мужчины, а тот за ней погнался. Догнав её, мужчина откусил ей ухо. Теперь девушка госпитализирована.

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Метки: Девушка   Санкт - Петербург   Событие   Травма   дебошир   отель   происшествие   
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70k
Смешная собачка. 2 часа назад
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652
banzai 3 минуты назад
Жертве удалось в конечном итоге вырваться - ее в своем номере от «ухажера» спрятал сын посла Армении.

Из огня да полымя... ещё не понятно после кого её госпитализровали
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54k
Racer777 7 минут назад
А она ему, перед конфликтом, НИЧЕГО важного не откусила?
А то мож там "око-за -око"??
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91
kapas007 10 минут назад
Все в стиле обезьян. Бис!
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370
Георгий Павлович 11 минут назад
Аллах наказал за употребление спиртного
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12k
Объект реальности 12 минут назад
Чот как то много сегодня Дагестана на фишках.
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8k
Михалыч 17 минут назад
"Не доэволюционировал" - подумал Штирлиц.
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5k
Leo Sun 17 минут назад
Пора на фишках новое сообщество создавать: "Новости из жизни проституток".
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5k
кот базилий 18 минут назад
У них эти корочки в сельсовете продают - на любую тему. Можно и генерала купить и депутатом стать запросто
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2k
Ярослава Рукосуева 19 минут назад
А Калининскому району сильно необходим уполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана?
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79
Племянник Путина Полчаса назад
на что она рассчитывала, проводя время в обезьяной?
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5k
Leo Sun Племянник Путина 17 минут назад
На деньги, ясен пень.
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8k
KAUSTIC Полчаса назад
Дикарь-с...
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5k
Максус 36 минут назад
а разве в отель можно заселить животное,в данном случае -обезьяну?
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211
Vlad 37 минут назад
Слышал где-то что женщины любят ушами, но..."не рассчитал своих сил, понимашь"
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1k
Дмитрий 40 минут назад
Обезьяны в городе должны быть круглосуточно за решёткой.
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23k
Григорий 45 минут назад
он занимается продажей меховых изделий - по началу пришла белочка, а теперь пожаловал сам песец
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4k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
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1k
Йожык Час назад
Горный Тайсон проголодался.
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8k
harlamov Час назад
"Уполномоченный Комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе"

Очень важная и нужная должность.
Россияне, продолжайте скидывать деньги Путину. Вы не только помогаете строить ему дворец, но и содержите всех идиотов, которые не хотят и не могут работать.
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8k
Михалыч harlamov 18 минут назад
Приходи , я напечатаю тебе ксиву - "гей-ударник московской области". Будешь в своём клубе "голубая устрица" светить.
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7k
kaboza Час назад
В Культурной столице России, горный баран, откусил ухо шлюхе и укрылся у таргаша мандаринами....ебт всех в кунсткамеру.
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7k
djinn kaboza 19 минут назад
если быть точнее- укуренный горный баран
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529
Миша Час назад
Если пускают в отель животных должны учитывать риски. Надо было мясом холодильник заранее набить, двери закрыть на надёжный замок, подпереть их снаружи, решетки там на окна ...
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370
Георгий Павлович Миша 7 минут назад
Вместо мяса - бананами
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