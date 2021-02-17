В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и откусил ей ухо

16 февраля в 02:33 администратор одного из отелей в Санкт-Петербурге нажала тревожную кнопку. Причиной вызова стал житель Дагестана, который проводил время с девушкой. Ночью пьяный мужчина внезапно принялся буянить. Он стал гоняться за девушкой по коридору отеля, а когда догнал, то откусил ей мочку уха. Жертве удалось в конечном итоге вырваться - ее в своем номере от «ухажера» спрятал сын посла Армении.

Когда силовики нагрянули в отель, разбуянившийся 29-летний мужчина стал размахивать удостоверением «Уполномоченного Комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». В администрации данного района не смогли подтвердить журналистам, что такой сотрудник у них действительно числится, уточняет «Фонтанка».



Когда в гостиницу приехал наряд из 76-го отдела полиции, то странным удостоверением мужчина уже не светил. У него были более серьёзные проблемы в связи с обнаружением пакетика с подозрительным зелёным веществом. Кроме того выяснилось, что у мужчины есть жена и двое детей.

Сам он занимается продажей меховых изделий. Откуда у него удостоверение и является ли оно подлинным выяснят следователи. Пострадавшая девушка была госпитализирована.