В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и откусил ей ухо

В ночь 16 февраля в одном из отелей Санкт-Петербурга дагестанец отдыхал с девушкой в номере. В какой-то момент дама стала убегать от мужчины, а тот за ней погнался. Догнав её, мужчина откусил ей ухо. Теперь девушка госпитализирована.
16 февраля в 02:33 администратор одного из отелей в Санкт-Петербурге нажала тревожную кнопку. Причиной вызова стал житель Дагестана, который проводил время с девушкой. Ночью пьяный мужчина внезапно принялся буянить. Он стал гоняться за девушкой по коридору отеля, а когда догнал, то откусил ей мочку уха. Жертве удалось в конечном итоге вырваться - ее в своем номере от «ухажера» спрятал сын посла Армении.
Когда силовики нагрянули в отель, разбуянившийся 29-летний мужчина стал размахивать удостоверением «Уполномоченного Комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». В администрации данного района не смогли подтвердить журналистам, что такой сотрудник у них действительно числится, уточняет «Фонтанка».
Когда в гостиницу приехал наряд из 76-го отдела полиции, то странным удостоверением мужчина уже не светил. У него были более серьёзные проблемы в связи с обнаружением пакетика с подозрительным зелёным веществом. Кроме того выяснилось, что у мужчины есть жена и двое детей.
Сам он занимается продажей меховых изделий. Откуда у него удостоверение и является ли оно подлинным выяснят следователи. Пострадавшая девушка была госпитализирована.
Источник:
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Из огня да полымя... ещё не понятно после кого её госпитализровали
Очень важная и нужная должность.
Россияне, продолжайте скидывать деньги Путину. Вы не только помогаете строить ему дворец, но и содержите всех идиотов, которые не хотят и не могут работать.